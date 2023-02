Her tappes kontoen. Slik lurer tyvene de eldre

Åsted Norge (TV 2): I vinter har flere eldre blitt svindlet av personer som sier de kommer fra et strømselskap. Thor Wang (77) fikk kontoen tappet for 38.000 kroner.

STJELER FRA ELDRES BANKKORT: Denne mannen har nettopp stjålet kortet til en eldre kvinne, og tapper det her for penger. Også Thor Wang (77) fikk sin konto tømt. Foto: Politiet

– Det var helt forferdelig med en gang, forteller Thor Wang, som er et av flere ofre for denne svindelmetoden.

– Om jeg noen gang treffer han igjen kommer jeg til å si til han at han ødelegger oss gamle mennesker. At han ikke skjemmes.

Wang er i dag svært preget etter hendelsen. Han føler seg ikke trygg hjemme. Dagene etter tyveriet slet han med å sove om natten. Han låser alle dører og følger med på alt som skjer utenfor vinduene.

Politiet har ikke klart å finne mannen eller banden som står bak de hensynsløse tyveriene på Østlandet.

Personen som har svindlet eldre den siste tiden er etterlyst i flere politidistrikt. Foto: Espen Storsve

Eldresvindel på Østlandet: Kongsvinger:

17. januar.

Svindleren tar ut 38.000 kroner.

Offer 77 år. Skiptvet:

31. januar.

Svindlern tar ut 18.000 kroner.

Offer 93 år. Kongsberg:

12. februar.

Svindleren tar ut 9.000 kroner.

Offer 80 år. I alle tilfellene har svindleren utgitt seg for å komme fra et strømselskap, og får deretter tilgang til den eldres bolig.

Slik er metoden

Tirsdag 17. januar ringte det plutselig på døra til Wang i Kongsvinger. Der sto en mann, som ønsket å sjekke strømmen hans. Mannen påsto videre at han var fra en lokal strømleverandør. Han hadde med seg utstyr til å sjekke strømmen, egen bankterminal og var ikledd arbeidstøy. Wang slapp han inn.

Mannen skulle ha 150 kroner for jobben han hadde gjort. Etter at Wang fant frem bankkortet sitt, og betalte via automaten, spurte svindleren om et glass vann.

Det sørget Wang for at han skulle få. I det han sto på kjøkkenet og fylte glasset med vann, hørte han et voldsomt rabalder på soverommet, hvor han oppbevarte lommeboken sin.

Jeg gikk ut i stua igjen, og da så jeg mannen spurte ut med lommeboka mi i hånda, forteller Wang.

Politiadvokat Wigdis Hjalmarsen ser alvorlig på svindel av eldre. Foto: Espen Storsve

Hensynsløs gjerningsperson

I ettertid er Wang glad han ikke ga mer motstand da han skjønte hva som skjedde. Da frykter han at mye verre ting kunne skjedd. Politiadvokat i Innlandet, Wigdis Hjalmarsen, har tenkt det samme.

Hun legger til at det er hensynsløst av en gjerningsperson å gjennomføre svindelen når man ser at det er en eldre person som åpner døren.

– Gjerningspersonen har ingen tanker om hvilke følelser personen han svindler får. Han har kun tanker om seg selv og egen vinning.

Klarte ikke stoppe tyven

Pensjonisten Wang fulgte etter så fort han kunne, da han skjønte at svindleren skulle stikke av med lommeboken hans. Han kom seg til inngangspartiet og ropte etter tyven. Til ingen nytte.

Mannen var allerede langt av gårde. Innen Wang hadde fått kontakt med politiet, og deretter banken for å sperre kortet, hadde tyven klart å tappe kortet hans for penger.

Her tar tyven ut penger i minibanken etter å ha svindlet Thor Wang. Foto: Politiet

Gjerningspersonen løp rett til nærmeste minibank. Der ble han fanget opp av et overvåkningskamera. Mannen som svindlet Wang hadde rød jakke, grå jeans og svart lue. Mye tyder på at han prøvde å skjule seg for kameraet.

Stor belastning for offer

Politiadvokat Hjalmarsen forteller at politiet ser alvorlig på svindelen av Thor Wang og hendelser som dette.

– Det er den hverdagskriminaliteten. Slikt kan oppleves veldig identitetskrenkende, og har virkning langt utover den straffbare handlingen. Det er kanskje ikke snakk om et stort beløp, men det er en stor belastning for den som blir utsatt for det, sier hun.

Offer Thor Wang har blitt mye mer bekymret etter svindelen. Foto: Espen Storsve

Nytt offer i Østfold

Kun to uker senere, 31. januar, skjedde et lignende tyveri i Skiptvet. Der fikk en kvinne i 90-årene besøk av en mann som også utga seg for å komme fra et strømselskap.

Han skulle ha penger for å sjekke strømmen, fikk henne til å betale med et bankkort, og stakk av med bankkortet hennes. Denne mannen rakk å reise innom minibanken og matbutikker, og tok ut store pengebeløp.

Han var først innom minibanken til DNB i Askim, hvor han tok ut 8000 kroner. Deretter dro han videre til to ulike matbutikker og tok igjen ut store beløp. Dette skjedde like før klokken ni om kvelden. Denne mannen hadde på seg gul arbeidsjakke, grå jeans, svart lue og briller.

Etterlyses for tredje gang

Nøyaktig samme fremgangsmåte ble brukt av en svindler i Kongsberg søndag 12. februar. I likhet med de to foregående hendelsene fikk en mann i 80-årene besøk av en mann formentlig fra et strømselskap.

Mannen dro igjen frem en bankterminal, fikk den eldre til å betale, og stakk av med bankkortet hans. Svindleren tapper igjen kortet for penger.

Politiet vet ennå ikke om det dreier seg om samme person. Vedkommende er etterlyst av politiet.

Svindelsakene blir nå etterforsket i både Innlandet, Øst og Sør-Øst politidistrikt. Politiet mener mannen bruker en falsk bankterminal til å skaffe seg koden til kortet, for deretter å ta ut beløp i minibanker og butikker.

De jobber med å innhente kontoutskrifter. Politiadvokat Hjalmarsen mener det er viktig å stoppe mannen før flere blir offer for det samme.

