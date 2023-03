13 av 17 Ap-topper mister flertallet

– De har styrt dårlig.

Det er den knusende dommen Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg feller over det rødgrønne byrådet i Oslo.

– Veldig mye penger som har gått bort på sløsing på dårlige prosjekter. Det vil Høyre rydde opp i.

Nå viser en fersk TV 2-prognose at Solberg er i posisjon til å overta byrådsmakten i hovedstaden.

Og han er ikke alene:

De siste årene har Arbeiderpartiet sittet med byrådslederen eller ordføreren i 17 av de 20 største kommunene i Norge. I TV 2s ferske prognose mister Ap flertallet i 13 av disse kommunene.

I TET: Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg ligger an ifølge TV 2s prognose an til å kapre flertallet i Oslo i høst. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Bare i Trondheim, Tromsø, Sarpsborg og Skien blir det rødgrønne flertallet gjenvalgt, hvis prognosen slår til.

Kommune- og fylkestingsvalget holdes 11. september i år.

Prognosen er utviklet av TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

– Dette er en naturlig konsekvens av at borgerlig side går frem med over 10 prosentpoeng, sier Sørensen.

Under følger detaljer for de ti største kommunene:

Høyre går litt tilbake siden vår forrige prognose i februar, men er fortsatt hovedstadens klart største parti. Nedgangen fører imidlertid til at det borgerlige flertallet er så lite som det kan bli.

FEST I 2019: Raymond Johansen feirer Pride sammen md Jonas Gahr Støre før valget i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Oslo blir en thriller, sier Terje Sørensen.

Men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har ikke gitt opp.

– Det kommer til å bli uhyre jevnt, som de fleste valgene i Oslo blir. Men dette skal vi klare, sier Johansen til TV 2.

Han tror de svake målingene for Arbeiderpartiet nasjonalt er en viktig del av forklaringen når flertallet nå glipper i TV 2s prognose.

– Jeg kan ikke stå her og si at det ikke er grunn til bekymring når meningsmålingene er så lave, og vi står i en krise med dyrtid, høyere renter, høyere matvarepriser og høyere strømpriser, sier Johansen.

– Det er klart at dette også påvirker optimismen hos folk som skal gå og stemme i september.

I Vestlandets hovedstad går Høyre litt tilbake, mens borgerlig side styrkes fordi både KrF og Frp går frem. Pensjonistpartiet og det gamle bompengepartiet mister sine mandater.

Samtidig er det verdt å merke seg at Venstre og KrF har samarbeidet til venstre denne valgperioden. Faktisk har regnbuekoalisjonen som opprinnelig stilte seg bak Arbeiderpartiets Roger Valhammer i 2019, fortsatt flertall. R, SV, Ap, MDG, V og KrF får minst mulig flertall på 34 i denne prognosen. Det er særlig SV som trekker opp rødgrønn side.

GIKK AV: Roger Valhammer trakk seg som byrådsleder etter en barnevernsskandale. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Siden den gang har samarbeidet sprukket. MDG og KrF er ute av byrådet, og Valhammer er gått av.

Hva som skjer til høsten vet ingen, men hvis prognosen slår til, kan Høyre danne et solid flertall sammen med de andre tradisjonelt borgerlige partiene Frp, V og H.

Hvis trasévalg for Bybanen til Åsane fortsatt er en viktig sak, kan et flertall bestående av H, V, KrF og MDG også være mulig.

– Utrolig fornøyd, sier Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer.

Mens sittende byrådsleder Rune Bakervik kaller tallene «kjipe».

– Dette viser at det koster å styre klokt i tøffe tider. Og det blir man ikke nødvendigvis populær av, sier han.

I trønderhovedstaden trengs det 34 mandater for å danne flertall. Som på forrige prognose i februar nyter de rødgrønne et forholdsvis solid flertall på 36 også denne gangen. Enn så lenge foregår den største dramatikken i Trondheim internt i Ap.

Ordfører Kari Nessa Nordtun fra Ap kom inn som et friskt pust i Stavanger etter valget for fire år siden, men hun var avhengig av støtte fra det daværende bompengepartiet for å bli valgt. Nå er dette partiet borte og den borgerlige blokken har et klart flertall.

POPULÆR: Kari Nessa Nordtun har fått en høy stjerne som ordfører i Stavanger, men ligger likevel an til å tape kommunevalget i høst. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Også Nordtun legger skylden på situasjonen nasjonalt:

– Det kan se ut som at de nasjonale sakene er de som får sette dagsorden. Så nå er det viktig at vi nå holder fokus på på de lokale sakene, sier hun.

Men å snu trenden, det vil kreve «steinhard» jobbing, ifølge Nordtun.

– Og vi trenger også at regjeringen er med oss i det og ser byene og kommunene rundt omkring i landet. Da har jeg stor tro på at vi skal få dette til.

– Gjør ikke regjeringen det nå?

– Jeg tenker at de kunne gjort enda mer.

I Bærum fikk Høyre rent flertall på vår forrige prognose. Nå går partiet ytterligere frem og får 51,6 prosent og 27 mandater.

I Kristiansand ryker også Ap-ordføreren ut, hvis prognosen slår til. For fire år siden var det den lokale folkelista som holdt de borgerlige fra makten. Nå har de fire borgerlige partiene flertall på egenhånd, en liten Høyre-tilbakegang til tross.

I Drammen gikk Venstre sammen med de rødgrønne partiene for å støtte Monica Myrvold som ordfører fra Ap. Nå hjelper ikke støtten fra Venstre. Høyre har flertall sammen med Frp.

Kan Høyre få rent flertall i Asker? Det er det store spenningsmomentet i Bærums nabo i sør. I 2019 støttet Høyre, Krf, Venstre og Senterpartiet Lene Conradi som ordfører.

HØYREFAVORITT: Lene Conradi er ordfører i Asker. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Asker er et godt eksempel på hvordan den norske valgordningen fungerer. Det første mandatet er billigere enn de siste. Det er grunnen til til at Høyre ikke har rent flertall med 49,9 prosent av stemmene. Trolig trenger partiet nærmer litt over 50 prosent for å ta kontroll, sier Terje Sørensen.

I Lillestrøm dannet de rødgrønne partiene og Krf flertall bak ordfører Jørgen Vik fra Ap. Det flertallet er borte. I denne prognosen ligger den lokale bygdelisten an til å havne på vippen. Listen har fått flere av Høyres tidligere kommunestyrerepresentanter som medlemmer.

– Lillestrøm preges av rivninger mellom selve tettstedet og de delene av kommunen som er slått sammen, sier Sørensen.

I Fredrikstad måtte de rødgrønne ha støtte fra Bymiljølista for at nåværende statsråd Jon-Ivar Nygård skulle bli ordfører. Erstatteren Siri Martinsen har mistet flertallet, men selv om de borgerlige er størst så har heller ikke de flertall. Her er Demokratene, Pensjonistpartiet og bygdelisten i vippeposisjon.