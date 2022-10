127 døde i opptøyer på fotballstadion i Indonesia

Det brøt ut opptøyer etter en fortballkamp i Indonesia lørdag. Ifølge lokalt politi døde 127 personer under opptøyene.

Tusenvis av supportere skal ha stormet banen da opptøyer brøt ut etter en fotballkamp i Indonesia lørdag, meldte flere lokale medier lørdag.

Tåregass mot tilskuere

Opptøyere brøt ut da klubben Arema FC tapte 3-2 for Persebaya Surabaya foran 40.000 tilskuere. Kampen begynte klokken 20.00 (lokal tid). Bortelaget Persebaya gikk av med seieren etter en tøff kamp, skriver CNN Indonesia.

Politi og soldater i tåregass-skyen som ble brukt mot supporterne. Foto: Yudha Prabowo / AP / Scanpix

Flere Arema-supportere var skuffet etter kampen, og noen ville ned på banen for å se etter spillere og funksjonærer. Folk begynte å kaste gjenstander ut på banen, skriver CNN Indonesia.

Til slutt skal opp mot 3000 av tilskuerne ha befunnet seg på banen.

Det var da politiet brukte tåregass mot supporterne. Det utløste panikk og kaos på tribunen.

Radio Elshinta gjengir en video av hvordan supportere blir slått. Advarsel: Videoen viser vold mot demonstrantene på banen og personer som ligger nede.

Kericuhan terjadi setelah laga Liga 1 antara Arema vs Persebaya Sabtu (1/10) malam di Stadion Kanjuruhan Malang yang dimenangkan Persebaya dengan skor 3-2. (Video @yyayakk)#BreakingNews pic.twitter.com/C01ychW1PC — Radio Elshinta (@RadioElshinta) October 1, 2022

127 døde og 180 skadde

Politisjefen i Øst-Java sier til lokale medier at 127 personer døde under opptøyene. To av de døde er politifolk. Ifølge politisjefen ble 34 personer erklært døde på Stadion, de øvrige ble erklært døde på sykehus.

– Rundt 180 personer behandles fortsatt på sykehus, sier politisjef Nico Afinta ifølge NTB.



Sikkerhetsstyrkene stanser en supporter under sammenstøtene etter fotballkampen. Foto: Yudha Prabowo / AP / NTB

Angrep bortelagets bil

Utenfor stadion ble det gjort hærverk på åtte politibiler. Tilskuere skal også ha satt fyr på stadion flere steder.

Kjøretøyet til Persebaya-spillerne ble også angrepet av Arema-supportere. Pesebaya-spillerne fikk oppholde seg i et taktisk politisk kjøretøy. Det er ikke meldt om skade spillere.

Politiet undersøker en politibil etter sammenstøtet mellom supportere fra to fotballlag på Kanjuruhan Stadium i Malang i Indonesia lørdag. Foto: Yudha Prabowo / AP

Kan bli utestengt

Det offisielle fotballforbundet i landet (PSSI) har kommentert opptøyene i en pressemelding.

De beklager hendelsen, spesielt overfor familiene til de som omkom i kaoset.

Den indonesiske fotballigaen er nå midlertidig sanset i en uke. Arema FC kan bli utestengt fra å være vertskap for resten av Liga-1-konkurransen.

PSSI sier de etterforsker opprøret på kampen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.