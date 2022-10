Det er natt og en politipatrulje får en telefon fra en bekymret pårørende. Politiførstebetjent i Sør-Vest politidistrikt, Vidar Ramstad, er på vakt og rykker ut sammen med kollega Ørjan Skau. De finner raskt personen de søker. Politibilen stopper. De to politimennene kommer seg raskt ut av bilen. De går bort og tar tak i armene til den mulig suicidale personen.

PÅ VAKT: Politiførstebetjent i Sør-Vest politidistrikt, Vidar Ramstad, patruljerer sentrum en rolig kveld. Så får han en telefon om en mulig suicidal person og må rykke. Foto: Joakim Thoresen

– Vi stopper ikke deg for å være jævlige med deg, skjønner du det? Vi vil ikke at det skal ende opp med dette her, sier Ramstad.

Åsted Norge er med i politibilen og følger situasjonen. Av hensyn til personen er navn og personlige opplysninger anonymisert.

– Vi har alle våre grenser

Bak i politibilen roer personen seg ned, i samtale med Ramstad. Han forsøker å få personen til å fortelle hvorfor livet har blitt så ille at selvmord er et alternativ. Personen forklarer at han er i en livskrise og trenger at ting stopper litt opp.

– Vi har alle våre grenser. Men dette er mer enn en pause, vet du. Det er ganske mange som har ringt og vært bekymret for deg, sier Ramstad.

Etter å ha roet ned personen, kjører de til legevakta. Før politipatruljen reiser videre, ser Ramstad personen inn i øynene og sier noe han håper kan hjelpe, om enn bare litt:

– Vi gjør ikke dette for å være jævlige mot deg. Jeg håper virkelig det ordner seg. Og at noen kan få deg på bedre tanker. Kanskje du ikke ser så lyst på ting nå, men ting har en tendens til å ordne seg på et eller annet vis, sier Ramstad før han overleverer personen til helsepersonell.

Mange oppdrag knyttet til selvmord

Det er ikke første gang Ramstad stanser noen fra å ta sitt eget liv. Oppdraget er ikke uvanlig for politiet.

Selvmord og selvmordsforsøk er noe politiet ofte må bistå i. Bare hittil i år er det registrert i overkant av 6700 oppdrag relatert til selvmord og selvmordsforsøk i politiets logg nasjonalt, forteller Tor Kjetil Kallmyr, politifaglig etterforskningsleder i Kripos da han gjestet Åsted Norge nylig. Han presiserer at tallet inkluderer alt fra bekymringsmeldinger til selvmord.

– Jeg tok et raskt søk i «vaktjournalen» nasjonalt, sier han.

Øver på politihøgskolen

658 personer begikk selvmord i Norge i fjor. To av tre er menn. Hvor mange som forsøker ta sitt eget liv er det ingen som vet sikkert, men det anslås å være rundt 6000 personer årlig. Noen forsøker flere ganger.

På Politihøgskolen øves det derfor på denne typen oppdrag. Noe av det viktigste er å få til en kommunikasjon der man klarer å regulere personens følelser, forklarer psykolog ved Politihøgskolen, Nils Morten Leite Larsen. På skolen bruker de modellen «Lytte, betrygge, forklare».

– Politiet må gå inn i sånne oppdrag med fokus på å lytte til personen, ved at man bruker ulike former for lytteteknikker, men også forsøke å betrygge personen. Det gjør man ved å ha en rolig fremtoning, være bevisst på eget tonefall, men også ved at man har en forklarende stil. At man hele tiden forklarer hva som kommer til å skje, sier Larsen.

Når man har oppnådd kontakt, er håpet at personen skal få tillit til politiet.

– Når denne tilliten har utviklet seg vil det også være lettere å nå frem til personen, sier Larsen.

Fakta om selvmord Antall selvmord per 100 000 har gått noe ned siden 1990, men ligger fortsatt høyere enn på 1950- og 60-tallet. Forekomsten av selvmord er omtrent den samme i Norge som i Europa, Nord-Amerika og Australia. Over 70 prosent av de som tar selvmord i Norge er menn. Forskning har vist at sosioøkonomiske vansker, som lav inntekt og utdanning, arbeidsledighet og skilsmisse, påvirker menns selvmordsrisiko sterkere enn kvinners. Menn kontakter også sjeldnere helsetjenesten for å få hjelp med depresjon, angst og andre psykiske problem ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Viktig med god oppfølging

LEVE, eller Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, støtter etterlatte og berørte ved selvmord. Generalsekretær Knut Harald Ulland sier det er viktig at politiet nærmer seg suicidale personer med omsorg og respekt.

– Vår erfaring er at politiet som en hovedregel gjør så godt de kan med å hjelpe personer som er suicidale. Problemet er ofte manglende hjelp fra psykiatrien tidligere og at terskelen for innleggelse er for høy, sier han.

LEVE erfarer at personer som er i akutt selvmordsfare som hovedregel får forsvarlig hjelp i de aller fleste tilfellene i Norge. Når en person kommer til for eksempel legevakten etter et selvmordsforsøk skal det gjøres en vurdering av selvmordsfaren. Deretter skal det iverksettes tiltak ut i fra vurderingen.

– Men det er ønskelig med en enda bedre oppfølging av denne gruppen. Selvmord og selvmordsforsøk er viktige helseproblemer med stor belastning på den enkelte, på etterlatte og på helsevesenet. Akutt selvmordsfare bør behandles like akutt som hjerteinfarkt, sier Ulland.