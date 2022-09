Etterlyser stjålet bobil på Facebook - så får de tilsendt denne videoen

Se hele historien fra Åsted Norge på TV 2 Play

24. august i fjor ble familien Boysen i Holmenkollåsen frastjålet bobilen sin. De fryktet at den var på vei ut av landet og spurte om hjelp på Facebook.

– Pengene kan vi alltids få tilbake, men den bobilen har vi vært så innmari glad i, sier Liv Boysen til Åsted Norge.

GJENKJENNLIG: Bobilen har et bilde fra et hundeløp bakpå og er derfor svært gjenkjennelig. Foto: privat

Facebook-innlegget ble delt over 1400 ganger, og familien fikk flere tips. Plutselig får de tilsendt en video av noen som har sett bobilen på veien. På videoen får de se en mann kjøre bobilen på en motorvei sørover i Sverige. Dagen etter blir bilen stoppet på en ferjekai i Polen.

Stjålet i løpet av natta

Arne og Liv Boysen er bobilentusiaster. I mange år har de reist på kryss og tvers i landet og stortrives med å kjøre på veiene.

For ett år siden skulle familien derimot få ferieplanene sine endret. I løpet av natta forsvinner bobilen.

– Følelsen av at det har vært noen ukjente på eiendommen vår er helt forferdelig. Det at folk bare tar for seg er grusomt. Jeg blir ordentlig forbanna, sier Liv.

Proft utført

Mannen Arne mener det har vært profesjonelle tyver som har utført handlingen. Bobilen som hadde både rattlås og tenningslås skal ikke være lett å få med seg.

– Dette er proft utført av folk som er flinke til den type fag. Jeg skjønner ikke at det skal være mulig, sier han.

DELTE PÅ FACEBOOK: Slik så innlegget familiens datter delte ut.

– Den bobilen har vi vært så glad i. Det er den fjerde i rekken, men akkurat denne har vært helt spesiell, sier kona.

Arne dro straks ned til Majorstua politistasjon og anmeldte saken. Da fikk han høre at politiet hadde fått inn en annen melding om at det var stjålet en bobil i samme nabolag.

– Da tenke jeg med en gang at dette er på vei ut av landet, nå må vi handle raskt, forteller han.

Funnet i Polen

Datteren Lena Boysen har i mange år konkurrert med hundekjøring. Hun har et stort nettverk rundt i Europa og la dermed ut en post på Facebook der de etterlyste bobilen.

– Fordi vi trodde at bobilene var på vei ut av landet tenkte vi at det kunne ha noe for seg å gå ut på sosiale medier, sier datteren.

Raskt etter at innlegget er publisert får de tilsendt videoen der bilen er observert. Der blir også personen som kjører bilen filmet.

Begge bobilene blir også etterlyst gjennom Interpol. Den andre bobilen ble funnet forlatt på en grusvei langs veien i Sverige.

PÅ VEIEN: Her filmes bobilen mens den er på vei sørover i Sverige. Det er bobilen med et bilde bakpå som er den stjålne Foto: privat

Familien Boysen sin bil blir stoppet på en fergekai i Polen dagen etter at den ble stjålet. Da er den på vei av en ferge som har kommet fra Ystad i Sverige.

– Det er helt utrolig at den faktisk er stoppet og at vi får den tilbake. Vi hadde håpet at det skulle skje, men vi var veldig usikre på om vi faktisk kom til å få den tilbake, sier Arne.

To måneder etter at bobilen ble stjålet er bilen kommet tilbake til Norge og familien får endelig se den igjen.

– Den ser fin ut, og det er ikke mye skader på den. Det er småting som kan fikses. Det føles godt å få den tilbake. Nå kan vi se fremover, sier Arne.

Saken ble henlagt

Politioverbetjent i Kripos, Rune Utne Reitan, leder tipsmottaket i Åsted Norge. At bilen ble observert i Sverige og dette ble videreformidlet til politiet tror han var utløsende for at den ble funnet.

– Det går jo da en varsling fra Oslopolitiet videre til Kripos, og så videre til til andre land som Sverige, Danmark, Tyskland. Det var nok en medvirkende årsak til at bilen da ble stoppet på fergekaien i Polen hvor det ble pågrepet flere personer. De ble da etterforsket for heleri i Polen, sier Reitan.

Saken ble til slutt henlagt av politiet på grunn av manglende bevis.

Åsted Norge har ved gjentatte anledninger forsøkt å få en kommentar fra polsk politi på hva som skjedde med sjåføren av bilen. De har ikke ønsket å uttale seg.

Politiet ved Majorstua ønsker ikke å uttale seg utover hva polsk politi har sagt og viser til henleggelsesgrunnlaget