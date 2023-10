Politiet har gitt opp –familiene leter videre

To familier har lett dag og natt etter Harald og Petter. Politiet har for lengst innstilt søkene. Nå etterlyser familiene mer støtte til de som havner i samme situasjon.

– Vi starter hver dag med å tenke at «I dag finner vi han», men det er frustrerende når man på slutten av dagen enda ikke har noe nytt, sier Frida Iversen.



I Son, utenfor Oslo leter hun etter broren sin, sammen med faren Hans Petter Iversen. Petter Nordhagen (33) har vært savnet siden midten av mars.

– Vi har jo lett og lett i månedsvis, fordi vi tror han er der ute et sted, sier Hans Petter Iversen som er stefaren til Petter.

Fra mars og fram til sommeren lette de nærmest hver eneste dag. Bortsett fra de dagene der kroppen stoppet helt opp av utmattelse.

– Det er bedre å lete. Det beste er å lete. Så vet vi at vi har gjort alt vi kan for å finne Petter, sier Hans-Petter Iversen.

SAVNET: Petter Nordhagen sammen med bestemor, Marry Mathilde Richardsen Foto: Privat

Hvert år blir mellom 1200 til 2000 personer meldt savnet i Norge. De fleste blir funnet innen noen få dager, men noen få er helt borte. Igjen står familie og venner som selv må ut og lete når politiet ikke har flere spor å gå etter. Åsted Norge har snakket med to slike familier: familien til Petter Nordhagen og Harald Lognvik. Sistnevnte kan du lese mer om lenger ned i saken.

Har du sett Harald eller Petter? Ring politiets tipsmottak på 22 38 98 98, eller send en mail til astednorge@tv2.no

Tok ikke med seg noe

18. mars, en lørdag kveld, går Petter ut av Hvitsten Velhus. Han bor egentlig på Hadeland, men deltar på et arrangement på Hvitsten. På seg har han sandaler og tynn bekledning. Mobiltelefon, nøkler og lommebok lar han ligge igjen.

– Han gikk uten noen ting. Ingen vet hvorfor han gikk ut, annet enn at han bare ville gå. Bilen hans stod igjen her. Ingen ting tok han med seg, sier stefar Iversen.

Han tror Petter kan ha ønsket å komme seg bort fra hverdagen og søkt ut i skogen.

– Det er ikke noen tvil om at han hadde noen utfordringer i dagene før han forsvant. Kanskje han trengte en pause fra alt, sier Iversen.

Fanges opp av overvåkningskamera

To dager etter Petter forsvant blir han fanget opp av et overvåkningskamera på Kiwi, da han kommer inn og ber om vann.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp BA OM VANN: To dager etter at Petter Nordhagen forsvant, gikk han inn på Kiwi i Son og ba om vann. Foto: Politiet

Siste sikre observasjon er utenfor Kulturkirken i Son søndag 26. mars. Det er 13 kilometer fra der han forsvant.

Politiet gjennomfører en stor leteaksjon med hjelp av Røde Kors og Norsk Folkehjelp, men 27. mars avslutter de søket uten funn.

Etter det er sporene mer usikre. Rundt en måned etter at Petter forsvant finner familien noe rart rett ved Lunde leirsted hvor familien oppholder seg mens de søker:

– Vi fant en stor bjørkeplate som det lå en kulepenn på. Der stod det «Frida», «mor» og «familie» med ramme rundt, sier Iversen.

SPOR: Rett ved der familien oppholder seg en periode mens de leter, finner de en barkebit hvor blant annet navnet til Petters søster Frida er risset inn. Foto: Privat

Savner mer hjelp

Siden politiet trappet ned etterforskningen 27. mars har familien organisert søk selv. I flere uker lette de hver eneste dag, med god hjelp fra venner og frivillige.

– Det har vært så mange fantastiske folk rundt oss, som har gått og lett til alle døgnets tider.

Han trekker spesielt fram Nitrogruppa som har vært ute og søkt med hunder.



Selv om Iversen forstår at politiet ikke har ressurser til å lete videre uten svært konkrete tips, legger han ikke skjul på at det er tøft å organisere søk alene. Han skulle òg ønske politiet var mer tilgjengelige og at de fikk tilgang til for eksempel tips som kommer inn, så familien kunne etterforsket mer selv.

Familien savner også mer støtte til den mentale belastningen det er å stå i en så krevende og usikker situasjon. Slik det er nå finnes det ikke noe system eller støtteordning som hjelper de som leter etter et savnet familiemedlem.

– Det er og mange rundt oss som trenger informasjon. Det er tøft, sier stefar Iversen.

– I en ideell verden kunne man fortsatt for alltid

Politiet jobber ut ifra fire hypoteser når noen blir meldt savnet: Frivillig forsvinning, selvdrap, ulykke eller at personen er utsatt for en straffbar handling. I tillegg til å organisere søk forsøker politiet å bekrefte eller avkrefte de ulike hypotesene gjennom etterforskning.



