Her åpner politiet graven til den ukjente «VG-mannen»

– Dette gjør vi utrolig sjelden. Jeg har aldri vært med på noe sånt før, sier leder ved politiets avsnitt for mistenkelige dødsfall, Thomas Pedersen Enger.

«VG-mannen» har ligget gravlagt ved Nordre gravlund i Oslo siden november 1981. Han har ingen gravstein, ingen kjente pårørende og heller ingen DNA-profil.

– Det er jo politiets ansvar å identifisere lik, og det er ikke et ansvar vi skal løpe fra selv om saken er gammel, sier Enger.

Funnet flytende i havnebassenget

Den ukjente mannen ble funnet flytende i havnebassenget utenfor Skur 42 i Oslo, den 19. juni 1981. I baklomma hadde han et eksemplar av VG, datert 11. juni samme år.

Mannen ble aldri meldt savnet og det finnes få dokumenter i saken. Det politiet vet er at han må ha dødd en gang mellom 11. og 19. juni.

Man vet også at det ble forsøkt søkt fingeravtrykk opp mot nasjonale og internasjonale register, og det ble besluttet en obduksjon.

Det er ingenting som tyder på at han ble utsatt for noe kriminelt.

Fant graven

For noen år siden begynte Åsted Norge å nøste i mysteriet omkring den ukjente mannen. Redaksjonen fikk innsyn i politiets dokumenter og bildemappe, og gjorde flere egne undersøkelser.

Tidligere Åsted Norge reporter Kristian Ervik fant ut hvor mannen ble gravlagt i 1981 ved å gå gjennom gamle protokoller fra Kirkevergen hos Byarkivet i Oslo. Der fant han ut at den uidentifiserte mannen ble gravlagt ved Nordre gravlund i Oslo.

Og det er her politiet nå har gravd, for å prøve å finne levninger av mannen.

Målet er å få en DNA-profil, som kanskje kan gi svar på hvem mannen var.

— Det er en sak jeg har tenkt mye på, og det var spesielt å se grava bli åpnet. Da vet man at man er et steg nærmere en løsning, sier Ervik, som selv var med på gravåpningen.

Funnet skal nå sendes til Oslo universitetssykehus sin avdeling for rettsmedisin og rettsgenetikk. Her skal det forsøkes å ta ut en DNA profil.

Både reporter Kristian Ervik og politioverbetjent Thomas Pedersen Enger har tro på at saken kan få en løsning.



– Jeg håper utfallet blir at denne uidentifiserte mannen får et navn og at noen slektninger får vite hva som skjedde med ham. Han var trolig mellom 35-40 år da han døde, så han kan ha familie, venner eller kollegaer som fortsatt er i live.

Det burde absolutt være mulig å finne ut av dette, sier Ervik.

