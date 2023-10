Voldtok egne barn – norske menn betalte

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp PÅGRIPER MANN I 40-ÅRENE: En sivil patrulje i Innlandet pågriper en norsk mann i 40-årene. Han er siktet for å ha begått overgrep mot barn på Filippinene over internett og går rett i avhør.

ÅSTED NORGE: I over to år jobbet Kripos med å kartlegge et overgrepsnettverk på Filippinene. Åsted Norge fikk være med da politiet pågrep en av de norske mennene i saken.

På et møterom på en politistasjon i Innlandet gjør politiet og Kripos seg klare til aksjon.

– Husk at dette er som en atombombe i familiens univers. Det er mye dramatisk informasjon de skal ta innover seg, og det er ikke sikkert de får med seg alt som blir sagt, sier Sigrid Buseth, etterforskningsleder i Kripos.



Politiet skal pågripe en mann i 40-årene. Han er mistenkt for overgrep mot barn under 14 år. Også en seksbarnsmor på Filippinene er involvert, men hun kommer vi tilbake til.



KLARE FOR AKSJON: Før pågripelsen av mannen holdes et møte med alle som er med på aksjonen. Flere team er med for å å sikre pågripelsen og ransake boligen etterpå. Politiadvokat Mari Kristina Bang og politiførstebetjent Kristin Byberg Tørud briefer de som skal være med på aksjonen. Foto: Joakim Kaasen Thoresen

Mannen skal pågripes hjemme i sin egen bolig. Det viktigste er å få kontroll på alle digitale enheter, som PC, minnepinner og harddisker så fort som mulig. Da får politiet de bevisene de trenger. For overgrepene er gjennomført over internett.

Sliter du med seksuelle tanker om barn? Det finnes hjelp er et hjelpetilbud for voksne med seksuell interesse for barn.



– Hvem har anmeldt meg for dette da?

Mannen bor alene og har ingen egne barn, men bor tett på andre familiemedlemmer. Noen av dem barn.



Patruljen som skal gjennomføre pågripelsen er kledd i sivil, for å vekke minst mulig oppsikt. Både for å pågripe mannen før han får slettet bevis, men også av hensyn til familien, slik at aksjonen ikke vekker altfor mye oppmerksomhet.



– Der er huset. Ser dere?

– Ser bekmørkt ut.

– Kanskje han sover.

– Det hadde vært det beste.

Framme på adressen går patruljen ut av bilen og banker på døra. Mannen åpner, får beskjed om at han er pågrepet og blir ledet bort til bilen. Inne i bilen får han vite hva han pågripes for:

– Nei, dette stemmer ikke, sier mannen i 40-årene.

– Jeg har aldri bedt om det

Mannen kjøres til stasjonen der han går rett i avhør. Politibetjent Mina Festad er den som gjennomfører avhøret.

– Du skal forklare deg fritt. Uten at jeg avbryter deg. Du nevnte noe istad om dette med Skype og at du hadde fått tilsendt noen bilder og videoer. Fortell meg alt om det.

– Jeg trodde det var en vanlig samtale, men så begynte hun å spørre om jeg ville ha bilder og de trengte hjelp da. Jeg sa nei, jeg var ikke interessert. Og så sendte hun bilder til meg. Nakenbilder og sånne ting som jeg sletta. Og så sa de: «Nå har jeg sendt bilder til deg, nå må du betale». Men jeg har jo aldri bedt om noen bilder. Hvis det er den saken det dreier seg om.

Festad spør om bildene. Hva de viser. Mannen forklarer at barna står og snur seg rundt. Og at de er nakne.

– Men jeg har ikke bedt om det, i hvert fall ikke småunger, eller sånne mindreårige.

– Hva er småjenter?

– 11-12 kanskje, kan jeg tenke meg.

I løpet av avhøret forsøker Festad å få så mye informasjon som mulig, uten å avsløre alt de vet allerede.

– Snakker om «pussy» og «ass»

Rundt et stort bord på Hamar politistasjon sitter representanter fra Kripos og politiet. De følger nøye med på avhøret.

LYTTER TIL AVHØRET: I et lukket rom på politistasjonen diskuteres gangen i avhøret. Samtidig som avhøret foregår, følger de som jobber med saken med på videolink. Foto: Pernille Vegheim Dvergedal

Det tas flere pauser i løpet av avhøret. Festad diskuterer med de som lytter til avhøret hva hun skal si, og ikke minst hva hun ikke skal si. De blir enige om at Festad skal gi han et navn og spørre hva slags kontakt han har hatt med den personen.

– Vi har jo chatten. Vi ser han snakker om «pussy» og «ass». Og hun som er et barn. Da har vi ikke så mye å tape. Så da mener jeg vi kan «name droppe» henne nå, for å se reaksjonen, sier politioverbetjent fra Kripos, Vemund Eggen Sæther.



Men mannen fortsetter å spille uvitende til å ha kjøpt overgrep, selv om han sier han var kjent med navnet.

