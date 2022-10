Jente (10) kontaktet politiet etter dette: – Det som skjer hjemme, burde jeg ikke si til andre

ÅSTED NORGE: Et teaterstykke har blitt en ny måte å nå ut til barn som utsettes for vold hjemme. I etterkant av én forestilling i fjor fikk barneverntjenesten i Oslo 17 nye henvendelser.

SINNA MANN: Forestillingen «Sinna mann» spilles av Égal teater og handler om familievold. Gjennom gutten Boj og familien hans håper politiet i Oslo at barn som blir utsatt for vold hjemme skal kjenne seg igjen og tørre å si ifra. Foto: Égal teater

– Det er helt klart et veldig effektfullt tiltak. Forestillingen har vært med på å avdekke mye vold i nære relasjoner som man ikke har vært klar over før, sier Rakel Kristina Hauge, leder ved avsnittet for Spesialavhør ved Enhet Øst i Oslo politidistrikt.

Forestillingen «Sinna mann» spilles av Égal teater. Den er basert på en bok av Gro Dahle og handler om gutten «Boj» og hans familie. «Boj» har en far som leker og tøyser, men som også kan bli sint. Så sint at han slår. De siste to årene har teateret samarbeidet tett med politiet i Oslo for å avdekke vold i hjemmet.

SVARER PÅ SPØRSMÅL: Etter forestillingen svarer politi, skuespillere, barnevern og helsesykepleier på spørsmål barna har. Skuespiller Porfirio Gutierrez spiller far. Kristine Melbye (t.v.) er politispesialist i tilrettelagte avhør ved enhet Øst i Oslo politidistrikt. Foto: Sven-Erling Brusletto

– Etter hver forestilling er det alltid barn som forteller om vanskelige hjemmeforhold, sier Hauge.

Forestillingen passer for barn fra fem år og oppover, og spilles blant annet på skoler rundt om i Oslo i samarbeid med politiet. Under forestillingen er politiet til stede i salen. Etter forestillingen svarer et panel bestående av skuespillere, barnevern, politi og helsesykepleier på spørsmål barna har. Bekymringsmeldinger i etterkant av forestillingen og praten blir så tatt videre av Oslo politidistrikt.

Ekte detaljer gir gjenkjennelsesfaktor

Åsted Norge er med når forestillingen spilles på en skole i Oslo. På scenen forsøker mor og gutten «Boj» å være stille, så far ikke skal bli mer sint:

– Hvorfor er pappa så sint? Kanskje det er min skyld? Unnskyld. Jeg skal være snill, ikke si et ord. Skal ikke puste, sier Boj.

Mor og far krangler, og far løper etter mor. Det høres slag. Noen av barna i salen reagerer. Så sier mor:

– Boj, du må aldri fortelle dette til noen. Da kommer barnevernet, og da kommer de og henter deg. Vi har det fint, Boj.

Gjennom gjenkjennelse tror politiet det er lettere for barn å snakke med noen. Derfor er det også lagt inn elementer i forestillingen som er hentet fra virkelige situasjoner. Et av de er et spesifikt skohorn fra IKEA med rødt sikk-sakk-mønster.

– Det er noe vi veldig ofte ser når barn tegner under avhør. Det er mange barn som forteller om at de blir slått med det, sier Kristine Melbye, politispesialist i tilrettelagte avhør i enhet Øst ved Oslo politidistrikt.

Også ledninger, tøfler og sandaler er gjenstander barn ofte forteller de blir slått med og som er lagt inn i forestillingen, opplyser Melbye

– Mange barn tror de står i dette helt alene, fordi de får beskjed om å ikke fortelle videre. Her kan vi vise at dette er noe som skjer i ganske mange hjem, sier Melbye.

Tiåring ble slått med kost og tøfler

Melbye og Hauge er spesialister på avhør av barn, og sitter ofte i kulissene under «Sinna mann»-forestillingene.

– Etter forestillingen i dag kom et barn bort til meg, sier Hauge.

SLÅTT MED KOST: Barnet som forteller om vold hjemme etter forestillingen tegner en av gjenstandene hun har opplevd å bli slått med. Foto: Politiet

Barnet som kommer bort etter forestillingen blir avhørt på barnehuset i Oslo noen dager senere. Hun er ti år gammel og har flere søsken. Avhøret er det Melbye som gjennomfører.

