Her hopper han på raneren

Lørdag 15. oktober blir urmaker Andresen i Moss utsatt for et ransforsøk. Takket være en av de ansatte er det hele over på få sekunder.

– Det gikk nok ikke helt som planlagt for disse, det er nok på grunn av den ansattes håndtering, sier Silje Vestad, krimsjef i Moss.

Går til motangrep: En av de ansatte hoppet opp på ryggen til en av gjerningspersonene under det dramatiske ransforsøket.

Oppstår panikk

Butikkens overvåkningskamera fanger opp tre personer som går målrettet mot urmakeren i gågata i Moss, en time før stengetid. De setter seg på en benk utenfor, der de blir sittende i en times tid og observere. Da klokken nærmer seg tre, innser de at de ansatte i butikken har begynt å pakke ned varer. Da går de til angrep.

Samtidig som det er kunder i butikken går en av gjerningspersonene bestemt mot glassmonteren med de dyreste klokkene, og bruker en sleggehammer for å knuse det. Kundene og flere av de ansatte får panikk, og det blir trangt i døren når alle forsøker å flykte samtidig.

Trengsel: Det ble trangt i utgangsdøren da både ansatte, kunder og ranere forsøkte å flykte samtidig. Store ødeleggelser: En glassmonter ble fullstendig ødelagt i ransforsøket.

Traumatisk opplevelse

Krimsjef Vestad forteller at politiet ser svært alvorlig på hendelsen.

– Det skjer på dagtid og det er flere kunder i butikken, det er klart at det oppleves som traumatisk. Det kunne også vært barn til stede.

Politiet antar at det er to menn og en kvinne som står bak sjokkbrekket.

– Vi har sikret spor som vi venter på svar på, så avhører vitner og ønsker tips fra publikum som vi kan følge opp, sier hun.

Både kunder og ansatte har i ettertid blitt fulgt opp av støttesenteret for kriminalitetsutsatte.