SAMARBEID: Politibetjent i Innlandet politidistrikt, Mina Festad, diskuterer med Sigrid Buseth fra Kripos hvordan de bør gå fram i avhøret. Foto: Joakim Kaasen Thoresen

Slik fant de nordmennene

Mannen i 40-årene er en av seks nordmenn som politiet mener har kjøpt overgrep mot små barn over internett fra et nettverk på Filippinene. Overgrepene er sendt til nordmennene i form av bilder, videoer og direkte i videosamtaler.



Opprullingen av nettverket starter lenge før mannen i 40-årene pågripes høsten 2022. Over ett år tidligere mottar Kripos et tips om en annen mann i 50-årene fra Østfold. Et av de viktigste bevisene mot han blir chatteloggene han har hatt med kvinner på Filippinene.

All informasjonen politiet i Øst politidistrikt finner sendes tilbake til Kripos. De setter ned et eget team til å jobbe med saken.

ETTERFORSKNINGSTEAM: Hos Kripos er det et eget team som etterforsker nettovergrep. Foto: Ørnulf Riisnæs

Seksbarnsmoren

I chatteloggene finner Kripos en seksbarnsmor på Filippinene med tilgang på mange barn. Mange flere enn de seks hun er mor til.

– Hun har mange egne barn som hun har begått overgrep mot. Og så har hun nabobarn og barn til venner som vi ser at hun bruker, sier etterforskningsleder Sigrid Buseth i Kripos.

Overgrepene som gjennomføres er svært grove.

– Vi ser at moren begår grove seksuelle overgrep. Jeg tror hun er villig til å gå så langt som hun trenger for å tilfredsstille en kunde, sier Buseth.



Selv har seksbarnsmoren fem gutter og én jente. Den yngste ble født i 2022. Tre av barna er funnet igjen i overgrepsmateriale politiet har beslaglagt. Det er jenta som nå er sju år, og to gutter født i 2019 og 2020. Overgrepene mot barna har pågått lenge.

– Jenta på sju har vi sett overgrepsbilder av siden hun brukte bleier, sier Buseth mens hun blar gjennom chatteloggene.

BLEIEBARN: Den ene jenta finnes det bilder av helt siden hun brukte bleier. Hun er nå syv år. Foto: Politiet

Har sendt overgrep til land i hele verden

På flere av bildene og videoene som er delt i chatten poserer barna tilsynelatende uten tvang. Noen er apatiske. Barna både utfører og blir utsatt for seksuelle handlinger.



– Det kan jo virke som dette er dagligdags for dem. Det virker ikke som det her er overraskende eller sjokkerende for dem å bli bedt om, sier Buseth.

Seksbarnsmoren settes i sammenheng med en annen sak i Sverige. Det viser seg at hun har streamet overgrep til mange land. Gjennom internasjonalt samarbeid blir det klart at politiet i Tyskland, USA og Australia etterforsker i samme spor. Samarbeidet mellom landene gjør at Kripos klarer å lage en oversikt over deler av nettverket til kvinnen. Det er stort.

NETTVERK: Barna med grønne rammer er barn som Kripos har gjenkjent fra overgrepsmateriale. De med grønne kryss er reddet ut. Personer med røde rammer er personer som har mottatt penger for eller gjennomført overgrep. Foto: Kripos

Mye tyder på at også mange av de andre voksenpersonene i nettverket vet at barna blir solgt og utsatt for overgrep. Ifølge informasjon Kripos sitter på er de andre voksne i nettverket venner, familie og naboer.

Episenter

Filippinene er episenteret for nettovergrep mot barn. Hvert år blir to millioner filippinske barn utsatt for overgrep over internett, viser tall fra en studie fra organisasjonen End Violence Against Children.

Fattigdom, god internettdekning og gode engelskkunnskaper er noen av årsakene. Ofte er de voksne som utsetter barna for overgrep desperate etter å få inn penger for å overleve. De mangler også kunnskap om konsekvensene av handlingene de gjør mot barna.

UTSTASJONERT: Bente Manger i Kripos er utstasjonert i Manila på Filippinene. Det gjør det lettere for Kripos å samarbeide med lokalt politi. Foto: TV 2

– Den kriminalisten her er noe av det verste jeg har jobbet med i min karriere. At noen kan sitte hjemme i Norge og få streamet liveovergrep av små, sårbare barn på Filippinene syns jeg er helt grusomt, sier Bente Gladhus Manger i Kripos.

Hun har bodd og jobbet på Filippinene siden 2020. Da ble det bestemt at Kripos skulle ha en egen utsending i Manila, for å kunne samarbeide lettere med lokalt politi om saker der nordmenn er involvert. Manger mener det har vært en økning i overgrep gjennomført over internett siden 2015 og frykter at pandemien har gjort det enda verre.

– Tallene har økt enormt de siste årene. Derfor er det veldig viktig at vi er her og jobber med det her, sier Manger.

