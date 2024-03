Oppsiktsvekkende telefonsamtale førte til gjennombrudd: – Var du der?

ULØST SAK: I desember 1995 ble Ronald Ramm funnet død etter å ha blitt utsatt for grov vold i sitt eget hjem. Nå har det kommet nye opplysninger som politiet betegner som et gjennombrudd. Foto: Politiet

Mandag avslørte Åsted Norge at en kvinne nå er siktet for medvirkning til grov kroppsskade etter at pensjonisten Ronald Ramm ble funnet drept i sitt eget hjem i 1995.

71-åringen var slått minst 18 ganger i hodet, påført store skader og var bundet på hendene da han ble funnet.

Til tross for omfattende etterforskning har saken blitt stående uoppklart i over 28 år.

Etter at Åsted Norge høsten 2022 på nytt satte søkelys på saken med en reportasjeserie over åtte episoder, tok en kvinne kontakt med redaksjonen og fortalte at hun satt på hittil helt ukjente opplysninger.



Et utdrag fra samtalen mellom kvinnen og Jørn Lier Horst, som ble tatt opp, viser hvordan dialogen gikk for seg.

– Var du der?

Etter en kort periode med småprat i innledningen av samtalen, kommer kvinnen uoppfordret inn på drapet på Ronald Ramm:

Kvinnen: – Det er jo ting som har surra i Larvik i mange år …

Jørn: – Ja.

Kvinnen: – Du skal jo vite det at vi var veldig mange som, vi var jo både unge og gamle holdt jeg på å si, som rusa oss på den tida der, og det vet jo du.

Jørn: – Mhm.

Kvinnen: – Og han var jo ikke akkurat snill mot folk.

Jørn: – Nei.

Kvinnen: – Det var to stykker som var inne der, da. Og det var en hevnaksjon som absolutt rett og slett gikk litt over styr.

Jørn: – Okei.

Kvinnen: – Det var også ei jente til stede som aldri var inne der.

Jørn: – Men vet du hvem dette her er eller?

Kvinnen: Eh, det er liksom, jeg kan ikke. Jeg. Navna på de to, det eneste jeg vet bare sjøl at jeg har sitti. I kanten holdt jeg på å si.

Jørn: – I kanten, hva mener du da?

Kvinnen: – Ja i, i skauen … Ehm. Der hvor den stien går.

Jørn: – Ja?

Kvinnen: – Ja. Ehm, det er vel ikke straffbart å sitte inni skauen å vente håper jeg.

Jørn: – Nei.

Kvinnen: – Huff a meg.

Jørn: – Hvem satt der sier du?

Kvinnen: – Jeg satt der.

Jørn: – Du var der?

Kvinnen: – Jeg var der, ja.

Jørn: – Når det skjedde?

Kvinnen: – Ja, jeg visste jo ikke at det var det som skjedde, at, de skulle jo ikke ta livet av han.

Hevnaksjon

Kvinnen forteller at det var to personer som var inne hos Ramm og utøvde volden, mens hun satt utenfor. Hun kommer også inn på det hun hevder er et hevnmotiv.

Jørn: – Okei … Ehm. Men da vet du jo hvem de to er også?

Kvinnen: – Jeg tør ikke å si noe navn.

Jørn: – Men vet du navnet da?

Kvinnen: – Ikke sånn hundre prosent. Det er så lenge siden og jeg var rusa selv … Og de var rusa. Jeg visste ikke om jeg skulle tørre å ringe deg i det hele tatt for det er … Ja …

Jørn: – Men hevnaksjon, hevn for hva da?

Kvinnen: – Nei, det han skulle var egentlig å bare få kjenne på smerte, være, bli ydmyka og ... Ja, sånne ting da.

Jørn: – Men hvordan havna du med på det lasset, da?

Kvinnen: – Men det var vel mer eller mindre fordi … Eh, ja for da jeg var 17 år kan du si, da, så ble jeg faktisk voldtatt av han mannen der.

Jørn: – Åj.

