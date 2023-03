Siktet for grovt tyveri fra syv eldre

– Vi mener at etterforskningen så langt har gitt grunnlag for å sikte mannen i totalt åtte saker. Sakene gjelder grovt tyveri fra eldre og ett tilfelle av uberettiget adgang, sier politiadvokat Beate Gregersen Tande i Sør-Øst politidistrikt til Åsted Norge.

Sakene mannen er siktet i dreier seg om tyveri, eller forsøk på tyveri, av bankkort fra eldre personer, der gjerningspersonen skal ha utgitt seg for å være strømkontrollør. I flere av sakene der bankkort er blitt stjålet, er det blitt gjort uttak av flere tusen kroner fra kortene.

Avslørt av Nancy (96) og familien hennes

Opprullingen av sakene startet torsdag 2. mars, etter at 96 år gamle Nancy Lunde hadde fått besøk av en falsk strømkontrollør i hjemmet sitt på Ulefoss i Vestfold og Telemark.

AVSLØRTE FALSK STRØMKONTROLLØR: Nancy Lunde (96) lot seg ikke lure da en fremmed mann ville sjekke det elektriske anlegget i huset hennes. Foto: Terje Frøyland/Åsted Norge

Like etter at 96-åringen hadde avvist den fremmede mannen og sendt ham på dør, kom Nancys oldebarn, Vilde Brauti, gående forbi oldemorens hus. Vilde ble mistenksom og noterte seg kjennemerket på bilen mannen kjørte. Senere viste det seg at Vildes far, Espen Brauti, tilfeldigvis hadde fanget opp mannens bil på dashbord-kamera.

Familien oversendte informasjonen og videoen til politiet, som senere samme dag pågrep en utenlandsk statsborger i 40-årene.

FANGET PÅ KAMERA: Dashbordkameraet i bilen til Espen Brauti fanget opp bilen den falske strømkontrolløren som oppsøkte Nancy Lunde kjørte. Foto: Dashbordkamera/Espen Brauti

Politiet har sikret teledata

Det er denne mannen som nå er siktet i de åtte sakene. Torsdag forrige uke ble mannen varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

– Det er flere elementer som ligger til grunn for siktelsen. Blant annet mener vi at teledata fra mannens telefon knytter ham til flere av sakene, sier politiadvokat Gregersen Tande.

Politiet har også gjort flere beslag i mannens bil og i boligen hans.

Ikke avhørt

Mannen i 40-årene ble i 2017 dømt til fire og et halvt års fengsel for liknende forhold i Sverige.

Den siktede mannen er foreløpig ikke avhørt om sakene i Norge. Mannens forsvarer, Jonas Saeme, ønsker ikke å kommentere hvordan klienten stiller seg til siktelsen før etter at mannen har forklart seg for politiet. Det er ventet at det vil bli gjennomført et avhør av mannen i løpet av kort tid.