Under den frie forklaringen forteller jenta at det er bra hjemme, men at det noen ganger er vanskelig fordi mamma slår. Hun sier at selv om mamma er kjempesnill, så er det vanskelig. Melbye spør hvorfor det er vanskelig. Jenta sier det er vanskelig fordi mamma slår. På spørsmål sier jenta at mor har slått henne flere ganger.

– Hun hentet tøflene sine og slo meg i øyet. Også tok hun kosten sin på låret mitt. Også fikk jeg svære blåmerker, sier jenta.

Så tegner hun kosten hun ble slått med.

– Det som skjer hjemme, burde jeg ikke si til andre

Melbye og tiåringen snakker om «Sinna mann»-forestillingen. Jenta forteller at mamma vet at det ikke er lov til å slå, fordi de har sett dette på nyhetene. Mor har da sagt at det er lov dersom barna ikke hører.

– Jeg gråt og ville ikke snakke med noen om det. For noen ganger pleier mamma å si at det som skjer hjemme, burde jeg ikke si til andre folk, sier jenta.

Melbye snakker om «Sinna mann»-forestillingen og at det aldri er lov til å slå barn, uansett hva barna har gjort.

Jenta sier det er vondt og at hun pleier å gråte, men det går over. Hun synes skikkelig synd på søsknene når de blir slått, selv om mamma også gjør det mot henne, fordi hun ikke tror søsknene tåler så mye som henne. De er flinke og snille søsken.

Melbye spør om det er noe jenta lurer på. Jenta er redd for at mamma skal slå henne igjen når hun får vite hva hun har fortalt. Hun er redd for at hun ikke skal ha det bra når hun kommer hjem.

Melbye forklarer at politi og barnevern skal sørge for at hun har det bra hjemme og at de skal snakke med mamma og pappa.

I etterkant av avhøret blir også søsknene til barnet avhørt.

– Alle barna har fortalt at de har blitt utsatt for vold, og i etterkant av avhørene har mistanken mot mor blitt styrka, sier Hauge.

Foreldrene erkjenner ikke å ha utført noe form for psykisk eller fysisk vold mot barna sine, opplyser politiet. Barna bor fortsatt hjemme, men har fått oppnevnt verge.

Saken er oversendt påtaleansvarlig jurist for vurdering.

– Det er ikke er sikkert at det blir tiltale. Det kan også være at saken avgjøres med en annen straffereaksjon hvis det blir aktuelt, sier politiadvokat, Hanne Helgeland, i Oslo politidistrikt. Hun er påtaleansvarlig jurist i saken.



Barneverntjenesten følger også opp barna, med blant annet uanmeldte hjemmebesøk.

Prøver hjelpe barna der de bor

ØNSKER MANGE SAKER: Rakel Kristina Hauge er avsnittsleder ved avsnitt for Spesialavhør ved Enhet Øst i Oslo politidistrikt. Hun ønsker enda flere tips, for å hjelpe barn som har det vanskelig hjemme. Foto: Espen Storsve,

– Det er ikke sånn at barneverntjenesten eller politiet bare går inn og tar barn. Primært ønsker vi å hjelpe barna der de er, sier Hauge.

Foreldre kan blant annet få hjelp med sinnet sitt, slik at volden opphører. Slik kan barna fortsette å bo hjemme.

– Det vi har lært er jo at når barn får kunnskap, så er barn flinke til å hjelpe seg selv. Da klarer de å si fra. Og hvis vi voksne gjør oss tilgjengelige, så gir vi de et verktøy og en mulighet til å si fra, sier Hauge.

Astri Johanne Holm er Seksjonsleder for etterforskning av vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd. Hun mener varsling om vold potensielt kan forhindre drap i nære relasjoner, og oppfordrer alle som sitter med en bekymring om å si ifra.

– Jeg vil ha mange flere saker. Ikke fordi vi er arbeidsledige, men det er mange der som trenger hjelp. De trenger å bli oppdaget. Når voldshjulet svinger mer og mer, kan vi i ytterste konsekvens få partnerdrap eller drap i familien, sier Holm.

– Ikke vær redd for å bry deg. Ikke vær redd for å ta feil, for det er mye verre om du har rett.