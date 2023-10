Vaktselskapet brukte én time på tyveri-rykk

– Jeg har vært fornøyd i mange år, men det er jo fordi vi ikke har hatt noe innbrudd. Når alarmen først går, hadde jeg forventet en helt annen reaksjon.



Det sier Svein Ekjord (78) som anslår at tyven stakk av med verdier til rundt en halv million kroner.

Her stikker tyven av gjennom Ekjords hage, se video:

Fikk arbeidsro

Midt i fellesferien er Ekjord og kona på hytta i det de blir vekket av en telefon fra alarmselskapet. I huset hjemme i Oslo er tyven i gang med å forsyne seg med alt fra etterbarberingsvann til diamanter.

I VASKEN: Tyven druknet alarmen i kjøkkenvasken. Foto: Ørnulf Riisnæs

Alarmen i huset i Holmenkollen ble utløst klokken 06:08, i det tyven bryter opp verandadøra med et brekkjern. Vekteren ankommer en time senere. Da befinner tyven seg fortsatt i huset.

Vekteren går en runde rundt huset, men konkluderer med at alle dører er låst. I det han tar kontakt med alarmstasjonen for å avslutte saken, flykter innbruddstyven ut verandadøren.

Tyven blir fanget opp av naboens overvåkningskamera i det han løper avgårde med to stjålne Mulberry-vesker fulle av tyvegods.

Mandag kveld ble tyven etterlyst i Åsted Norge. Krimekspert Jørn Lier Horst reagerer på hvor lang tid tyven befinner seg i huset.

– Det å operere i et bolighus i nesten en time, det er veldig lenge. Ofte er det inn og ut gjerne mens alarmen går.

VISER: Svein Ekjord viser tyvens fluktrute. Foto: Ørnulf Riisnæs

Alarmselskap beklager

Administrerende direktør i Avarn, Kjell Frode Vik, legger seg flat.

– Vi var på andre oppdrag, som vi var nødt til å gjøre ferdig. Det er bare å beklage til Svein på det her. Vi vil nok ta kontakt med han igjen for å se om vi kan gjenopprette slik at vi har et bra produkt til Svein også i framtiden.