Nettovergrep på Filippinene Undersøkelser fra FN viser at rundt 750.000 gjerningsmenn gjør dette hver dag. Episenteret er på Filippinene. Det er svært ofte biologiske foreldre som tilrettelegger for overgrepene, men det kan også være naboer, venner eller personer som har mange barn boende hos seg. Tidsforskjellen mellom vesten og Filippinene fører til at barna blir vekket til alle døgnets tider. Når det er kveld i Norge er det natt på Filippinene. Betalingen for et overgrep er ofte noen få hundrelapper. Hundre kroner tilsvarer rundt en dagslønn på Filippinene. Barna som blir reddet blir undersøkt av helsepersonell, avhørt og overført til barnehjem. Der gjøres det en grundig risikovurdering av fosterfamilier eller andre familiemedlemmer som eventuelt kan overta barna.

Politiaksjon mot seksbarnsmoren

Tre uker før aksjonen mot 40-åringen på Innlandet, går Kripos til aksjon på Filippinene. Sammen med lokalt politi skal de pågripe seksbarnsmoren. Aksjonen er resultatet av et tett internasjonalt samarbeid. Bente Manger er med når bevæpnet filippinsk politi rykker inn i boligen der overgrepene er gjennomført. Boligen ligger i et slumområde.

BEVÆPNET AKSJON: Lokalt politi tar seg inn i boligen til seksbarnsmoren. Foto: Politiet

Det er klamt og varmt. Barn skriker og gråter når politiet rykker inn. Et lite barn tas imot og bæres vekk, mens et litt større barn ledes bort fra området.

Manger kikker inn et vindu til et lite rom. I rommet er det en stor madrass, bamser, et webkamera og sexleketøy.

ÅSTED: Boligen til familien er også åstedet for overgrepene. Foto: Politiet Les mer BAMSE: Blant klær og tepper ligger leker og bamser Foto: Politiet Les mer LITEN PLASS: Slik så det ut hjemme hos familien da politiet pågrep seksbarnsmoren. Foto: Politiet Les mer

Også et annet sted på Filippinene gjennomføres det en aksjon mot en annen kvinne i nettverket. Hun er en venninne av seksbarnsmoren. Til sammen i de to aksjonene blir ni barn fra nettverket reddet ut.

Både seksbarnsmoren og venninnen blir pågrepet.

– Det er det her vi jobber for. Det er det her som er viktig for oss, at vi klarer å redde barn. Derfor står vi i denne jobben hver eneste dag. Det at vi kan samarbeide og dele informasjon gjør at vi kan redde ut så mange barn som mulig, sier Manger.

SEKSBARNSMOREN: Etter at barna er ført vekk, ledes også seksbarnsmoren bort. Hun risikerer livstid i fengsel. Foto: Politiet

Flere nordmenn på kundelista

Politiet finner telefonene seksbarnsmoren har brukt til å chatte og sende overgrep. Det viser seg at hun har sendt overgrep til menn i hele verden.

Avsløringen av nettverket har ført til at politiet har opprettet saker mot minst 190 personer fra hele verden, som er mistenkt for å ha kjøpt overgrep mot barn i nettverket. Seks av dem er fra Norge, deriblant mannen i 40-årene fra Innlandet. Aksjonen mot han skjer tre uker etter at seksbarnsmoren er pågrepet.

Flere barn reddet

Mannen i 40-årene nekter straffskyld. Han sitter i varetekt mens etterforskningen av han foregår. Det har tatt lang tid før politiet fikk tilgang til alle mannens kontoer på nett og politiet undersøker nå om han har chattet med flere enn seksbarnsmoren. Foreløpig er det mistanke om overgrep mot minst tre barn. Politiet har fortsatt ikke tatt ut tiltale mot mannen, fordi det fortsatt er mye materiale som må gjennomgås.

– Nå går vi over beslag som er gjort på Innlandet. Og så må vi se om vi finner andre personer vi må begynne å bygge et nytt nettverk på. Målet vårt er å finne flere overgrepsnettverk som vi kan hjelpe til å få tatt ut, sier Sigrid Buseth.

Dette er nordmennene Av de seks nordmennen som er identifisert i saken, er fire av dem pågrepet av norsk politi etter at saken ble rullet opp. En av mennene var tatt fra tidligere og den siste er død. Mannen i 40-årene fra Innlandet, som denne saken handler om, nekter straffskyld. En mann i 50-årene fra Østlandet er dømt til 13 års ubetinget fengsel. Saken er imidlertid anket og kommer opp igjen i november, En rogalending ble pågrepet av Sør-Vest politidistrikt i februar 2023. Rogalendingen erkjenner å ha bestilt voldtekter av filippinske barn.

Seksbarnsmoren sitter fortsatt fengslet i Manila i påvente av en rettssak. Hun risikerer livstid i fengsel. Over 12 barn i nettverket er reddet ut. De fleste er plassert på et barnehjem. Et av barna som ble reddet ut fra nettverket er plassert hos et familiemedlem.