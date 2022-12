POLITIAKSJON: Over 3000 politibetjenter deltok i aksjonen onsdag morgen og har søkt i mer enn 130 hus og leiligheter i hele Tyskland. Foto: Christian Mang / Reuters / NTB

Tyskland:

25 personer arrestert mistenkt for planlegging av statskupp

Politiet i Tyskland har gjennomført en storstilt aksjon over hele landet, rettet mot et nettverk av høyreekstremister som skal ha planlagt et statskupp.