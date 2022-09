Gjennom dette lille hullet kryper tyven med store verdier

ÅSTED NORGE: På et kjøpesenter i Tromsø kryper tyven gjennom et lite hull han lager i veggen. Med seg får han verdier til over én million kroner.

Ugjerningen skjedde natt til 18. mai i år. Politiet ble ringt av butikksjefen på Europris tidlig om morgenen. Da var to hull sagd ut i to ulike vegger. Først et i ytterveggen inn til Europris, deretter et fra Europris og inn til mobilbutikken Snakk.

Hele scenarioet kan du se i mandagens sending av Åsted Norge.

LITE ARBEIDSROM: På denne smale åpningen har tyvene klart å skjære et hull i veggen og komme seg inn. Foto: Politiet

Utspekulerte tyver

– Det var iskaldt da jeg kom på jobb, forteller butikksjef i Europris, Tine Amanda Karlsen.

Det første hun la merke til var verktøy og skrot på gulvet. Deretter så hun et hull i veggen lede inn til nabobutikken. Ved første øyekast var det ingenting som tilsa at dette var et hull en tyv kunne krype gjennom.

SJOKKBREKK: Butikksjefen i Europris Tine Amanda Karlsen oppdaget innbruddet i Tromsø. Foto: Breno Otranto

– Jeg tror ikke jeg hadde kommet gjennom det hullet, sier hun. Etter nøye oppmåling av politiet viser det seg at hullet er 32 cm i bredden og 31,5 cm i høyden. Det andre hullet i lokalet førte rett ut i frisk luft.

INNBRUDD: Dette synet møtte Tine Amanda Karlsen da hun kom på jobb 18. mai. Hullet kan skimtes til høyre for brusskapet. Foto: Politiet

Fanget på kamera

Butikksjefen i Snakk, Kevin Røstad Hansen, kan fortelle at de har blitt frastjålet verdier for godt over en million kroner i utsalgspris. Gjennom hullet i veggen har gjerningspersonen fått med seg 115 mobiltelefoner. Dette er de nyeste versjonene av iPhone og Samsung. Til sammen skal disse veie rundt 50 kilo.

MINIHULL: Her ser man tydelig hvor lite hullet er. Det kan ses innerst i hjørnet av butikken, til høyre for døren til bakrommet. Foto: Politiet

Overvåkningskameraene hos Europris har fanget bilder av minst to gjerningspersoner. Bak en container utenfor bygget skjærer de et hull i veggen inn til Europris. De har en tretti centimeter bred åpning mellom containeren og kjøpesenteret å jobbe på.

En av personene kryper gjennom hullet og drar seg langt gulvet bort til en ny vegg. Da ser det ut til at personen skyver en bag foran seg. Samtidig ser man skoene tyven har på seg. Ifølge politiet ligner dette på sko av merket Adidas, med kjente hvite striper på siden. Brekket gjennomføres uten å utløse en eneste alarm.

FOTTØY: På overvåkningskamera er det mulig å se gjerningspersonens sko. Foto: Overvåkning Europris

Trenger flere tips

– Personen som har skvist seg inn her har åpenbart hatt på seg en dunjakke. Den har ikke overlevd. Det så ut som en skutt fugl her inne, sier Hansen.

Til tross for at politiet har gjort en rekke undersøkelser, er gjerningspersonene fortsatt på frifot. Politiet har innhentet overvåkningsvideo fra senteret og området rundt. De har undersøkt grensepasseringer og bedt biler med dashbord-kamera om å se gjennom og komme med tips om de har lagt merke til noe mistenkelig.

Ettersom mobiltelefonene kan spores tilbake til Snakk-butikken, mistenker politiet at de er ute av landet. De har likevel stor tro på at noen kan sitte med informasjon som vil hjelpe dem i etterforskningen.