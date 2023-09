SKUTT: Tidligere lokalpolitiker Ivar Magne Sæveraas ble skutt i ryggen for 11 år siden. Gjerningsmannen er fortsatt på frifot og et av de mulige motivene som er undersøkt er Sæveraas politiske forbindelser. Foto: Ørnulf Riisnæs

- Trusler mot politikere er en fare for demokratiet, og skal prioriteres, sier PST. Lokalpolitiker Ivar Magne Sæveraas (77) ble utsatt for drapsforsøk. Gjerningsmannen er ikke tatt og politiet håper på nye tips i saken.

– Jeg er ikke redd når jeg går alene, men jeg følger med på hvem som går bak meg, sier Ivar Magne Sæveraas.

11 år har gått siden den Ivar Magne Sæveraas ble skutt på Ås stasjon onsdag 25. april 2012. Fortsatt er ingen tatt for ugjerningen.

SE HELE REPORTASJEN PÅ ÅSTED NORGE PÅ PLAY MANDAG 21.40

Den skjebnesvangre kvelden kom han med toget fra Oslo og møtte kona Kirsten Ekerholt på stasjonen. Sammen skulle de kjøre hjem, men dekket på Volvoen var punktert. Etter å ha tatt taxi hjem, kom Sæveraas tilbake senere på kvelden for å bytte dekk. Mens han står der er det en person som går rundt i området.

– Han så ikke ut som mors beste barn. Jeg likte han ikke, men jeg brydde meg ikke om det, sier Sæveraas.

Han spurte mannen på engelsk om han ventet på et tog. Mannen svarte med å peke på dekket og si «Kaput?».

Men når Sæveraas skal til å sette seg inn i bilen, kommer mannen bort.

– Så var han bak meg. Og så smalt det noe veldig. Det gjorde så vondt. Jeg trodde det var et elektrovåpen, sier Sæveraas.

Gjerningsmannen fanges på kamera

Smellet er så høyt at begge trommehinnene til Sæveraas sprekker. Sæveraas brøler høyt. Han holder fortsatt hjulkrysset han har fikset bilen med og løfter det for å bruke som slagvåpen. Da flykter mannen. Han løper forbi et overvåkningskamera på stasjonen, som fanger han opp og blir et viktig spor.

FLYKTER: Mannen som skøyt Ivar Magne Sæveraas flykter fra stasjonen. Der fanges han opp av et overvåkningskamera. Foto: Politiet

Sæveraas setter seg inn i bilen og kjører hjem.

Jeg har aldri kjørt så fort før i hele mitt liv, men jeg forstod ikke alvoret før jeg kom hjem, sier han.

Hjemme kommer han seg inn i huset og faller om.

– Ivar kommer inn her og ber meg om å se på ryggen hans. Jeg går bort og drar ned buksa, sier kona Kirsten Ekerholt.

HELDIG: Ivar Magne Sæveraas på Ullevål Sykehus fire uker etter at han ble skutt. Foto: Privat

Hun ser at han er skutt og ringer ambulansen. Sæveraas blir flydd til Ullevål og operert en halvtime etter at han ble skutt. Kula har stoppet mellom hovedpulsåren og ryggmargen og blir operert ut av magen. Han er heldig og slipper unna med to høreapparat.

– Vi er så takknemlige for at det gikk så bra. Jeg syns ikke det er et alternativ å grave seg ned i hvordan ting kunne ha gått, sier Ekerholt.



Sjeldent våpen

Saken etterforskes fortsatt og det er gjort avhør av rundt 120 personer.



Har du tips i denne saken? Send redaksjonen en mail på astednorge@tv2.no



Mannen som skjøt Sæveraas snakket gebrokkent engelsk og hadde et østeuropeisk utseende. Han er mellom 170 og 175 centimeter høy. Politiet har også laget en fantomtegning av han.



