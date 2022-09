Her finner de fireåringen alene midt i byen

Scenarioet i videoen og denne ukens sending av Åsted Norge er ikke uvanlig for Barnevernvakten i Oslo. Barn som lever med foreldre med alvorlige rusproblemer i Norge er mer vanlig enn man kanskje frykter.

– Nesten 500 av sakene som ble meldt inn til Barnevernvakten i Oslo i 2021 handlet om foreldres rusmisbruk, forteller leder for Barnevernvakten i Oslo, Younas Mohammad-Roe.

På leting etter savnede

I løpet av fjoråret var 328 barn savnet fra hjemmene sine. Dette er et representativt tall også for i år. De ansatte i barnevernvakten bruker mye tid på å finne savnede ungdommer og bli kjent i miljøet.

Susanne og Knut er barnevernkonsulenter, og jobber daglig med å hjelpe barn i krise. Vakten deres starter med den vante runden rundt Oslo Sentralstasjon, for å lete etter ungdom som er savnet hjemmefra. Så blir de varslet om gutten ved t-banen.

Far på fylla

Susanne får en uventet telefon fra en kollega. En mor er bekymret for sin fire år gamle sønn. Han er sammen med sin berusede far – et eller annet sted, hun vet ikke hvor.

Bekymringen viser seg å være berettiget. Faren er ikke i hjemmet sitt sammen med gutten, og ingen andre vet heller hvor han befinner seg. En omfattende leting etter fireåringen er dermed i gang.

Den lille gutten blir funnet alene i Majorstukrysset, midt i Oslo sentrum, av vektere på stedet. Barnevernvakten rykker med det samme. De blir raskt enige om at det rette nå er å kjøre sønnen hjem til moren sin.

– Vi ser at han er ganske skitten og sliten. Det er tydelig at faren ikke har klart å ivareta omsorgen for barnet, sier barnevernkonsulenten Knut.

Foreldre melder selv

I motsetning til hva mange kanskje tror, kan Mohammad-Roe fortelle at barnevernvakten stort sett samarbeider med foreldre og foresatte. Det er ofte foreldrene selv som melder inn sin bekymring om barna. I 2021 gjaldt dette i over tusen av tilfellene i Oslo.

Den forsvunne fireåringen er en sak som blir prioritert akutt. I 2021 fikk Oslos barnevernvakt 1113 slike meldinger. 32 prosent av disse gjaldt barn under to år, og 29 prosent gjaldt barn i alderen tre til tolv år. Over halvparten av akuttsakene er med andre ord barn under tolv år.

– Barnevernvakten i Oslo er den suverent største barnevernvakten i Norge, forteller direktør for barnevern akutt og korttid i Barne- og familieetaten i Oslo, Elin Mangnes, om bemanningen som er på vakt hver dag året rundt. Hun legger til at alle disse i tillegg har spisskompetanse på å snakke med folk i krise.

Preger de ansatte

Mohammad-Roe mener mange av sakene de får inn gjør sterkt inntrykk på de ansatte. Samtidig påpeker han at det er svært givende å jobbe med slike saker når de ender godt. Når den fire år gamle gutten blir gjenforent med mor, får saken en positiv avslutning også for barnevernkonsulentene. Gutten kunne havnet i en institusjon, om ikke moren hadde vist sin bekymring.

– Barnevernvakten hjelper barn som befinner seg i situasjoner der foreldrene er ruset, slik som i denne reportasjen. De hjelper også barn som utsettes for vold, barn med foreldre som er veldig psykisk syke eller barn som av ulike grunner er i fare. Jobben de gjør er uvurderlig, sier direktør Mangnes.

I løpet av 2021 var 3898 barn i kontakt med Barnevernvakten bare i Oslo. Samme år fikk Oslo inn over syv tusen saker som omhandlet barn i krise.