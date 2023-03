Etterforsket som mulig drap: Politiet glemte å sjekke GPS

Terje Johansen skulle kjøre fra Nykirke i Vestfold, til sitt nye sommerhus i Nord-Norge, men endte opp på en avsidesliggende øy i Sverige. Bilen hans ble funnet ved siden av et nedsagd tre, men Terje var borte.

Hva skulle Terje på den svenske øya Muskø? Og hvorfor kjørte han rundt i Stockholmsområdet dagen før han forsvant? Disse spørsmålene har hjemsøkt svensk politi siden desember 2021. En vesentlig detalj i bilen til Terje kunne gitt svar på krimgåten.

Da Åsted Norge besøkte Terjes niese i fjor høst, kom det frem opplysninger som inntil nå har vært ukjent for både offentligheten og politiet.

VIL HA SVAR: Janne Amundsen og søster Line vil vite hva som skjedde med onkelen deres Terje Johansen. Foto: Espen Storsve

Janne Amundsen forteller at hun oppdaget onkelens GPS da hun skulle hente ut personlige eiendeler fra bilen hans. På GPS-en var det tastet inn en rekke adresser. En av dem var adressen til hans nye sommerhus på Skjervøy i Troms, men flere adresser befant seg i nærheten av Stockholm.

Hentet inn mobildata

Svensk politi har innhentet data fra Terjes mobiltelefon som viser hvor han har kjørt.

Siste mobil-oppkobling skjer på øya Muskø, sør for Stockholm, den 1. desember.

MOBIL-OPPKOBLINGER: Svensk politi har hentet ut data fra Terjes mobil. Foto: Grafikk

Politiet har også gjort søk på øya Muskø og innhentet spor fra Terje sin bil. Men en vesentlig detalj ble oversett da svensk politi gjennomsøkte bilen til Terje. Nemlig den innebygde GPS-en.

Inneholdt en rekke adresser

Etter at svensk politi var ferdig med sine undersøkelser ble bilen solgt til et forsikringsselskap i Norge. Senere ble den begjært kondemnert på grunn av skadene. Rett før kondemnasjon fikk Åsted Norge hentet ut GPS-en og sikret innholdet.

På GPS-en var det lagt inn en rekke svenske adresser. Flere av dem i nærheten av Stockholm. Åsted Norges reporter dro til Sverige for å oppsøke adressene i forsøk på å komme nærmere svaret på hva Terje skulle sør i Sverige og på Muskø.

OPPSØKTE ADRESSER: Åsted Norge oppsøkte de samme adressene som Terje trolig gjorde i Stockholm før han forsvant Foto: Joakim Kaasen Thoresen.

Se reportasjen i Åsted Norge på TV 2 Play.

Beklagelig

Svensk politi har tidligere uttalt at de har snudd alle steiner i søket etter Terje Johansen. De har også uttalt at de etterforsker saken som et drap med ukjent gjerningsperson. På spørsmål om hvorfor GPS-en ikke ble sjekket svarer hovedetterforsker Lotta Thyni at det er beklagelig.

– Våre teknikere har gjort avanserte søk i bilen for å se om de kunne finne spor etter en annen person. Derav har vi gått glipp av GPS-en.

BEKLAGER: Hovedetterforsker Lotta Thyni sier det er beklagelig at GPS-en ikke ble sjekket av politiet. Foto: Joakim Kaasen Thoresen.

Når man sammenlikner adressene fra GPS-en og mobil-oppkoblinger ser man at de gir utslag på de samme stedene i Stockholmsområdet.

– GPS-en bekrefter det vi allerede vet, at han har vært på disse stedene.

BESLAG: Norsk politi kom til Åsted Norges kontorer og beslagla GPS-en i februar.

– Men, kan dette gi noe mer spor eller flere svar?

– Ja det håper vi. Vi håper vi kan få hjelp fra det norske politiet til å tømme den og se om vi kan finne noe mer.

Norsk politi beslagla GPS-en den 9. februar for å sikre bevis. Den blir nå sjekket av politiets dataspesialister. Undersøkelsen er ikke ferdig.