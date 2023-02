Svindlet for 38.000 kroner, så kom gladmelding fra banken

(Åsted Norge) Thor Wang (77) fikk kontoen tappet for 38.000 kroner. Nå har han fått pengene tilbake, men ikke alle er like heldige.

– Jeg er en type som passer innmari godt på. Jeg hadde ikke trodd at noen skulle klare å lure meg, men jo da, det klarte han gitt, sier Wang.

I vinter har flere eldre blitt svindlet av personer som sier de kommer fra et strømselskap. Thor Wang (77) er en av dem og fikk kontoen tappet for 38.000 kroner. Gjerningspersonene ble etterlyst på Åsted Norge forrige uke, og politiet følger nå opp flere tips som har kommet inn i etterkant.

SE ÅSTED NORGE I KVELD 21.40 PÅ TV 2 ELLER PÅ TV 2 PLAY

– Heldigvis har jeg fått pengene tilbake. Pengene er ikke det største problemet, men det å bli lurt på denne måten, sier Wang.

Det er banken som har dekket tapet ettersom Wang handlet i god tro, og svindleren bruke en flask bankautomat.

FORTSATT PREGET: Thor Wang har blitt mye mer bekymret etter svindelen. Foto: Espen Storsve

Kontakt banken først

– Det jeg burde gjort var å ringe banken med en gang jeg skjønte hva som skjedde, sier Wang.

Wang ringte først politiet, anmeldte forholdet og ringte deretter banken. Dermed rakk svindleren å reise til minibanken like i nærheten av boligen, og ta ut beløpet på 38.000 kroner.

Politiadvokat Wigdis Hjalmarsen er enig i at det er lurt å ringe banken først. Hun mener det lureste å gjøre, når man skjønner at man har blitt svindlet eller frastjålet kortet sitt, er å få kortet sperret. Svindlerne er raske, men ringer man banken med én gang, kan man forhåpentligvis få kortet sperret før kontoen blir tømt.

RING BANKEN: Politiadvokat Wigdis Hjalmarsen oppfordrer ofre til å kontakte banken først. Foto: Espen Storsve

Dette har du rett på

ID-tyveri og svindel er et stort problem og noe stadig flere blir utsatt for. Ifølge Norsis har 150.000 nordmenn opplevd å bli utsatt for ID-tyveri de siste to årene.

Ikke alle svindelofre får tilbake pengene sine så lett som Wang. Ifølge forbrukerrådet er det ikke alltid banken er villig til å dekke tapet, men det er de faktisk lovpålagt å gjøre.

Hvis noen tar eller overfører penger fra din konto, uten ditt samtykke er det banken som er ansvarlige for å dekke tapet.

– Når kunden krever at banken tilbakefører et beløp som er svindlet fra kontoen hennes, skal banken tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra det tidspunktet svindelen skjedde. Det er de lovpålagt, og det skal skje innen fire uker forteller Tone Molvær Berset, skriver juridisk direktør i Forbrukerrådet på deres nettsider.

Hvis BankID eller passordet har blitt misbrukt kan man imidlertid måtte betale en egenandel på 1200 kroner. Det samme gjelder hvis du har vært grovt uaktsom, men da er beløpet 12 000 kroner.

LURT: Thor Wang trodde han betalte et gebyr til kommunen da han betalte med kort i en falsk bankautomat. Foto: Espen Storsve

Har du selv direkte bidratt til svindelen er man ansvarlig for hele beløpet, men da må banken ta ut klage for Finansklagenemnda innen fire uker. Gjør ikke banken det, må den tilbakeføre hele beløpet, men ifølge Forbrukerrådet gjøres ikke alltid dette.

– Både nemdpraksis, og erfaring fra organisasjoner som jobber med svindelofre, viser at mange banker ikke respekterer denne fireukersfristen. Bankene gjør seg i stedet svært ofte selv til domstol: de lar være å tilbakeføre hele beløpet innen fristen, og bringer heller ikke saken inn for nemnd eller domstol, skriver Berset.

Da må svindelofrene selv ta saken inn for domstolen eller nemda. Det ansvaret skal ikke et svindeloffer behøve å ta skriver Berset.

Gå gjennom hendelsesforløpet

Kristin F. Hammervik er advokat, og en del av Åsted Norges ekspertpanel hver mandag. Hun mener at man bør samle seg litt før man sammen med banken går gjennom hva som har skjedd under en svindel.

Det kan være små nyanser som avgjør hva man får igjen fra banken, og ting man sier i affekt kan bli brukt mot deg når banken skal vurdere om du har skyld i svindelen:

– Når man i panikken, fortvilelsen, forbannelsen og skammen skal forklare hva som skjedde, kan mye bli sagt eller ikke sagt. Å gå en runde med seg selv og noen man stoler på rett etterpå, for å få på plass hendelsesforløpet, kan bli avgjørende for utfallet av krav om tilbakebetaling, sier Hammervik.

TENK DEG OM: Ekspert på Åsted Norge Kristin Fagerheim Hammervik anbefaler å samle seg før man snakker med banken om en svindelhendelse. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun anbefaler i utgangspunktet skriftlig kommunikasjon om det er mulig. Det er også viktig å huske på at telefonsamtalen med banken ofte blir gjort opptak av:

– Mange banker praktiserer opptak av telefonsamtaler med kunder for å sikre dokumentasjon, eller for intern opplæring. Slike opptak lagres og kan kreves utlevert til Finansklagenemnda for eksempel i forbindelse med behandling av svindelsak, sier Hammervik.

Fortsatt på frifot

Politiet har foreløpig ikke klart å finne mannen eller banden som står bak de hensynsløse tyveriene på Østlandet. Forrige uke gikk Åsted Norge ut med en etterlysning der de ba om tips fra publikum.

– Om jeg noen gang treffer han igjen kommer jeg til å si til han at han ødelegger oss gamle mennesker. At han ikke skjemmes, sier Wang.

Wang er i dag svært preget etter hendelsen. Han føler seg ikke trygg hjemme. Dagene etter tyveriet slet han med å sove om natten. Han låser alle dører og følger med på alt som skjer utenfor vinduene. Etter svindelen har han tatt med seg en lærdom.

– Jeg kommer ikke til å slippe inn folk i huset mitt som jeg ikke kjenner. Det gjør jeg ikke, sier han.