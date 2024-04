Frykter at sønnen er drept

ÅSTED NORGE (TV 2): Gaute Strid (38) forsvant fra sitt hjem for snart 500 dager siden. Politiet har ikke lagt bort hypotesen om at han kan ha blitt utsatt for noe kriminelt. Nå ber både familien og politiet om nye tips.

Utenfor eneboligen i Hamran står pickupen hans parkert. På stuebordet ligger bankkortet og tre bokser med snus. 17. desember 2022 forsvant Gaute Strid fra hjemmet sitt i Meråker, og siden har han vært borte.

– De undersøkelsene vi har gjort har gitt oss flere spørsmål enn svar. Så det er litt spesielt og uvant. Vi har ikke kommet noe nærmere å finne ut hva som skjedde med Gaute eller hvor han befinner seg, sier politioverbetjent Øyvind Jørgensen.

JAKTER SVAR: Politifaglig etterforskningleder Øyvind Jørgensen. Foto: Oda Flatnes

Savner en sønn og en bror



For Lasse og Isak Strid har det vært en krevende periode siden sønnen og broren ble borte.

– Det er liksom det at han bare har fordufta. Når ikke politiet klarer å finne noen ting, og de har gjort grundige søk, så er det merkelig, sier far Lasse Strid.

Politiet har søkt etter Gaute med hjelp av både drone og hund, i dammer, vann og elver uten at det har gitt resultater.



Lasse frykter nå det verste.

– Jeg har i hvert fall den magefølelsen at han er utsatt for noe kriminelt.

FORTVILER: Lasse og Isak Strid. Foto: Espen Storsve

Spor i snøen



Om ettermiddagen den 16. desember blir Gaute observert av naboen da han henter posten. Han sender meldinger med kjæresten gjennom natten, før telefonen hans mister kontakt med mobilnettet for godt like før klokken 07.

– Det eneste vi kan si at vi ikke har funnet er mobiltelefonen til Gaute, mye annet som hadde vært naturlig å ta med seg, som for eksempel snus, det ligger igjen, sier Jørgensen.

Innledningsvis i etterforskningen var det lite som pekte på at det hadde skjedd Gaute noe straffbart. Men så oppdaget politiet noen spor. Fra huset til Gaute og ned til Fylkesveg 751 var det fotspor i snøen. En teori er at han kan ha blitt plukket opp av en ukjent bil.

Som i alle forsvinningssaker har politiet jobbet ut fra fire hypoteser. Selvmord, frivillig forsvinning, kriminell handling eller ulykke. Snart halvannet år etter forsvinningen har de ikke klart å styrke eller svekke noen av hypotesene.

– Men etter hvert som tiden går så er kriminell handling en hypotese man må holde åpen, sier Jørgensen.

Ingenting i huset til Gaute tyder på at han planla å være borte lenge. Foto: Espen Storsve

Skulle vitne i rettssak

I 2023 var Gaute innkalt som hovedvitne i en straffesak. Mannen som sto tiltalt ble frikjent. Aktor vurderte å anke frifinnelsen, men droppet anken siden «et av de sentrale vitnene ikke lenger er å finne og at sakens bevisbilde dermed er vanskeliggjort», som det står i et påtegningsark fra statsadvokaten i Trøndelag.

Opplysningen om at hovedvitnet forsvant i en straffesak, har vært kjent for etterforskerne i Gaute-saken, men de har ikke klart å finne holdepunkter for at dette skal ha sammenheng med forsvinningen.



Avhengig av tips for å komme videre

Tilbake på politistasjonen i Meråker innrømmer Jørgensen at saken har vært krevende for politiet.

– Vi ønsker jo å komme til bunns i det her, nå som det har gått såpass lang tid. Så vi håper at noen sitter på informasjon som kan hjelpe oss videre.

Har du tips i saken? Send Åsted Norge redaksjonen en mail på astednorge@tv2.no, eller ring politiet på telefon 02800.