FANTOMTEGNING: Slik skal mannen som skøyt Sæveraas ha sett ut. Tegningen er basert på overvåkningsvideoen og vitnebeskrivelser Foto: Politiet

Våpenet som ble brukt er en Makarov 9 millimeter. Den er sjelden i Norge. Og som en del av etterforskningen sjekket politiet ut de rundt 20 våpnene som var registrert i Norge - ingen av dem er brukt i denne saken.

Hver gang en Makarov pistol blir funnet i Norge, sjekkes den opp mot drapsforsøket. Politiet har fortsatt prosjektilet, slik at de kan sammenligne og se om det passer til våpen som blir funnet.

I vinter fikk Sæveraas et brev fra politiet om at en person som hadde status som mistenkt var sjekket ut av saken. I forbindelse med en annen sak ble det funnet flere våpen hjemme hos mistenkte, deriblant en Makarov.

– Vinteren 2018 ble en mann pågrepet i Oslo. I den forbindelse ble det funnet en Makarov pistol, men undersøkelsene viste at det ikke var riktig våpen, sier Lars Reinholt-Østby, Politiinspektør i Øst politidistrikt.

Kula til venstre traff Ivar Sæveraas i ryggen og var svært nær å penetrere hovedpulsåren og ryggmargen. Foto: Politiet

Trussel mot politikere

Motivet for drapsforsøket er fortsatt uklart, men en mulighet er at det er politisk motivert.

– Det fremstår planlagt, men likevel uklart hvorfor akkurat fornærmede. Hva var det med han? Var det et ran, en misforståelse, psykiatri og tilfeldigheter? Spør politiinspektør Reinholt-Østby.

Sæveraas politiske karriere er grundig undersøkt, for å lete etter mulig motiv. I tillegg til å være meddommer i tingretten har han sittet i kommunestyret for venstre i Ås. Selv kan han ikke forstå at det skal være bakgrunnen for drapsforsøket:

– Jeg har jobbet med natur og miljø. Jeg kan ikke forstå at jeg har vært borti ikke så betente saker at noen har hatt lyst til å kverke meg.

Flere trusler før valget

– De fleste som fremsetter trusler mot myndighetspersoner og politikere er drevet av personlig motivasjon. Truslene er i stor grad knyttet til enkeltsaker. Mange trusselaktører har i tillegg psykiske lidelser, sier Eirik Veum, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Han sier at de færreste som fremsetter trusler, har en reell voldsintensjon.



I følge PSTs årlige rapport om nasjonal trusselvurderingen forventes det flere tilfeller av hets, sjikane og trusler mot lokalpolitikere i forbindelse med valget i høst. Dårligere økonomiske tider kan også bidra til å øke frustrasjonen mot myndighetspersoner ifølge rapporten.



PST vurderer det imidlertid som lite sannsynlig at myndighetspersoner vil rammes av alvorlige voldshandlinger i Norge i 2023.



Alvorlig for demokratiet

Trusler og hets mot politikere kan være en alvorlig utfordring for demokratiet, mener sjef i PST, Beate Gangås. Flere politikere som mottar hets eller trusler, lar være å delta i debatter og vurderer å trekke seg. Det viser en undersøkelse Ipsos har utført for KS, som ble lagt frem under Arendalsuka. Trusler og hets kan også hindre rekruttering til politikken.



PST har gjennom våren og sommeren orientert Stortingspartiene om trusselbildet og gitt råd basert på disse, sammen med politiet.



Gangås ønsker også et tettere samarbeid mellom lokalpoliti og PST om trusler mot politikere. Det er det ordinære lokale politiet som har ansvaret for lokalpolitikerne.

– Vi ønsker å dele våre metoder og informasjon med resten av politiet, og styrke samarbeidet. Vi har samarbeidende tjenester og mer erfaring med slike typer trusler, og vi vil gjerne bidra til å øke tryggheten også rundt politikere i kommuner og fylker, sier Gangås.