– Vi trapper gjerne ned hvis vi kan si med relativt stor sikkerhet at her har det ikke skjedd en kriminell handling, vi kan utelukke sykdom eller ulykke og vi har søkt i de områdene vi tenker er aktuelle med tanke på selvdrap. Kanskje står vi bare igjen med frivillig forsvinning, sier Mari Myhrer, leder for savnet-avsnittet i Oslo politidistrikt.

LEDER SAVNET-AVSNITT: Mari Myhrer er leder for savnet-avsnittet i Oslo politidistrikt. Hun sier politiet alltid er tilgjengelig for familier i savnet-saker, Foto: Espen Storsve

Hun sier politiet tilstreber å gjøre så mye de kan for å finne personen som er savnet, men at de ikke er ressurs-satt for å lete videre når hensiktsmessige søk er gjennomført:

– I en ideell verden kunne man fortsatt for alltid, men den situasjonen har vi ikke. Når vi tenker at vi har tømt listen for hensiktsmessige undersøkelser og søk, og vi ikke kommer oss noe videre, da er alles gjett like gode og da må vi på et tidspunkt trappe ned eller avslutte.

Hun påpeker imidlertid at politiet er tilgjengelig for familiene som leter.

– Vi er alltid tilgjengelige hvis de ønsker å snakke om saken eller har ny informasjon.

Leter etter Harald

Petter er ikke den eneste som er borte. Ved Sundvollen leter to brødre etter lillebroren sin.

SAVNET: Harald Lognvik har vært savnet siden 4. august. Foto: Privat

– Vi ser etter alle spor. En indikasjon på at han har vært i nærheten. Men det er vanskelig når man ikke har noe å gå etter, sier Torgeir Lognvik (50)

Sammen med broren Olav Lognvik (43) har han lett etter lillebror Harald Lognvik (39) i snart ti uker. Siste gang Torgeir så Harald var da han gikk fra jobb på Skøyen i Oslo torsdag 3. august. I tillegg til å være brødre, er de kolleger. Da virket alt normalt. Men gjennom helgen får ikke brødrene tak i lillebroren sin.

STOREBRØDRE: Olav og Torgeir Lognvik organiserer søk etter lillebroren Harald Foto: Espen Storsve

Når politiet tar seg inn i leiligheten til Harald på Jar i Oslo påfølgende mandag finner de mobiltelefon og bankkort. Det viser seg at mobilen ble slått av 02.40 natt til fredag. Etter det er det ingen spor etter Harald.

Brødrene forteller at Harald hadde hatt en tøff periode privat de siste par månedene.

– Og da tror jeg han har hatt et behov for å komme seg bort, med skylappene på og uten å tenke konsekvenser, sier Olav Lognvik.

Har saumfart nærområdet

Politiet setter i gang søk etter Harald i nærområdet. Verken Harald eller spor etter Harald blir funnet, selv om området er saumfart. Når politiet trapper ned etterforskningen av mangel på flere ledetråder begynner også familien til Harald å søke på egenhånd.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Både området rundt Sundvollen, som har emosjonell betydning for Harald, og hjemstedet Rauland er steder brødrene tror han kan være.

– Der alle som kjenner han tror han ville gå er oppe på Rauland. Så der har vi vært og søkt mer aktivt, sier Torgeir.

Venner og frivillige har vært viktige for å få gjennomført søk. Blant annet får familien hjelp av nyopprettede Viken Search and rescue til å søke over aktuelle områder med drone.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp SØKER MED DRONE: Kim Andre Lund, og den frivillige organisasjonen Viken search and rescue, har søkt etter Harald Lognvik med drone i områder det er vanskelig å ta seg fram. Foto: Glenn Aaseby

Kan være på langtur

Brødrene tror Harald kan ha lagt ut på langtur. Hjemme hos Harald mangler turutstyr de vet han eier. Harald likte godt å være ute i naturen, og er ifølge brødrene vant til dra på tur under ekstreme omstendigheter.

– Vi regner med at han er i beste velgående. Sikkert litt sliten og trøtt, men at han er ute der en plass og når han er klar for å bli funnet, så finner vi han. Da kommer luksusen med at vi kan kjefte på han, smiler Torgeir.

KAN HA TATT MED DETTE: Brødrene til Harald tror han kan ha tatt med seg dette utstyret på tur og ber folk se etter det. Foto: Privat

Både familien til Petter og til Harald har opprettet egne Facebook-grupper der de ber om tips og deler informasjon de får inn. På den måten kan flere holde seg oppdatert og hjelpe dem med å lete.

– Vi kommer aldri til å slutte å lete. Det er den dagen man ligger i kista selv at man er unnskyldt. Vi håper folk holder øynene litt åpne og hvis de ser noen som ligner på Harald eller Petter at man ikke er redd for å tipse, sier Torgeir.