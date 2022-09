Mystiske bilder fra natten Raymond Johanssen forsvant - kan gi nye svar

ETT PAR PRIKKER: Kan de to prikkene mellom kvistene tilhøre ett par øyne? Foto: Politiet

Åsted Norge har tidligere fortalt historien om Raymond Johanssens (41) forsvinning fra Søgne. Ingen har sett eller hørt fra han siden han forsvant for nesten ett år siden, 12. oktober 2021.

Har du tips i saken? Ta kontakt på med politiet eller send mail til astednorge@tv2.no

Saken er fortsatt et mysterium og av familien blir Raymond beskrevet som en aktiv og livsglad mann. Han var fri som fuglen og har gjennom sine år reist mye utenlands.

SAVNET: Alle vitneobservasjoner og elektroniske spor tar brått slutt kvelden den 12. oktober i fjor. Siden har ingen hørt fra Raymond Johanssen. Foto: Politiet

– Det var ingenting som tydet på at noe var galt, sier faren Geir Johnsen.

Politiet går ut med bilder

Mandag kveld går politiet i Kristiansand ut med bilder fra et viltkamera som ble tatt den natten Raymond forsvant.

Viltkameraet ble satt opp i nærheten av Søgneelva, kun en liten kilometer fra der Raymond sist ble sett.

– Viltkameraet har tatt ni bilder den natten Raymond forsvant, og som er utløst av bevegelse foran kameraet. Etterforskningen kan ikke si noe om hva som har utløst bevegelsene.

Det sier seksjonsleder Harald Hollerud ved Kristiansand politistasjon.

Antall bevegelser som er fanget opp av viltkameraet var høyere gjennom kvelden og natten Raymond forsvant enn tidligere kvelder, ifølge kilder Åsted Norge har pratet med.

På ett av bildene kommer det til syne to prikker. Om disse kan være ett par øyne, vites ikke.

TO PRIKKER: Gjennom natten tar viltkameraet ni bilder. På ett av bildene kommer det til syne to prikker som politiet trenger tips om. Foto: Politiet

– Om det er fra et dyr, menneske eller noe annet kan vi ikke se ut i fra bildene. Men, dersom det er et menneske så er det av stor interesse for politiet å komme i kontakt med den personen, sier Hollerud til Åsted Norge.

De ber alle som kan ha tips i saken om å ta kontakt. Enten de vet noe om prikkene på bildet eller hva som har utløst viltkameraet.

Ingen hører fra Raymond

Den 19. oktober 2021 mottok politiet i Kristiansand en bekymringsmelding. Venner og familie hadde verken sett eller hørt noe fra Raymond på en uke.

Broren Glenn sier at Raymond var glad i å prate med folk rundt seg, og at han alltid fortalte hvor han var dersom han plutselig var på reisefot.

Denne gangen var det derimot ingen som hadde hørt fra han.

20. oktober blir Raymond formelt meldt savnet. Politiet igangsetter en stor leteaksjon etter Raymond.

De finner han ikke. Det tar ikke lang tid før leteaksjonen etter Raymond blir endret til søk etter antatt omkommet person.

Samtidig som letemannskaper fra Røde Kors, Hundepatruljen og dykkere fortsetter søket etter Raymond begynner etterforskerne inne på Kristiansand politistasjon å samle inn vitneobservasjoner og elektroniske spor.

Se sporene etter Raymond i faktaboksen under.

Bevegelsene til Raymond før han forsvinner: 1. Rundt klokken 16.00 er Raymond og hunden Pluto innom spisestedet Tikk Takk Mat i Tangvall sentrum. 2. Rett før 16.30 er Raymond på Coop Mega og handler diverse matvarer. Flere av matvarene er typiske middagsretter, samt to kilo hundemat og tre liter brus. 3. Han går videre til Vinmonopolet og handler en halv liter vodka. 4. Raymond er innom Coop Extra og handler to bokser med energidrikke. 5. Raymond går tilbake til Tikk Takk Mat, og blir her frem til det nesten stenger. Tikk Takk Mat stenger klokken 20.00. 6. Klokken 20.15 er det en sikker vitneobservasjon av Raymond og hunden som går langs Toftelandsveien før Toftelandsbroa. 7. Klokken 20.22 er det et vitne som observerer «en mann gående med hund» lenger bort i veien, over Toftelandsbroa. 8. Klokken 20.54 går telefonen til Raymond av nett i området det siste vitnet trolig så ham.

