14-åring gjorde skrekkfunn på flytoalettet

TEIPET FAST: En iPhone var teipet fast til et toalettsete på et American Airlines fly. Foto: Lewis & Llewellyn LLP via AP

Familien til en 14 år gammel jente fra Nord-Carolina saksøker American Airlines, etter at datteren deres gjorde et skrekkfunn på et av selskapets flytoaletter.

Ifølge søksmålet skal jenta ha gått på do under en flyvning mellom Charlotte og Boston i september, da hun oppdaget at en mobiltelefon var tapet fast til toalettsetet. Telefonen skal tilhøre en av de kabinansatte på flyvningen.

– American Airlines visste eller burde ha visst at den kabinansatte utgjorde en trussel, sier familiens advokater ifølge Associated Press.

Søksmålet hevder også at de andre kabinansatte sviktet i jobben sin, da de unnlot å konfiskere telefonen slik at flyverten fikk slettet bevismateriale.

Ble suspendert

American Airlines sier at den aktuelle kabinansatte ble suspendert fra stillingen umiddelbart etter hendelsen, og at vedkommende ikke har vært i arbeid siden.

– Vi tar denne saken på største alvor og har samarbeidet fullt og helt med politiets etterforskning, sier flyselskapet i en uttalelse.

SAKSØKES: Flyselskapet American Airlines saksøkes av 14-åringens familie etter hendelsen på et av deres fly. Foto: AP Photo/Wilfredo Lee

«Sjokkert og redd»



Jenten sier at hun sto i kø for å bruke toalettet tilhørende økonomiklasse, der hun og familien hennes hadde seter. Da kom flyverten bort til henne og ba henne bruke toalettet på buisness class, for så å følge henne fremover i flyet. Flyverten gikk først inn på toalettet for å vaske hendene, før han kom tilbake et minutt setere. Han skal da ha fortalt jenta at toalettsetet var ødelagt, men at det ikke var noe å bekymre seg for.

Etter at jenten hadde vært på do, la hun merke til en iPhone som var delvis skjult av rød tape med påskriften «Ta ut av drift». Telefonens blits lyste opp det lille toalettet.

14-åringen sier hun ble «sjokkert og redd».

– Det gikk umiddelbart opp for henne at noen hadde plassert telefonen der for å filme at hun gikk på do, heter det i søksmålet.

Hun tok deretter et bilde med sin egen telefon for å dokumentere hva som hadde skjedd. Da jentens far insisterte på å gå gjennom telefonen, mener familiens advokater at flyverten allerede hadde slettet alle bildene av 14-åringen. Ifølge familien ble de fortalt at politiet ikke pågrep mannen, da han ikke hadde noen ulovlige bilder på telefonen.

Familien har enda ikke fått vite hva fltverten heter, hvor han bor eller hvorvidt han fortsatt jobber i American Airlines. 14-åringen går nå i terapi som følge av hendelsen.