Nancy (96) avslørte storsvindler: Svindlet over 50 eldre i Sverige

ÅSTED NORGE: Da Nancy Lunde (96) fikk besøk av en mann som utga seg for å være fra et strømselskap, ante hun ugler i mosen.

LOT SEG IKKE LURE: Nancy Lunde lot seg ikke lure av mannen som sa han kom fra et strømselskap. Nå er han pågrepet og siktet av politiet. Foto: Terje Frøyland

Nancy Lunde satt hjemme og strikket da det plutselig stod en fremmed mann i huset hennes torsdag i forrige uke. Mannen ville sjekke strømmen, men Nancy lot seg ikke lure.

– Han hadde på seg lue og var sortkledd. Han fortalte at han var der for kontrollere strømmen. Jeg sa at jeg ikke skulle ha noen kontroll av strømmen, sier hun.

Politiet ble varslet, og tilfeldigvis satt Nancys svigersønn på videoopptak som førte til at mannen ble pågrepet.

Mistenkt for flere tilfeller

I vinter har flere eldre blitt lurt av personer som sier de kommer fra et strømselskap. Etter å ha gjort en sjekk har de sneket til seg pinkode og stjålet bankkortet. Thor Wang (77) er en av dem som ble lurt og fikk kontoen tappet for 38.000 kroner.

Gjerningspersonen i Wangs sak ble etterlyst på Åsted Norge for første gang 20. februar, og politiet fulgte opp flere tips som kom inn i etterkant.

– Vi mistenker mannen som nå er pågrepet for å stå bak flere av sakene med denne modusen. Vi prøver å se sakene som er omtalt på Åsted Norge i sammenheng, sier politijurist Vilde Heggen fra Øst politidistrikt.

Hun opplyser at han foreløpig er siktet for fire saker, men at etterforskningen fortsatt pågår.

Kjente igjen metode fra Åsted Norge

Nancy Lunde bor på Ulefoss i Vestfold og Telemark. Da mannen dukket opp hjemme hos henne som en falsk strøminspektør torsdag forrige uke, sa hun at hun ikke var interessert og sendte han på dør. Så ringte hun lokalt politi for å varsle om hendelsen.

– Jeg hadde også sett sakene på Åsted Norge, og kjente igjen denne fremgangsmåten, sier hun.

Hun kontaktet også sønnen og svigersønnen. Sistnevnte fanget opp bilskiltet til strømmannen på dashkameraet i bilen sin. Det førte til at politiet fikk sporet opp mannen og pågrepet han i boligen hans i Lillestrøm.

– Det er fantastisk at en eldre person har vært så våken og ant ugler i mosen. Det er og flott at familiemedlemmene har fulgt opp slik at politiet har fått tilgang til videoen fra dashbord-kameraet. De fortjener ros, sier politijurist Heggen.

Dømt for lignende forhold

Mannen ble pågrepet lørdag kveld og er nå varetekstfengslet i Lillestrøm. Han er en polsk statsborger i 40-årene. Charlotte Tuven Eriksen fra Advokatfirmaet Lærum er mannens forsvarer. Hun kan ikke kommentere siktelsen på nåværende tidspunkt. Mannen har ikke ønsket å forklare seg til politiet.

– Han har vært inne til avhør, men utover det er det ikke naturlig å kommentere saken mer i dag, sier Eriksen.

Mannen er foreløpig siktet for overtredelse av straffeloven § 268 første ledd og § 266. Det innebærer uberettiget adgang eller opphold i en annens hus, samt hensynsløs adferd. Politiet har også gjort funn som kan tyde på at han står bak flere saker:

– Det er foretatt ransaking av bopel og av bilen han kjørte. Det er gjort funn politiet mener å knytte til flere av eldresvindel-sakene, sier politijurist Heggen.

Politiet tror den polske mannen står bak flere av sakene med samme modus på Østlandet den siste tiden. Det viser seg at mannen har en lang svindelkarriere.

I 2016 ble han pågrepet for lignende forhold i Sverige. Der ble han dømt til fire og et halvt års fengsel for 43 tilfeller av grovt bedrageri, åtte tilfeller av grovt tyveri og fem tilfeller av forsøk på grovt bedrageri.

Til sammen skal han ha svindlet over 50 personer. Også i Sverige var ofrene mellom 85 og 99 år, skriver svenske Expressen.

Slik er fremgangsmetoden

Gjerningsmennene har ringt på hos eldre personer og utgitt seg for å være fra en lokal strømleverandør. De har hatt med seg utstyr til å sjekke strømmen, egen bankterminal og vært ikledd arbeidstøy.

HENSYNSLØSE TYVERIER: Politiadvokat Wigdis Hjalmarsen ser alvorlig på svindel av eldre. Foto: Espen Storsve

Etter å ha utført jobben har de bedt om et mindre beløp. Når ofrene har betalt gjennom bankterminalen ser de pinkoden som blir brukt. Så stjeler de bankkortet og løper til nærmeste minibank eller butikk for å tømme kortet.

Flere av hendelsene der uttak har funnet sted er fanget på overvåkningskamera og som Åsted Norge tidligere har omtalt, har politiet etterlyst en eller flere personer i forbindelse med dette.

Politiadvokat i Innlandet, Wigdis Hjalmarsen, forteller at politiet ser alvorlig på hendelser som dette.

– Slikt kan oppleves veldig identitetskrenkende, og har virkning langt utover den straffbare handlingen. Det er kanskje ikke snakk om et stort beløp, men det er en stor belastning for den som blir utsatt for det, sier hun.