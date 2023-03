Terje snakket i koder før han forsvant

ÅSTED NORGE: For første gang forteller niesen til Terje Johansen (61) om samtalene hun hadde med sin onkel før han forsvant i Sverige. Hun frykter han ble tatt av dage på øya Muskö.

Nordmannen Terje Johansen skulle kjøre fra Nykirke utenfor Horten, til Skjærvøy i Troms, for å overta sitt nye feriehus. På en øy utenfor Stockholm blir bilen hans funnet forlatt. Ingen har hverken sett eller hørt fra han siden desember 2021.

HER SLUTTER SPORENE: På øya Muskö slutter alle spor etter Terje Johansen. Foto: SVT

Den siste telefonsamtalen

Planen til Terje skal ha vært å kjøre via Sverige opp til Nord-Norge. Han ringte flere ganger i løpet av turen til familie og venner for å holde dem oppdatert. Blant annet til niesen Janne Amundsen.

Klokken 17:28 den 1. desember ringer Terje til Janne. Han befant seg i bilen og sa han var sliten.

– Jeg sa han skulle kjøre til inn til siden, og slappe av litt, men det trengte han ikke for han hadde ikke så langt igjen å kjøre, sa han til meg.

Politiet har funnet ut at denne samtalen fant sted mens Terje var på den svenske øya Muskø.

TETT FORHOLD: Janne Amundsen har hatt et tett forhold til onkelen sin hele livet. Foto: Espen Storsve

Janne, som var tett knyttet til sin barnløse onkel, hadde aldri hørt Terje snakke om å dra til Muskø. Hun oppfattet derfor at Terje fortalte at han snart var fremme ved sitt nye feriehus i Troms.

UBESVART: Meldingene Janne sendte til Terje i tiden etter han forsvant har blitt stående ubesvart.

– Det er det jeg synes er så rart, hvorfor sier han at han snart er fremme? Det er jo langt fra Muskø i Sverige opp til Skjærvøy.

Dagen etter prøver Janne å ringe onkelen sin, men hun får ikke noe svar. Hun sender meldinger, men også disse blir stående ubesvart.

Telefonsamtalen med Janne blir den siste registrerte samtalen Terje tar.

Virket nervøs

I tiden før Terje forsvant merket Janne endringer i måten han oppførte seg på. Han begynte å ringe oftere, og kom stadig på besøk.

– Den siste tida før han forsvant kunne han ringe meg tre, fire ganger om dagen.

– Setter du det i forbindelsene med det som har skjedd?

– I ettertid har jeg tenkt, var det noe han ville si meg som han ikke turte å si?

TOK KONTAKT: Janne tok kontakt med Asbjørn Hansen for å fortelle om de siste samtalene med onkelen sin. Foto: Espen Storsve

Janne forteller at Terje også virket nervøs.

– Han snakket liksom i kode. Han fullførte ikke setningene sine, sier Janne.

Terje skal også ha overført 105 000 kroner til niesene sine, noe Janne synes er merkelig.

– Har dere gjort dere noen tanker om hva som kan ha skjedd med Terje?

– Ut fra bildene jeg har sett virker det som han har hatt veldig hastverk. Jeg har vært redd for at noen har skadet han, eller at det har vært en slåsskamp på den øya.

Da bilen til Terje ble funnet på Muskø var det flere ting som skurret. Bilen ble funnet i en grøft noen meter fra en blindvei. Bak bilen var det kappet et tre og ved siden av lå en motorsag. Nummerskiltet på bilen lå i terrenget ved siden av.

BILEN: Terje sin bil var forlatt på en mystisk måte. Foto: Privat

Nå er bilen sendt til Norge og begjært kondemnert på grunn av skader. Janne har selv vært i bilen for å se gjennom den og hente Terjes personlige eiendeler. Nå håper hun og søsteren Line at det kan komme frem nye opplysninger i saken.