Ni dager etter at Raymond forsvant, dukker plutselig hunden hans opp alene. Ifølge politiet fremstår den som mager, full av flått og den virker forkommen.

Politiet vet på dette tidspunktet at Raymond gikk på tur med hunden sin den dagen han forsvant.

Ifølge venner av Raymond som Åsted Norge har pratet med, ville han aldri forlatt hunden alene.

Daglig leder ved Tikk Takk Mat, Sean, var en av de siste som snakket med Raymond den dagen han forsvant. Han sier at Raymond og hunden, Pluto, hadde et helt spesielt forhold.

– De to var ett. Raymond var så glad i den hunden. Han hadde med seg hunden over alt, og kunne aldri overlatt den til seg selv. Det var liksom de to, sier han.

– Jeg forstår det ikke

Hunden blir senere tatt med ut i søkeområdene for å se om den kan finne veien tilbake til Raymond. Heller ikke det gir resultater.

Familien til Raymond får inntrykk av at det er noe kriminelt som står bak.

– At Raymond skal ha rotet seg bort i noe og at det ikke går an å finne han igjen, det forstår jeg ikke. Det forstår jeg bare ikke, sier faren Geir Johnsen.

Politiet på sin side holder alle hypoteser åpne – selv et knapt år etter han forsvant.

Alle spor stopper

Seksjonsleder Harald Hollerud ved Kristiansand politistasjon sier at saken om Raymond er et mysterium.

– Det som er spesielt med saken til Raymond er at alle elektroniske spor og vitneobservasjoner av han stopper ved samme tid og sted. Etter det er det ingen som har sett han eller hørt fra han, sier Hollerud til Åsted Norge.

Politiet har avhørt mer enn 70 vitner i saken. Saksdokumentene som er på flere hundre sider har i sommer blitt gjennomgått av en ekstern etterforsker som ikke har hatt kjennskap til saken fra tidligere.

SAVNET: Siden 12. oktober har Raymond Johanssen vært savnet fra Søgne. Da gikk han på vei hjemover med hunden sin. Hunden, Pluto, dukket opp alene ni dager etter at Raymond forsvant. Foto: Politiet

– Dette gjør politiet i mange saker. Det er fordi man skal få friske øyne på saken. Vi venter nå på en rapport som kan si noe om hvilke etterforskningsskritt vi kan gjøre videre, sier Hollerud.

– Vil det bli gjort flere søk etter Raymond?

– Det er en del av vurderingene vi skal ta når vi har sett på rapporten.

Politiet ønsker tips

Mobilen til Raymond går av nett like før klokken 21.00. Det er en drøy halvtime før en sikker vitneobservasjon av han.

Samme natt som Raymond forsvinner er det flere ting som skjer i nærliggende områder.

Politiet har tidligere ønsket tips i forbindelse med en bil som stod på en rasteplass ca. 1 kilometer unna der han ble sett sist.

I løpet av natten ble den ene ruta på bilen knust. Politiet har i senere tid etterforsket seg frem til at denne bilen ikke kan knyttes isolert sett opp mot forsvinningen til Raymond.

Bildene fra viltkamera er like i nærheten av denne bilen. Kameraet ble satt opp av oppsynsmenn i Søgneelva for å avdekke mulig tjuvfiske i elva.

Familien håper at de som har opplysninger i saken kontakter politiet.

– Jeg håper jo selvfølgelig at han er i live. Vi får leve i håpet. Det er viktig, sier faren Geir Johnsen.