25 dødsfall i påsken: – Det blir uendelig sterkt

Påsken fikk en tragisk start.

Fredag 31. mars gikk det en rekke skred i Troms, som totalt tok livet av fem mennesker. Det ble starten på en dyster periode.

En gjennomgang TV 2 har gjort av dødsfall i påsken, som har vært omtalt i media, viser at én eller flere personer har omkommet i ulykker eller drap nesten hver eneste dag.

Totalt har minst 25 mennesker mistet livet i uventede hendelser fra fredag i palmehelgen til andre påskedag.

SKRED: I Grøtnesdalen på Reinøya ble to bygninger tatt av snøskred 31. mars. Et ektepar i 60-årene omkom. Foto: Anne Varmedal

– Uvanlig høyt

Ekspert på døde-statistikk, Anders Sønstebø i Statistisk sentralbyrå (SSB), synes antallet dødsfall denne påsken overrasker. Han har jobbet i SSB i 17 år, og de siste 6 årene med statistikk knyttet til dødsfall i Norge.

– Jeg syns tallet på 25 uventede dødsfall høres uvanlig høyt ut, sier Sønstebø.

Han forteller at det er for tidlig å si noe om denne påsken har høyere antall døde enn tidligere påsker.

Meldte dødsfall i påsken Minst 25 mennesker er døde etter ulykker og drap denne påsken. Fjelldødsfall

31. mars: En mann i 40-årene, en mann i 30-årene, en mann i 20-årene og et ektepar i 60-årene omkom i skredene i Troms.

1. april: En mann i 50-årene fikk snøscooter over seg på Voss og døde.

3. april: En 30 år gammel mann døde i snøscooterulykke i Porsanger. Ulykker i trafikken

2.april: Barn på to år døde etter påkjørsel i Oslo.

4. april: En mann i 30-årene døde etter ulykke med minilaster i Tysvær i Rogaland.

10. april: En 20 år gammel kvinne og en jevnaldrende mann omkom i trafikkulykke i Trysil.



Båtulykker

7. april: En mann (47) og en kvinne (31) funnet døde i båt i Halden.

9. april: Mann i 40-årene omkommet etter båtulykke på Askøy.



Andre ulykker

4. april: En mann i 70-årene mistet livet i trefellingsulykke i Rauma.

7. april: En kvinne i 30-årene omkom etter å ha gått gjennom isen i Sarpsborg.

9. april: En mann døde etter leilighetsbrann på Smestad i Oslo.

9. april: En mann i 20-årene funnet død i sjøen i Lindesnes etter fallulykke.

10. april: En mann i 20-årene funnet omkommet i Mandalselva i Agder.

10. april: En kvinne i 60-årene og en mann i 50-årene døde etter boligbrann Råde.



Drap

6. april: En kvinne i 30-årene funnet drept i leilighet i Lørenskog.

7.april: En mann i 60-årene døde på Ullevål sykehus etter han ble funnet hardt skadet langs strandpromenaden i Fredrikstad

9. april: En mann i 40-årene døde etter alvorlig voldshendelse på Mosby i Kristiansand.

9. april: En mann i 20-årene døde etter påkjørsel i Steinkjer. Likfunn knyttet til eldre saker:

6. april: En kvinne ble funnet død i Valdres. Trolig vært savnet fra Larvik siden mars.

7. april: En mann ble funnet død i Fauske. Politiet tror mannen har vært savnet siden

6. mars.

7.april: En turgåer i Ervik i Bergen fant levninger av en person, som har ligget i flere år.

9. april: Politiet undersøker likfunn i Hå i Rogaland. Kan tyde på menneskeknokler.



Kilder: Politiet / NTB / TV 2

SSB fører statistikk på dødstall gjennom hele året.

– Selv om tallene for påsken høres store og forferdelige ut, så er det ikke så mange i det store bildet. Hver uke dør rundt 900 personer her til lands, men heldigvis er flesteparten av disse «riktige folk», sier Sønstebø.

Med dette mener han eldre som dør en naturlig død.

Gjennomgangen TV 2 har gjort viser at påskedødsfallene har noen helt andre fellesnevnere.

BÅTULYKKE: 9. april døde en mann i 40-årene etter båtulykke på Askøy. Ytterligere to personer ble fraktet til sykehus. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Unge ofre

Dødsfallene TV 2 har sett på kjennetegnes av at de var uventede og kom brått på. Alderen på ofrene er også lavere enn vanlig.

Ifølge FHI øker dødeligheten av ulykker med alderen og er særlig høy for eldre over 80 år. I denne aldersgruppen er risikoen for å dø som følge av en ulykke over ti ganger høyere enn i de yngre aldersgruppene.

