Sør-Øst politidistrikt ber om Cold Case-gjennomgang av Ramm-spor

ÅSTED NORGE (TV2): I snart 27 år har drapet på pensjonisten Ronald Ramm vært et mysterium. Nå ønsker Sør-Øst politidistrikt at Kripos' Cold Case-gruppe ser på de tekniske bevisene i saken.

8. desember 1995 ble den 71 år gamle pensjonisten Ronald Ramm ble funnet død i sitt eget hjem i Rødbergsvingen i Larvik. Ifølge obduksjonsrapporten, var Ramm slått minst 18 ganger i hodet.

Det ble sikret flere spor på åstedet, men ingen av sporene har hittil gitt politiet svar på hvem som står bak drapet på Ramm.

Nå ønsker Sør-Øst politidistrikt at Kripos' Cold Case-gruppe gjør en gjennomgang av de tekniske sporene i den uoppklarte drapssaken. Det opplyser politistasjonssjef i Larvik, Tor Eriksen, til Åsted Norge.

I tillegg vil Sør-Øst politidistrikt selv følge opp eventuelle nye opplysninger i saken.

LEDER KRIPOS' COLD CASE-GRUPPE: Sør-Øst politidistrikt ønsker at Kripos' Cold Case-gruppe, som ledes av Espen Erdal, skal se på de tekniske sporene i Ramm-saken. Foto: Kristin Grønning/TV 2

Den formelle anmodningen om bistand til gjennomgang av de tekniske sporene er foreløpig ikke sendt til Kripos.

– Dukket opp opplysninger som ikke er kjent fra før

Åsted Norge har denne høsten sendt en føljetong på åtte episoder om drapsgåten, der krimforfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst og reporter Martin Reinemo har sett nærmere på saken.

I forbindelse med arbeidet har de to snakket med flere personer som aldri tidligere har snakket med politiet om Ramm-saken.

– Det har dukket opp opplysninger som ikke er kjent fra før. Så her er det grunnlag for ny etterforskning, sier Lier Horst, som ledet etterforskningen av saken mot slutten av 2000-tallet.

HAR SNAKKET MED NYE PERSONER: Reporter Martin Reinemo og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst jobber med å finne nye spor i Ramm-saken. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

– Har preget familien i generasjoner

John Christian Elden er bistandsadvokat for Ramms datter, og hennes side av familien. Elden har tatt til orde for at Sør-Øst politidistrikt bør be Cold Case-gruppen se på saken med friske øyne og nye metoder.

– Vi har heldigvis såpass få uoppklarte drap i Norge at man må prioritere å få sluttført de man har, sier Elden til Åsted Norge.

Bistandsadvokaten mener det bør være muligheter for nye tekniske og taktiske undersøkelser i saken. Elden forteller at den delen av familien han representerer er glad for at det er satt nytt søkelys på saken.

– De syns det er veldig bra at denne saken er sendt på Åsted Norge nå, og at det har kommet en rekke tips og opplysninger som gir ny informasjon og mulighet til å jobbe videre med den, sier Elden.

Elden forklarer at flere i familien gjennom årene blant annet har kjent på frykt, og at de er opptatt av å få svar på hvorfor Ronald Ramm ble drept.

– Dette er jo en sak som har preget familien i mange generasjoner. Om de svarene skulle smerte får de finne seg i. De ønsker heller å få en oppklaring, i stedet for at dette skal være i det uvisse, sier Elden til Åsted Norge.

Elden håper den snart 27 år gamle drapsgåten kan få sin løsning.

– Det vi vet med sikkerhet er at det er noen der ute som har svaret, sier han.

ØNSKER NYE UNDERSØKELSER: John Christian Elden er bistandsadvokat for Ronald Ramms datter. Foto: Magnus Kaslegard/TV 2

Har en søkbar DNA-profil

Mange av beslagene i Ramm-saken har vært sendt inn til analyse flere ganger, uten at man har fått frem DNA-profiler fra én eller flere gjerningspersoner på dem.

To funn har imidlertid gitt DNA-resultater.

Det ene er et sædspor. Det andre er et funn fra en ukjent person på Ramms fingernegler.



I 2015 fikk man frem en forbedret DNA-profil fra fingerneglene.

Dette er en blandingsprofil bestående av DNA fra Ronald Ramm og en ukjent person. Denne DNA-profilen er søkbar, og er lagt inn i politiets sporregistre, men hittil har ikke politiet fått treff.

ANALYSERER SPOR: Det er i laboratoriene til seksjon for rettsgenetikk i straffesaker ved OUS at sporene i Ramm-saken er analysert. Foto: Ørnulf Riisnæs

Kripos utreder nye DNA-metoder

I dag er det kommet flere ny etterforskningsmetoder innen DNA. Både i USA og Sverige har man løst drapssaker ved blant annet å legge inn ukjente DNA-profiler i kommersielle slektskapsdatabaser.

Metoden utredes nå av Kripos, men er foreløpig ikke tatt i bruk av norsk politi.

For å finne ut om det i det hele tatt vil være mulig å gjøre dette i Ramm-saken, må det forsøke å gjøre nye og annerledes analyser av DNA-sporene, ifølge seksjon for rettsgenetikk ved Oslo universitetssykehus.

I tillegg finnes det verktøy som kan brukes til søk i politiets egne registre. Hvis familiemedlemmer av en ukjent DNA-profil ligger i politiets registre, kan disse verktøyene sørge for treff.

Foreløpig har imidlertid riksadvokaten vurdert at loven må endres, dersom man skal kunne ta i bruk denne metoden i Norge.

