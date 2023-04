ÅSTED NORGE (TV 2): Sommeren 1981 driver et lik rundt i havnebassenget i Oslo sentrum med en VG-avis i baklomma. Over 40 år senere er han fortsatt uidentifisert.

Harald Nygård har tegnet «VG-mannen» for Åsted Norge.

Den 19. juni 1981 blir det funnet en død mann like ved Skur 42 på Langkaia i Oslo. I baklomma har han en VG-avis datert 11. juni samme år. Likfunnet fører til en notis i Aftenposten uken etter, så blir saken liggende i et arkiv hos Kripos i 40 år før den blir vekket til live.

Følg mysteriet om «VG-mannen» i Åsted Norge på TV 2 Play eller mandager 21.40 på TV 2 direkte.



Avisen lå i sammenbrettet i venstre baklomme. Foto: Politiet

Vet lite om hva som ble gjort

«VG-mannen» er ett av få uidentifiserte lik som er funnet i Oslo politidistrikt. I dag ligger saken hos politioverbetjent Thomas Pedersen Enger ved avsnittet for mistenkelige dødsfall i Oslo. Han vet lite om hva som ble gjort av etterforskning i saken tilbake på 80-tallet.

– Vi har ikke noen dokumenter som viser hva som ble gjort ute på stedet eller av taktisk etterforskning, annet enn at det ble besluttet en obduksjon. Så ble det forsøkt søkt fingeravtrykk opp mot nasjonale og internasjonale registre, sier Enger.

Da den døde mannen ble funnet var han iført en blå høyhalset genser, lyse dongeribukser, et skinnbelte, frottésokker og blå tøysko.

– Det som var litt spesielt, var at under dongeribuksa hadde han kun en damestillongs hvor det var klippet hull til gylfen, sier Enger.

Politioverbetjent Thomas Pedersen Enger og reporter Kristian Ervik ser på saken på nytt. Foto: Espen Storsve

Noen må vite hvem han er

Tidligere rettstegner i VG, Harald Nygård, tar egentlig ikke på seg denne type oppdrag lenger, men på forespørsel fra Åsted Norge kommer han frem til at han må gjøre en unntak i denne saken.

– Det ble rett og slett for spennende for meg, sier Nygård.

Han håper tegningen kan bidra til å finne «VG-mannens» identitet.

– Jeg håper at vi finner ut hvor han hørte til. Alle fortjener det. At han ikke bare har levd på jorda, men at ingen vet hvem han er, sier rettstegner Harald Nygård.

Harald Nygård viser frem en av tegningene til reporter Kristian Ervik. Foto: Espen Storsve

Vet du hvem denne mannen er? Send Åsted-redaksjonen en mail på astednorge@tv2.no

Se hele reportasjen i Åsted Norge på TV 2 Play