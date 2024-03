13 år gammel jente drept i Danmark – siktet (17) var med og lette etter henne

Mandag kveld klokken 22.10 ble nødetatene i Danmark varslet om en livløs person i Hjallerup i Nordjylland, Danmark, skriver dansk politi i en pressemelding.

Flere patruljer ble sendt til adressen. Der fant de en 13 år gammel jente med svært alvorlige skader. Det ble utført livreddende førstehjelp, men jenta døde av skadene på stedet.

NÆRMILJØ I SJOKK: Jenta ble funnet kritisk skadet i et vanlig boligstrøk i Hjallerup sent mandag kveld. Foto: Ritzau Scanpix/Henning Bagger via REUTERS

– Det er moren som ringte 112. Vi fikk alarmen klokken 22.12, sier visepolitiinspektør Frank Olsen til Ekstrabladet.

Politiet iverksatte straks en massiv etterforskning og kunne etter kort tid pågripe en 17 år gammel gutt og en 13 år gammel jente.

Ifølge avisen Nordjyske skal politiet ha funnet et drapsvåpen på stedet. De opplyser ikke hva slags våpen det dreier seg. om.

ETTERFORSKING: Det er massivt politioppbud i Hjallerup tirsdag. Foto: Ritzau Scanpix/Henning Bagger via REUTERS

– Nære venninner

Politiet opplyste natt til tirsdag at de to er siktet for drap, men i en pressemelding tirsdag morgen forteller politiet at den 13 år gamle jenta som ble pågrepet, ble løslatt natt til tirsdag.

Den 13 år gamle jenta skal være nær venninne av avdøde, ifølge Ekstrabladet. Politiet mener nå at hun ikke har noe med forbrytelsen å gjøre.

17-åringen som er pågrepet, har hatt et kjæresteforhold med den døde 13-åringen.

Dette kjæresteforholdet opphørte for kort tid siden, sier visepolitiinspektør Olsen.

Var med og lette

Både 17-åringen og de to 13-åringene skal ha vært i ungdomsklubb sammen mandag kveld.



– Da de skulle forlate ungdomsklubben i 21-tiden mister venninnen kontakten med avdøde. Hun går derfor tilbake for å se etter henne. Hun møter den 17 år gamle gutten, og hun ringer foreldrene til jenta, sier visepolitimester, Frank Olsen til TV2.dk.

Alle sammen begynte så å lete etter jenta som ikke hadde kommet hjem.

Så gjør de det grufulle funnet ved Hjallerup Fjernvarme. Jenta blir erklært død kort tid etter ambulansen når frem.

– Det er litt uklart hvem som var først på stedet, sier Olsen. Det var jentas mor som ringte etter hjelp.

Fremstilles for fengsling

17-åringen skal framstilles for varetektsfengsling for lukkede dører tirsdag klokken 14, ifølge politiet.

– Vi kommer til å undersøke saken til bunns og avdekke hele hendelsesforløpet, sier etterforskningsleder og fungerende visepolitiinspektør Mads Hessellund.

En av tingene de vil ha klarhet i, er om det kan ha vært mer enn én gjerningsperson.

– Dypt tragisk

Ifølge dansk TV 2 har politiet sperret av store områder og det er hundepatrulje på stedet. Nordjyllands politi jobbet gjennom natten i området Hjallerup Fjernvarme, hvor 13-åringen ble funnet.

EKSKJÆRESTE SIKTET: En 17 år gammel gull som tidligere var kjæreste med den døde 13-åringen, er pågrepet og blir trolig avhørt tirsdag. Foto: Presse-fotos.dk

– Det er snakk om en dypt ulykkelig hendelse, hvor en 13 år gammel pike har mistet livet. Vi er veldig klar over at innbyggerne i Hjallerup våkner opp til en tung og annerledes tirsdag, hvor både spørsmål, frustrasjoner og utrygghet vil melde seg, sier visepolitiinspektør Olsen.

Han forteller at politiet allerede har snakket med flere instanser, blant annet Hjallerup skole, hvor 13-åringen var elev.

SJOKK OG SORG: Det flagges på halv stang utenfor ungdomskolen i Hjallerup. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

– Vi vil oppfordre til at foreldre snakker med barna om hendelsen, for de vil med stor sannsynlighet bli møtt av synlig politi og avsperringer i flere deler av byen, sier Olsen.

Politiet ber alle som har opplysninger i saken om å ta kontakt på telefon 114.



– Alle opplysninger kan være verdifull og bidra til politiets etterforskning, sier han videre.