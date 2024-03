Kan tatoveringen avsløre raneren?

Natt til 2. februar klokken 04.24 går en maskert mann inn på Deli de Luca på Bislett i Oslo. Han går målrettet mot kassa, og veiver med en pistol.

I det han truer til seg penger, vises en glipe av den venstre armen hans, der det kan se ut som han har en tatovering.

– Det kan se ut som han har tatovert en sleeve, men det er en veldig liten glipe mellom de svarte hanskene og genseren, sier politiadvokat Julie Aaheim.



KAN BLI AVGJØRENDE: Politiet håper at noen kan kjenne igjen denne tatoveringen. Foto: Politiet

Fortsatt på frifot

Ranet er over på to minutter, og raneren forsvinner ut og i retning Pilestredet. Ransutbyttet var et mindre pengebeløp og noen sigarettpakker.



Ranet var tema i mandagens sending av Åsted Norge, der ekspert Kristin F. Hammervik mener at raneren nok hadde ambisjoner om å få med seg mer enn han fikk.

– Faktum er vel at han hadde fått et bedre resultat om han hadde henvendt seg på et ærlig vis til NAV og bedt om hjelp.

– Noen burde kjenne han igjen

Både kunden og den ansatte beskriver hendelsen som traumatisk. Det har ikke lykkes politiet i å identifisere mannen, og de ønsker nå tips fra publikum for å komme videre i saken.



Ekspert og tidligere politimann Jørn Lier Horst har sett sin andel ransvideoer, men reagerer på den hverdagslige bekledningen raneren har valgt.

– Jeg kan tenke meg at det er en bukse han bruker i det daglige, og med tanke på klærne, tilhørighet til stedet, tatoveringen og kriminell bakgrunn bør noen kunne forstå hvem dette er.