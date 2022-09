ÅSTED NORGE (TV 2): Drapet på pensjonisten Ronald Ramm i 1995 rystet Larvik. Krimforfatter og Åsted Norge-ekspert Jørn Lier Horst mener det er store muligheter for at det vil komme ny informasjon når TV 2-programmet nå skal se på saken.

ULØST GÅTE: Krimforfatter og tidligere etterforsker Jørn Lier Horst har fulgt Ramm-saken tett gjennom over 26 år. Nå skal han på nytt gå gjennom saken sammen med Åsted Norge. Foto: Politiet

Det er 8. desember 1995, og det nærmer seg jul i Larvik. Denne fredagen skal imidlertid bli en dramatisk dag. I huset sitt på Rødberg mellom Larvik sentrum og Stavern blir Ronald Ramm (71) funnet død.

BUNDET: Ramms hender var bundet da han ble funnet i sitt eget hjem. Foto: Politiet

Politiet mener raskt at de står overfor et drap.

VÅPEN: Politiet mener Ronald Ramm ble slått gjentatte ganger i hodet med denne rosesaksen. Foto: Politiet

Ramms hender er bundet, og under ham ligger en rosesaks. Pensjonisten har fått minst 18 slag mot hodet. I Ramms analåpning er det spor av sæd.

Over 26 år senere er det fremdeles ikke kommet noen løsning i saken, og Ramm-saken står som en av få uløste drapsgåter i Norge.

Se den første saken om drapsgåten i Åsted Norge på TV 2 Direkte mandag kl. 21.40 og på TV 2 PlayPlay

Har innsyn i etterforskningsdokumentene

Krimforfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst er nå en del av Åsted Norges ekspertpanel. I høst skal han i tillegg jobbe med Ramm-saken sammen med journalist Martin Reinemo i Åsted Norge.

Som første redaksjon noensinne har Åsted Norge fått innsyn i politiets etterforskningsdokumenter i saken. Dokumentene er på over 2800 sider.

– Det er jo alltid lettere i et slags retroperspektiv å se hvor det er hull og mangler i en sak. Så jeg har god tro på at vi skal se noe som ikke er sett før, sier Horst.

Skrev bok om drapet

Ramm-saken var den første Horst kom borti da han begynte i politiet i Larvik i 1995. Den ferske politibetjenten ble stående og holde vakt utenfor åstedet.

FORFATTER: Jørn Lier Horsts første bok var basert på drapet på Ronald Ramm. Foto: Heiko Junge/NTB

– Det åstedet ga et mektig inntrykk i 1995, da jeg var ung og fersk. Så sånn sett har saken fulgt meg helt siden da, sier Horst.

Horst var imidlertid ikke en del av selve etterforskningen i startfasen, men i 2007 ble han satt til å lede en ny etterforskningsrunde. Dette skjedde etter at han hadde gitt ut sin første bok, «Nøkkelvitnet», som er basert på nettopp Ramm-saken.

I 2013 ga Horst seg i politiet.

– Det har kommet mye nytt også etter at jeg sluttet i politiet. Fordi at teknologien har jo gått videre. I 2017 ble også saken tatt opp en ny runde, på bakgrunn av ny teknologi og en ny DNA profil, sier han.

Også da Åsted Norge sist omtalte drapet kom det inn tips.

Håper på flere tips

At saken nå får ny oppmerksomhet, tror Horst kan føre med seg nye tips. Den tidligere etterforskeren mener det kan være flere personer som sitter på interessant informasjon, men som aldri har gitt denne videre til politiet.

– Tida som går jobber ikke nødvendigvis imot etterforskningen. Mennesker forandrer seg, og mennesker som visste noe da og valgte å tie den gang er kanskje i en annen situasjon nå. Det er min er erfaring når man tar opp en gammel sak, sier Horst.

Krimforfatteren har vært ekspert i Åsted Norge siden i fjor høst. Han syns det er interessant å få prøve seg som etterforsker igjen, i regi av programmet:

– Da er jeg jo litt mer tilbake på hjemmebane. I en rolle som jeg trivdes veldig godt med og som strengt tatt er det jeg kan, sier Horst.

Fant katten drept i kjelleren

ÅSTEDET: I dette huset bodde Ronald Ramm. Det var også her han ble funnet drept. Foto: Politiet

Desemberdagen i 1995 er det ikke bare funnet av Ramm som gjøres i huset på Rødberg. I kjelleren finner politiet pensjonistens katt.

Den ligger i bunnen av kjellertrappen – drept, med buken skåret opp.

Horst mener Ramm-saken skiller seg ut blant de uløste drapssakene i Norge.

– Det er mange saker der politiet mener å vite hvem gjerningsmannen er, det finnes bare ikke bevis nok til en tiltale. Slik er det ikke i Ramm-saken. Den er åpen i flere retninger. Det setter den i en særstilling, sier han.

– Det er lag på lag med mystiske hendelser og spesielle personer, og merkelige omstendigheter. Det er sjeldent, egentlig, at det dukker opp så mange muligheter, så mange personer som faktisk kan ha et ønske om eller motiv for å ta livet av drapsofferet.

Har du tips i saken? Ta kontakt med Åsted Norge på astednorge@tv2.no, eller på 22 38 98 98 underveis i sendingen.