40 bortvist fra Kollen: – Flere enn det burde være

POLITI: Flere politipatruljer er i området rundt Frognerseteren. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Lørdag har mange funnet veien til skifesten i Holmenkollen. Til NTB sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt lørdag formiddag at rundt 22.000 mennesker har tatt turen. 12.000 befinner seg i festområdet i skogen.

Nødetatene har satt inn mye bemanning, og TV 2 har blant annet observert flere politipatruljer i området rundt Frognerseteren.

Etter målgang i femmila har noen begynt å trekke bort fra området.

– Men oppe i marka er det fortsatt en del ansamlinger av ungdommer, og høy beruselsesgrad, sier Aune til TV 2 litt etter klokka 13.

Ifølge Aune har det vært flere slagsmål og tilløp til slagsmål i området lørdag.

– Vi bortviser folk fortløpende, og prøver å få kontroll på de mest aktive, sier hun.

FØRES BORT: En person blir ført bort av politiet, iført håndjern. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ett glass vann og god samtale

Så langt har Røde Kors-teltet hatt rundt 40 mennesker innom, forteller vaktleder Anders Oustorp.

– Det har ikke vært noe alvorlig, sier han om skadde.

Det er stort sett overstadig berusede ungdommer som har vært innom, men heller ikke her har det vært noe alvorlig, forteller han.

– Et glass vann og en god samtale med oss, så mye er gjort, sier han.

Men årets Skifestival er så langt ikke noe verre enn tidligere år, forteller Oustorp.

– Det er sånn vi hadde forusett. Det er mindreårige som er på fest. Det er litt tradisjonen. Jeg tror alle generasjoner har vært borti Holmenkollen.

– Tenåringer og mye alkohol

Etter hvert som folk begynner å trekke nedover mot T-banen, forflytter også bråket seg, forteller Aune.

– Når det slutter ett sted, begynner det igjen et annet.

SLAGSMÅL: Det har vært flere slagsmål under Kollen-femmila lørdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Til NTB sier Aune at det er relativt ampert oppi Holmenkollen etter femmila.

– Vi bryter opp i det ene slagsmålet etter det andre, sier Aune.



Mange av de som har vært involvert i slagsmålene er mellom 16 og 18 år gamle.



– Det er litt vanskelig å si at alle er i den aldersgruppen, for vi har ikke kontrollert alder på alle, men det er mange tenåringer og mye alkohol i bildet, sier Aune.

SØPPEL: Slik så det ut etter kvinnenes femmil. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

40 bortvist

Innsatsleder Kristoffer Bang sier til TV 2 litt før klokka to at de største folkemengdene «heldigvis» er på vei bort fra området. Samtidig understreker han at de fleste som har vært der har oppført seg fint.

– Så har vi hatt en god del elementer som ikke har gjort det. Det har vært overstadig beruselse og slåsskamper.

Også politiet er utsatt for vold, sier Bang. Rundt 40 personer har blitt bortvist fra Holmenkollen lørdag.

– Hvor mange av dem som blir anmeldt, vet vi ikke. Mange burde vært det, men det handler også litt om ressurser.

INNSATSLEDER: Politiets innsatsleder Kristoffer Bang sier 40 personer er bortvist lørdag. Foto: Per Haugen / TV 2

Bang vet ikke hvor mye 40 bortviste er sammenlignet med tidligere år i Holmenkollen.

– Men det er flere enn det burde være.

– Er noen kjørt til arresten?

– Så vidt jeg er kjent med, har vi ikke hatt mulighet til det.

– Kontroll på det meste

Innsatslederen frykter at det kan skje ulykker når så mange er samlet i området.



– Det er mange som skal transporteres opp med T-banen. Det er glatt i området, folk kan ramle og slå seg. Men Røde Kors og flere frivillige har mobilisert så vi føler at vi har kontroll på det meste her.

I KOLLEN: Røde Kors er på plass i Holmenkollen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Selv om noen drikker for mye, har stemningen vært god, sier Bang.

– Heldigvis har de fleste en venn som tar dem med bort på de teltene og områdene vi har for å ta vare på de som ikke kan ta vare på seg selv.

Færre til legevakt

Til tross for mye fyll og flere slagsmål, sier helsetjenestens innsatsleder Stig Osnes at de har hatt en relativt rolig dag.

– Vi er her primært for å støtte Røde Kors, som gjør en fantastisk jobb med dette, sier han.

Sammenlignet med fjoråret har det vært færre alvorlige hendelser i Kollen lørdag, forteller Osnes.

– Det er færre som er sendt til legevakt, og ingen som er sendt til sykehus foreløpig.

Samtidig har flere vært så fulle at de ikke har vært i stand til å ta vare på seg selv.

OVERSTADIG: Flere har vært overstadig beruset i Kollen lørdag, forteller politiet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Så er vi ikke helt ferdig enda. Nå er det utslipp fra marka, så får vi se hvor det ender.

– En del av kulturarven

Daglig leder Stefan Marx i Holmenkollen Skifestival sa tidligere lørdag at de har forberedt seg godt i forkant av Kollen-festen.

– Vi har ekstra vakter og godt samarbeid med politiet, så vi er forberedt til at alt skal bli trygt og godt, sa han til TV 2 lørdag morgen.

At det kan bli en del fyll rundt arrangementet er «en del av tradisjonen, på godt og vondt», sa Marx.

– Det er en del av kulturarven vi har med oss, og derfor er vi også godt forberedt på dette.