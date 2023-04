– Jeg vet ikke hvordan han klarer å sove, sier Ivan Makaji.

Han er sterkt preget snart tre uker etter påkjørselen som snudde livet hans på hodet. Størst er sjokket over at sjåføren som traff han, ikke stoppet for å hjelpe.

Ventet på grønn mann

Onsdag den 5. april er Ivan på dagvakt som helsefagarbeider. På vei hjem fra jobb drar han innom Tveita Senter for å gjøre de siste forberedelsene før han skal reise på påskeferie til hjemlandet, Serbia.

Cirka klokken 16:30 går Ivan på grønn mann for å krysse Tvetenveien. Han kommer seg to meter ut i overgangsfeltet før han blir truffet av en bil i som kjører på rødt lys i kollektivfeltet.

– Plutselig kommer det en svart bil fra min venstre side. Den kastet meg opp i lufta og så falt jeg ned. Det overasket meg veldig at han ikke stoppet eller hjalp meg, sier han.

Lyskrysset Tvetenveien/Damfaret ved Tveita Senter i Oslo. Foto: Breno Otranto

Hardt skadd

Ivan har sterke smerter og sliter med å sove om natten. Han viser fram røntgenbilder av skulderbruddet og det knuste kneet han pådro seg i ulykken.

– Jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å bli i like god form som jeg var før ulykken, sier han alvorlig.

I epikrisen hans fra sykehuset står det at skadene tyder på at bilen som traff han trolig holdt en fart på mellom 50 og 60 kilometer i timen.



Ivan Makaji ble hardt skadd, og endte opp med et skulderbrudd og et knust kne etter påkjørselen. Foto: Breno Otranto

– Meld dere!

Politiadvokat Einar Grape sier at saken har høy prioritet hos politiet.

– Det å stikke av fra en ulykke hvor det er skadde mennesker, er meget alvorlig. Vi er nødt til å prioritere slike saker hvor fornærmede får betydelige skader.

Grape ber nå innstendig om at sjåføren melder seg.

– Vi vet at enkelte får panikk når slike ting skjer, og ikke handler helt rasjonelt. Det vi trenger nå er at sjåføren står frem, sånn at denne saken kan få sin oppklaring. Så trenger vi at vitner som har sett noe tar kontakt, vi vet at det var flere til stede.