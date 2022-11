14 biler og lastebil involvert i ulykker

Fire personer er fraktet til akuttmottak etter to trafikkulykker på samme sted.

ULYKKE: Det ble lange køer etter at det skjedde ulykker i begge felt på E18 i Stokke. Foto: Lena Malnes / NTB

Totalt 14 kjøretøy og 28 personer er involvert i to ulike ulykker på E18 forbi Stokke ved Tønsberg lørdag.

Politiet opplyser at syv biler er involvert i ulykken sørgående, og syv biler og en lastebil i nordgående. Det er 110-sone på stedet.

Totalt fire personer er fraktet til akuttmottak. Fem personer er sendt til legevakt for sjekk eller med mindre skader.

– Det meldes å være såpeglatt på stedet, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen.

Trafikken er åpnet i begge retninger, melder Vegtrafikksentralen klokken 16.10. Det kjøres med nedsatt hastighet mens entreprenør strør på stedet.

Ifølge politiet falt det regn i området kort tid før ulykkene.



– Det er fortsatt køer, og det vil det sikkert være i en god stund til. Det har forplantet seg både nordover og sørover. Hvis man absolutt ikke må forbi her, anbefaler jeg folk å finne andre veier, sier Eikedalen.

Ifølge Vegvesenets kart er de to ulykkene rett ved hverandre, like nord for Gjennestadmyra landbruksundergang.



STENGT: Det er trafikale problemer på stedet som følge av ulykken. Kartet er fra klokken 15.25 søndag. Foto: Statens vegvesen

Farevarsel

Det er søndag ettermiddag og hjemfartstid langs E18. Det skaper utfordringer.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for is som fryser til på bakken for deler av Østlandet.

– Det gjelder å være ekstremt oppmerksom nå, sier operasjonsleder Eikedalen.

Vegtrafikksentralen oppfordrer dem som ferdes på veiene til å være forsiktige.

– Da ulykkene skjedde var det sannsynligvis mye dårligere friksjon enn normalt. Overgangen fra god til dårlig friksjon har trolig også skjedd ganske brått, på grunn av nedbør og frost, sier trafikkoperatør Ole-Petter Ruud.

Han anslår at det er en halvtime forsinkelse i begge retninger.

– Det er naturlig å anta at det blir forsinkelser utover ettermiddagen.