En tilfeldig amerikaner ble sentral i løsningen av den norske drapsgåten fra 1999

Sommeren 1999 ble språkforskeren Knut Kristiansen (71) funnet brutalt slått i hjel i leiligheten sin på Sandaker i Oslo. Det var ingen tegn til innbrudd og alt tydet på at Knut hadde sluppet inn sin egen drapsmann.

ÅSTEDET: Drapsmannen hadde avsatt fotavtrykk i Knuts blod. Foto: Politiet

Funn på åstedet viste at drapsmannen hadde røkt flere sigaretter og tråkket barbeint rundt i Knuts blod. Politiet klarte å få fram drapsmannens DNA-profil fra sigarettsneipene, men de fant ingen match. Over 20 år senere hentet politiet inspirasjon fra blant annet Åsted Norge for å løse drapsgåten.

Åsted Norge ga politiet nytt håp

Høsten 2019 fulgte politioverbetjent Ingebjørg Hansen med på Åsted Norges serie om containerbabyen.

INSPIRERT AV ÅSTED NORGE: Politioverbetjent Ingebjørg Hansen leder avdelingen som etterforsker uløste drap ved politiet i Oslo. Foto: Åsted Norge

Der så hun at Åsted Norge, ved hjelp av DNA og slektsforskning, klarte å finne moren til Ingrid som ble lagt i en søppelcontainer da hun var nyfødt, 29 år tidligere. Et nytt håp ble tent i Ingebjørg Hansen og teamet hennes, som etterforsker uløste drap ved Oslo politidistrikt.



Den siste jakten på drapsmannen

Ingebjørg Hansen visste at drapsmannens DNA kunne avsløre ham, men da måtte hun få bruke en etterforskningsmetode som aldri før har blitt brukt av norsk politi.

– Man ser på andre land som har hatt flere saker med slektsforskning. Og ikke minst saken om containerbabyen i Åsted Norge. Da begynner tankene: «Hvorfor kan vi ikke gjøre det i Norge?», forteller hun.

Høsten 2021 hadde nye og mer avanserte DNA-analyser av sigarettsneipene fra åstedet avslørt at Knuts drapsmann mest sannsynlig er fra Norge, og at han har en spesifikk hår- og øyenfarge.

I samarbeid med Kripos, som hadde fått et oppdrag fra Riksadvokaten om å prøve slektsforskning som etterforskningsmetode, fikk Hansen og hennes team grønt lys. Den siste jakten på Knut Kristiansens drapsmann kunne begynne.

Dårlig DNA-match

Sigarettsneipene fra åstedet ble sendt til nye analyser ved Institutt for rettsgenetikk ved Oslo universitetssykehus. Målet var å få ut en bedre DNA-profil. Resultatet ble omgjort til en elektronisk DNA-kode som ble lagt inn i de to amerikanske slektsdatabasene FamilyTreeDNA og GEDmatch. Det er de eneste slektsdatabasene som tillater at politiet bruker dem i etterforskning.

Håpet var å finne nære slektninger av drapsmannen i disse databasene, men politiet hadde ikke hellet på sin side.

Topphemmelig oppdrag

Nå kom blant andre forskeren Monica Strand fra Arkivverket på banen. Sammen med flere kolleger fra Arkivverket og andre forskere fra Institutt for rettsgenetikk, skulle hun i all hemmelighet hjelpe politiet i jakten på Knut Kristiansens drapsmann.

JAKTET PÅ DRAPSMANNEN: Monica Strand i Arkivverket fikk et speiselt oppdrag da politiet trengte hjelp med å slektsforske seg fram til en drapsmann Foto: Åsted Norge

– Hadde vi hatt virkelig flaks da vi lastet opp drapsmannens DNA til databasene, så kunne vi funnet et søskenbarn på første forsøk. Da hadde vi med stor sannsynlighet funnet personen ganske fort, forteller Monica Strand.

Men treffene som matchet drapsmannens DNA var kun fra svært fjerne slektninger. De var likevel nyttige. Forskerne hadde fått navnene på flere av drapsmannens fem- og seksmenninger og kunne begynne på den møysommelige jobben med å bygge deres, og dermed også drapsmannens, slektstre. De måtte gå 200 år og sju generasjoner tilbake i tid.

2000 navn

– Her har vi 2000 navn. Og ett av dem tilhører personen vi leter etter, forteller Monica Strand.