Av de 25 dødsfallene som har blitt meldt i påsken, er flertallet unge mennesker på 40 år eller yngre.

DRAP: En kvinne i 30-årene ble funnet død i en leilighet i Lørenskog 6. april. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Atle Dyregrov, som er psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi, forteller at dødsfall etter ulykker og drap har en vond fellesnevner.

– De plutselige dødsfallene er ofte forbundet med en større krise for de etterlatte, både i form av kortvarige, intense ettervirkninger og de mer langvarige, sier han.

– Uendelig sterkt

Når noen du er glad i brått bli revet bort, er det en sjokkopplevelse, ifølge psykologspesialisten.

– Det er uvirkelig, og du kan ikke forstå at det er sant. Du leser om det i nyhetene, men så er det som at ikke angår deg. Så tar du kanskje innover deg dødsfallet når du ser den døde eller i begravelsen. Da kommer gjerne følelsene av sterkt savn og en intens lengsel, sier han.

PSYKOLOGSPESIALIST: Atle Dyregrov er psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi og professor emeritus ved Senter for krisepsykologi ved UiB. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Dyregrov forteller at de etterlatte gjerne veksler mellom uvirkelighet og en dyp sorg i lang tid.

– Du går i veggen på begge sider, og det blir uendelig sterkt for oss.

Forskningen viser at uventede dødsfall er spesielt vanskelig å takle for de etterlatte.

Dersom du mister et barn plutselig, er et sykefravær på over tre uker ti ganger så vanlig sammenlignet med sykefravær i øvrig befolkning. For naturlig dødsfall er det fem ganger så høyt.

Dette kan være årsaken

Seniorrådgiveren i SSB tror en del av forklaringen på det høye antall omkomne i påsken kan sees i sammenheng med post-pandemi.

– Under pandemien var vi lite ute og ulykkestallene gikk ned. Nå når verden har åpnet opp igjen og mange er ute og er aktive, så går også ulykkesstatistikken opp, sier Sønstebø.

STATISTIKK: Ekspert på døde-statistikk, Anders Sønstebø i SSB, mener det blir spennende å sammenligne dødstallene fra årets påske med de foregående. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Han påpeker at det fine påskeværet også kan ha vært medvirkende.

– Godværssomre har flere drukninger enn somre med dårlig vær. Og godt vær i den fineste skitiden i påken, gir også flere ulykker, sier Sønstebø.

Også Gjensidige forteller at de høye tallene denne påsken er noe de kjenner igjen fra tidligere høytider og ferier.

– Noen av de områdene vi merker mest, er trafikkulykker, branner og ulykker på sjøen, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad.

– Påsken blir aldri det samme

Psykologspesialist Dyregrov er enig i at minst 25 uventede dødsfall gjennom påsken høres høyt ut.

– Jeg har fulgt nøye med på forskningen som har forsøkt å se på om det skjer flere dødsfall rundt høytider, men det er ikke så godt dokumentert, sier han.

BRANN: 10. april døde en kvinne i 60-årene og en mann i 50-årene etter boligbrann Råde. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

For pårørende er imidlertid det å miste noen som står en nær i en høytid, noe som kan prege høytiden i mange år etterpå.

– Kontrasten blir stor. Det som skulle vært en sterk samholdshøytid, knyttes i stedet til sorg og dødsfall, spesielt når det skjer på en tragisk og plutselig måte. Høytiden blir aldri den samme for de etterlatte, sier han.

En vanskelig balanse

For alle som har mistet noen i påsken, sier Dyregrov at det er flere mestringsstrategier som kan hjelpe dem gjennom sorgen.

– Det viktigste er kanskje å tilpasse det du sliter med, i hverdagen du står i. Har du vedvarende grubletanker og skyldfølelse, så vil pauser fra sorgen gjennom distraksjon, aktivitet og samvær med andre være bra for deg, sier han.

MINNESTUND: I Finnkroken kapell ble det holdt minnestund 1. april, dagen etter et ektepar ble tatt av et snøskred på Reinøya i Troms. Det ble flagget på halv stang. Foto: Karianne Laagstein / TV 2

Om du hele tiden engster deg for at noe annet skal skje med dine kjære, kan det hjelpe å sette av en fast tid til å tenke på slike tanker, men så å bremse dem utenom denne tiden.

– Alle trenger pauser fra sorgen. Hva som hjelper oss vil endre seg over tid, avhengig av hva vi strever med.

Følelsen av uvirkelighet hjelper oss til å ta inn hendelsen steg for steg.

– Deretter handler det om å finne en balanse mellom å være nær og gå bort fra det som har skjedd og tankene på den en har mistet, sier psykologspesialisten.