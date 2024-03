Gjennombrudd i 28 år gammel drapssak

– Dette er et gjennombrudd, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.



Et gjennombrudd som har latt vente på seg i over 28 år. Nå har det kommet helt nye opplysninger i den uløste drapssaken.

I desember 1995 ble pensjonisten Ronald Ramm funnet drept på brutalt vis i sin egen bolig i Larvik. Obduksjonsrapporten viste at 71-åringen hadde blitt slått i hodet minst 18 ganger og var påført omfattende skader. Hendene hans var bundet.

I flere omganger har det vært en omfattende etterforskning av saken. Flere hundre personer er avhørt i saken, og referanseprøver av DNA fra over 400 personer er sjekket opp mot spor funnet i Ramms bolig.

Etter over 28 år er saken fortsatt uoppklart.

Lydopptak av samtale

Høsten 2022 så Åsted Norge på nytt på det uløste mysteriet gjennom en reportasjeserie over åtte episoder.



I forbindelse med en av de siste episodene av serien, kom det et tips med helt ny informasjon.

En kvinne tok kontakt og hevdet at hun visste hva som skjedde.

Hun fortalte at hun satt utenfor huset da Ramm ble utsatt for volden. Det skal ha vært to ikke-navngitte personer som var inne i huset og utførte volden.

Kvinnen har hevdet hun ble utsatt for en voldtekt av Ramm da hun var yngre, og at motivet for voldsutøvelsen var en hevnaksjon for dette.

Samtalen med kvinnen ble tatt opp. Hør utdrag fra denne på Åsted Norge i kveld 21.40.

Siktet

Disse opplysningene er nå bakgrunnen for at politiet har tatt ut siktelse mot kvinnen.

– Dette er en person som ikke tidligere har vært identifisert i saken. Hun har ikke vært avhørt og ikke vært vitne i saken. Det er sentral informasjon, sier Kostveit.

Kvinnen er siktet for medvirkning til grov kroppsskade.



Politiet mener de på nåværende tidspunkt ikke kan knytte kvinnen til innsiden av huset der volden skjedde eller til at det var planlagt at Ramm skulle dø av volden. De mener derfor ikke å ha grunnlag for å sikte henne for medvirkning til drap.

Avhørt

Den siktede kvinnen var inne til avhør hos politiet på slutten av fjoråret.

– Jeg kan ikke gå inn på hva hun har forklart, men hun har hvert fall gitt en forklaring som er veldig relevant for å danne et bilde av det som egentlig skjedde, sier Kostveit.

Åsted Norge har vært i kontakt med kvinnens forsvarer som ikke ønsker å kommentere saken.

Selv om kvinnen er siktet i saken, kan hun ikke straffes for dette i dag.

– Saken mot henne er foreldet slik det står nå, sier Kostveit.

Grov kroppsskade, som siktelsen mot kvinnen går på, har en foreldelsesfrist på ti år, og ble da foreldet i 2005.

GJENNOMBRUDD: Politiinspektør Odd Skei Kostveit betegner de nye opplysningene som et gjennombrudd. Foto: Espen Storsve

Selv om de to personene som angivelig var inne i huset og utførte volden ikke har blitt navngitt, har politiet en hypotese om hvem det kan være.



– Det er også veldig relevant informasjon som vi kommer til å følge opp. Ingen andre er siktet i saken i dag, sier Kostveit.

– Oppsiktsvekkende

Til tross for at kvinnen ikke kan straffes for forholdet hun nå er siktet for, er Kostveit klar på at dette er sentral og relevant informasjon som kan bidra til å komme nærmere et svar på det uløste mysteriet.

– Mye av dette er jo nytt. Noe kan vi koble til annen informasjon i saken, så vi tenker at forklaringen fra den personen for det første er relevant. Og den virker troverdig i den forstand at den samsvarer med en del av det andre i saken, så vi tenker at det er et sentralt vitne, sier Kostveit.

John Christian Elden er bistandsadvokat for de etterlatte etter Ramm. Han håper de nye opplysningene kan bidra til en oppklaring.

– Dette er oppsiktsvekkende og gode opplysninger som kan bringe denne tragiske saken til en oppklaring, sier Elden.

Han påpeker at drapssaker ikke foreldes, og at det er mulig å straffe gjerningspersoner om de kan knyttes til drapet.

– Åsted Norge har spilt en viktig rolle i å bringe saken fremover, og vi håper dette vil ende i en tiltale ved at man er på rett spor. Drapssaker foreldes ikke, og kan avdekkes etter mange år.

Ny gjennomgang

Nå har Sør-Øst politidistrikt bedt Cold Case-gruppen hos Kripos om bistand til nye undersøkelser i saken.

For bare få uker siden var det et formelt oppstartsmøte mellom Sør-Øst politidistrikt og Kripos, og arbeidet med den nye gjennomgangen er nå i gang.

– Kripos er blitt bedt om å gå gjennom de tekniske sporene i saken på nytt. Både med nye øyne, men også for å se om det er ny teknologi man kan bruke for å få mer ut av de sporene vi fremdeles har, sier Kostveit.

VÅPEN: Denne grensaksa ble funnet ved Ronald Ramm og skal ha blitt brukt til å påføre volden mot pensjonisten. Foto: Politiet

Etter drapet sikret poltiet en rekke gjenstander fra åstedet. Disse eksisterer fortsatt. Det er også funnet DNA-spor på åstedet som de aldri har funnet ut hvem stammer fra.

– Vi har et håp om at gjennomgangen kan gi nye svar, sier Kostveit.

Håper på oppklaring

I forbindelse med den nye utviklingen har Åsted Norge vært i kontakt med to av Ronald Ramms barnebarn. De håper drapet nå blir oppklart.

De ønsker ikke å stå fram med navn, men i en uttalelse ønsker barnebarna å takke advokat Elden, politiet og Åsted Norge for arbeidet som har blitt gjort med det uløste drapet.

– Familien har et sterkt ønske om at det nå er mulig å løse denne saken. Vi har forståelse for at Ronald sine handlinger og atferd har påført belastninger. Vi har forstått ut fra kommentarfelt på nett, at noen der ute mener at han fikk som fortjent. Dette gjør det ikke mindre belastende for oss i familien, at han ble brutalt drept. Det å ikke vite hva som skjedde den gangen har i mange år tatt fra oss nattesøvnen, skapt redsel og mareritt, sier de.