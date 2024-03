13 år gammel jente drept i Danmark – ekskjæreste (17) pågrepet

Klokken 22.10 ble nødetatene i Danmark varslet om en livløs person i Hjallerup i Nordjylland i Danmark, skriver dansk politi i en pressemelding.

Flere patruljer ble sendt til adressen. Der fant de en 13 år gammel jente med svært alvorlige skader. Det ble utført livreddende førstehjelp, men jenta døde av skadene på stedet.



Det var foreldrene som fant jenta.

– Det er moren som ringte 112. Vi fikk alarmen klokken 22.12, sier visepolitiinspektør Frank Olsen til Ekstrabladet.

Politiet iverksatte straks en massiv etterforskning og kunne etter kort tid pågripe en 17 år gammel gutt og en 13 år gammel jente.

– Er en relasjon

Politiet opplyste natt til tirsdag at de to er siktet for drap, men i en pressemelding tirsdag morgen forteller politiet at den 13 år gamle jenta som ble pågrepet, ble løslatt natt til tirsdag.

Politiet mener nå at denne 13-åringen ikke har noe med forbrytelsen å gjøre.

17-åringen som er pågrepet, har hatt et kjæresteforhold med den døde 13-åringen.

Dette kjæresteforholdet opphørte for kort tid siden, sier visepolitiinspektør Olsen.

17-åringen blir trolig avhørt tirsdag.

– Vi kommer til å undersøke saken til bunns og avdekke hele hendelsesforløpet, sier etterforskningsleder og fungerende visepolitiinspektør Mads Hessellund.

– Dypt tragisk

Ifølge dansk TV 2 har politiet sperret av store områder og det er hundepatrulje på stedet. Nordjyllands politi jobbet gjennom natten i området Hjallerup Fjernvarme, hvor 13-åringen ble funnet.

– Det er snakk om en dypt ulykkelig hendelse, hvor en 13 år gammel pike har mistet livet. Vi er veldig klar over at innbyggerne i Hjallerup våkner opp til en tung og annerledes tirsdag, hvor både spørsmål, frustrasjoner og utrygghet vil melde seg, sier visepolitiinspektør Olsen.

EKSKJÆRESTE MISTENKT: En 17 år gammel gull som tidligere var kjæreste med den døde 13-åringen, er pågrepet og blir trolig avhørt tirsdag. Foto: Presse-fotos.dk

Han forteller at politiet allerede har snakket med flere instanser, blant annet Hjallerup skole, hvor 13-åringen var elev.

– Vi vil oppfordre til at foreldre snakker med barna om hendelsen, for de vil med stor sannsynlighet bli møtt av synlig politi og avsperringer i flere deler av byen, sier Olsen.

Politiet ber alle som har opplysninger i saken om å ta kontakt på telefon 114.



– Alle opplysninger kan være verdifull og bidra til politiets etterforskning, sier han videre.