Kvinnen: – Jeg skulle bort der å vaske, også, hjelpe han å vaske liksom, jeg var jo rusa selvfølgelig. Men, det som skjedde var jo at jeg bare ble hivd på senga og ble bindt med hendene bak også ble jeg voldtatt. liksom.

Jørn: – Så det skulle hevnes blant annet da eller?

Kvinnen: – Ja, jeg har sikkert nevnt det da, ikke sant, også skulle det hevnes, da. Så jeg, ja, jeg nå begynner jeg å grine …

Jørn: – Ja, dette er jo voldsomme opplysninger du kommer med.

Kvinnen: – Ja det er, ja det er jo ikke noe jeg har sagt til noen etter alle disse åra, men det her kommer opp og kommer opp, denne Ramm-saken, og jeg har fortrengt det og litt sånn. Ikke villet prate om det for det er en heavy greie, da.

Jørn: – Ja.

Kvinnen: – Ikke bare voldtekten, men det som skjedde og liksom, for det var jo ikke sånn det skulle bli. (…) Det var ikke meningen at han skulle dø.

BUNDET: Ronald Ramms hender var bundet da politiet fant ham død. Foto: Politiet

Gjennombrudd

I ettertid har opptaket av samtalen blitt overlevert til politiet, som på bakgrunn av opplysningene har siktet kvinnen for medvirkning til grov kroppsskade.

– Dette er et gjennombrudd, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

– Mye av dette er jo nytt. Noe kan vi koble til annen informasjon i saken, så vi tenker at forklaringen fra den personen for det første er relevant. Og den virker troverdig i den forstand at den samsvarer med en del av det andre i saken, så vi tenker at det er et sentralt vitne, sier Kostveit.

RELEVANT: Politiinspektør Odd Skei Kostveit omtaler den nye informasjonen som relevant. Foto: Espen Storsve

Kvinnen har ikke vært inne til avhør i tidligere faser av saken. Avhøret som ble gjort i forbindelse med de nye opplysningene er det første som er gjort av henne i saken.

Kostveit ønsker ikke å gå inn på hva som kom frem i dette avhøret av kvinnen.

Åsted Norge har vært i kontakt med kvinnens forsvarer, som ikke ønsker å kommentere saken.

Siktelsen mot kvinnen vil bli frafalt, da saken mot henne er foreldet. Siden hun er siktet for medvirkning til grov kroppsskade, ble saken mot henne foreldet i 2005.

Har gitt navn til politiet

Selv om kvinnen ikke har navngitt de to mennene som skal ha vært inne i huset hos Ramm, sier Horst at han har «en klar forståelse» av hvem de to mennene som kvinnen fortalte ham om, er.

– Jeg har i politiet møtt de to, etterforsket saker mot dem og hatt dem i avhør. Disse navnene sitter selvsagt også politiet på, sier han.

En av de to mennene han mener det er snakk om, lever ikke lenger.

Politiinspektør Kostveit sier det er relevant informasjon som de vil følge opp, men at ingen andre enn kvinnen er siktet i saken nå.

HÅPEFULL: Tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst tok utgangspunkt i Ramm-saken da han skrev sin første krimroman i 2004. Foto: Frode Sunde / TV 2

For Horst har Ramm-saken vært spesiell. Han hadde sin første dag på jobb i politiet i Larvik 8. desember 1995, dagen da Ronald Ramm ble funnet drept.

Hans første oppdrag ble å holde vakt utenfor åstedet.

– Jeg hadde ingen etterforskningsoppgaver knyttet til saken, men den har fulgt meg gjennom hele politikarrieren min, sier Horst.

Da Horst i 2004 ga ut sin første krimroman, «Nøkkelvitnet», var den basert nettopp på Ramm-saken.

Ny gjennomgang

Cold Case-gruppen hos Kripos er nå i gang med en ny gjennomgang av de tekniske bevisene i saken.

For bare få uker siden var det et formelt oppstartsmøte mellom Sør-Øst politidistrikt og Kripos.



De vil se på saken med nye øyne og også vurdere om ny teknologi kan bidra til å gi svar som kan bidra til å oppklare saken.

– Vi har et håp om at gjennomgangen kan gi nye svar, sier Kostveit.