SLEKTSTRE MED OVER 2.000 NAVN: Monica Strand fra Arkivverket viser Åsted Norges fotograf navnet på ekteparet som er drapsmannens forfedre sju generasjoner tilbake i tid. Foto: Åsted Norge

Hun har rullet ut en flere meter lang papirrull på gulvet. Midt på rullen er navnet på et ektepar som levde på 1800-tallet og som fikk ti barn. Ut fra disse to personene har de forsket seg fram til navnene på hele etterslekten fram til i dag.

– Vi satt med mange hundre potensielle kandidater, og sendte lister til politiet med navn på menn som passet med alder og andre ting vi skulle se etter, sier Monica Strand.

Kandidatene ble etterforsket av politiet, men førte dem ikke nærmere Knuts drapsmann.



Amerikaneren

Rundt påsketider i fjor gikk etterforskningen sakte. Forskerne slet med å finne ut hvilken del av det enorme slektstreet de skulle konsentrere seg om.

Det var da den tilfeldige amerikaneren dukket opp. Han ville prøve slektsforskning og registrerte DNA-et sitt i en av de samme slektsdatabasene som politiet og forskerne i Norge brukte. Han var – og er fremdeles – uvitende om sitt slektskap til en norsk drapsmann.

– Det snudde opp ned på alt, forteller Monica Strand.

Den store utvandringen

På 1800- og 1900-tallet utvandret rundt 750.000 nordmenn til Amerika. Én av disse fikk stor betydning i jakten på Knut Kristiansens drapsmann, over 150 år etter sin død.

– Den personen reiste over på midten av 1800-tallet som veldig mange andre gjorde. Han bosatte seg der og fikk barn og barnebarn, forteller Monica Strand.

Den omtalte amerikaneren var et av denne mannens barnebarn, og hans DNA førte til at politiet og forskerne i Norge fikk et varsel fra slektsdatabasene i USA. En renere match til Knut Kristiansens drapsmann var funnet.

– Da fikk vi plutselig nok informasjon til å vite mer eksakt hvor i slektstreet vi skulle lete videre, sier Monica Strand.

Det er bare et lite knippe mennesker som kjenner identiteten til amerikaneren, og han vet ikke selv hvor viktig hans DNA ble for norsk politi.

Én mann skilte seg ut

Forskerne konsentrerte seg nå om amerikanerens slektsgren på det enorme slektstreet og plukket ut rundt 20 aktuelle kandidater. Alle ble grundig etterforsket av politiet, som til slutt sto igjen med én person som skilte seg ut.

– Når vi ser at han har mange alvorlige saker på seg i et annet politidistrikt, så tar vi kontakt med dem, forteller politioverbetjent Ingebjørg Hansen.

ETT DOKUMENT GA SVARET POLITIET HÅPET PÅ: I denne gamle etterforskningsmappen fant politiet et papir som viste at Knuts drapsmann hadde avlagt en blodprøve i 2.000. Foto: Åsted Norge

Politiet fikk oversendt en stor mengde etterforskningsdokumenter som ikke var digitalisert. Der sto det at den mistenkte drapsmannen døde ett år etter drapet på Knut. DNA-et hans var ikke lagret i politiets DNA-register, men i den store etterforskningsmappen fant Ingebjørg Hansen et viktig dokument. Det viste at politiet hadde innhentet en blodprøve fra mannen, og ut fra den kunne Rettsgenetisk institutt foreta en sammenligning.

Løsningen

Et og et halvt år etter at den siste jakten på Knuts drapsmann startet, fikk Ingebjørg Hansen telefonen hun hele tiden hadde håpet på.

– Når vi får den telefonen fra rettsgenetikk om at det er match, da er det jubel. Det var veldig, veldig artig å være med på, forteller hun.

PRESSEKONFERANSE 2. FEBRUAR 2023: Politiinspektør Grete Lien Metlid og politiadvokat Henrik Rådal like før de skal fortelle at et 24 år gammelt drap er oppklart. Foto: TV 2

Noen dager senere kunne politiinspektør Grete Lien Metlid kalle inn til et helt spesiell pressekonferanse. Der informerte hun om at Knut Kristiansens drapsmann var identifisert som en norsk mann. Han var i midten av 40-årene på drapstidspunktet og bodde i nærheten av Knut i Oslo. Motivet for drapet er ikke kjent, men politiet kunne likevel sette et stort og viktig punktum ved hjelp av en ny etterforskningsmetode.

Se Åsted Norge-episoden her: