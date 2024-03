Etterlyst etter voldsepisode i Oslo – nå kan de være tatt

Kort tid etter at de fire personene ble etterlyst, kom det tips som førte til at de ble identifisert.

Natt til 17. desember i fjor var David Bakker og kjæresten i Oslo, og skulle bare ha seg en kebab før de skulle gå tilbake til hotellet.

I kebabkøen i Dronningens Gate skjedde det som har fått store konsekvenser for Bakker i ettertid.

– Det var en fyr som kom borti meg ganske hardt. Jeg spurte om han kunne ta det litt rolig, men da klikka han helt, sier Bakker.

Deretter utartet det.

Bakker forteller at en annen mann kom og slo han flere ganger i ansiktet. Etter hvert ble han dyttet ned en steintrapp ved køen.

BANKET OPP: David Bakker ble utsatt fro grov vold da han skulle kjøpe nattmat i Oslo. Foto: Espen Storsve

Langvarige skader

Nede på fortauet fortsatte volden mot Bakker.

– Jeg sto opp, men de kom bort til meg med en gang igjen. Jeg ble dyttet på bakken og ble sparket i hodet flere ganger, sier han.

– Jeg husker at jeg reiste meg opp og hadde masse blod på hendene mine fordi det bare rant ned fra ansiktet.

Bakker fikk skulderen ut av ledd under fallet i trappen og måtte opereres. Han fikk også hjernerystelse og et stort kutt i pannen.

Tre måneder etter hendelsen er han fortsatt sykemeldt på grunn av skulderen.

SKADD: Slik så Bakker ut på sykehuset etter volden. Foto: Privat

Fanget på kamera

Etter hendelsen, fanget flere overvåkingskameraer opp det politiet mener er gjerningspersonene.

Det var fire unge menn som gikk i retning Jernbanetorget politiet har fattet interesse for.

Selv om de ble fanget på video, har de ikke blitt identifisert. Før nå.

Kort tid etter at Åsted Norge fortalte historien om Bakker mandag, kom det inn tips om hvem de fire kunne være.

Identifisert

Etterforsker hos politiet i Oslo, Susanne, forteller til Åsted Norge tirsdag at informasjonen er fersk, men at de fire trolig nå er identifisert. Etterforskeren ønsker ikke hele navnet sitt på trykk.

– Vi kommer nå til å kontakte de fire for å gjennomføre avhør og kontrollere at det er riktige personer, sier hun.

Saken blir etterforsket som grov kroppsskade.

– Det er veldig alvorlig når sånne ting skjer og vi gir det høy prioritet for å løse det så raskt som mulig, sier etterforskeren, som er glad for at TV-seerne kunne hjelpe politiet videre i saken.

– En etterlysning på Åsted Norge er et fint verktøy å bruke i sånne saker, og det ser ut til å ha blitt løst veldig effektivt her, sier hun.

– Små marginer

Åsted Norge-ekspert og advokat Kristin Fagerheim Hammervik mener at det bare er flaks at vold som dette ikke ender enda verre.

– Det er ofte små marginer og bare tilfeldigheter som avgjør om voldsepisoder som dette ender med skrubbsår, livstruende skader eller død. Et spark mot hodet kan i prinsippet være nok, sier hun.

EKSPERT: Kristin Fagerheim Hammervik Foto: Espen Solli / TV 2

Videoen av selve voldshendelsen er uklar og det er vanskelig å se hvem som gjør hva. Hammervik sier at alle de involverte kan risikere straff for vold i fellesskap.

– Dette er en typisk situasjon som kan ende med at man blir dømt for voldsutøvelse i fellesskap. Noen slår, noen sparker, noen står passivt og ser på eller kommer med tilrop som oppfordrer til vold i stedet for å stoppe det hele. Da straffes man for det i fellesskap med en lik straff eller tilnærmet lik straff, sier hun, og poengterer at forklaringer fra vitner, fornærmede og de mistenkte vil kunne ha betydning for utfallet.