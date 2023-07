18-åring død etter ulykke i Vestby

ALVORLIG: Politiet hadde kontroll på tre personer som befant seg i bilen, men søkte med hunder for å forsikre seg om at det ikke var skadde personer i terrenget. Foto: Photorunner

Øst politidistrikt opplyser at 18 år gammel mann døde etter en ulykke i Vestby kommune i Follo. En 17 år gammel jente er kritisk skadd. Pårørende er varslet.

En 18 år gammel mann er også alvorlig skadd etter ulykken.

Øst politidistrikt meldte om den alvorlige ulykken klokken 03.06 natt til lørdag. Nødetatene og redningshelikopter rykket ut.

– Tragisk

Lørdag morgen er Statens Vegvesens ulykkesgruppe og krimteknikere fremdeles på stedet.

Det skal dreie seg om en singelulykke.

– Vi ønsker ikke å spekulere mer i hva som har skjedd før vi har gjort jobben som er nødvendig. Vi legger til grunn at det har skjedd en tragisk ulykke, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt litt før klokken åtte lørdag morgen.

Det ble i løpet av natten gjort søk i terrenget med hunder for å forvisse seg om at det ikke var flere pasienter i terrenget.

Klokken ti over fem kunne politiet opplyse at søket med hund var avsluttet uten at de hadde funnet flere personer.

Ifølge Vegtrafikksentralen øst dreier det seg om en ulykke ved Kjennstjernet på fylkesvei 1357. Veien er stengt ved ulykkesstedet, og det er omkjøring via E6 eller fylkesvei 1538 og 1539.