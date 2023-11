Drapsmannen kan felles av støv fra åstedet

Åsted Norge har i flere måneder vært på innsiden når drapsetterforskerne i Cold Case har jobbet med den uoppklarte drapssaken fra 2000. Sentralt i etterforskningen er gjenstander fra åstedet, som nå undersøkes med nye metoder og ny teknologi ved Oslo Universitetssykehus.

Spor i støv

På rom A2.1028 ved Oslo universitetssykehus står Lena Sundeng Furholt og Siv Aagaard bøyd over et økseskaft, kjøpt på Biltema for over 23 år siden. De to jobber med kriminalteknikk i Kripos.

Ørje-saken: · Marit Ødegaard ble drept søndag 22. oktober 2000. · Hun drev en bensinsatsjon på Ørje. · Gjerningspersonen brøt seg inn i huset hennes, og ventet på henne. · Marit ble angrepet og drept med et økseskaft. · Gjerningspersonen fikk med seg kontantene fra søndagsomsetningen på 25.000 kr. · Dagen etterpå finner politiet et økseskaft i skogen like ved, med blod fra Marit Ødegaard.

Økseskaftet ble funnet 90 meter fra hjemmet til Marit Ødegaard, og er trolig drapsvåpenet. Dermed er det også en helt sentral gjenstand i saken.

Cold Case har jobbet med saken siden 2020. Noe av det viktigste de gjør er å lete etter tekniske bevis. Ettersom økseskaftet har vært i hendene på drapsmannen, er det ekstra viktig for dem å klare å få frem nye DNA-treff på akkurat dette.

– Vi håper jo å finne DNA fra noen andre enn Marit, sier kriminaltekniker i Cold Case, Lena Sundeng Furholt.

KAN FINNE FELLENDE BEVIS: Kriminaltekniker i Cold Case-gruppen Lena Sundeng Furholt og Siv Aagaard ved fingeravtrykkseksjonen hos Kripos gjør nye grundige undersøkelser av beslagene i Ørje-saken. Foto: Espen Storsve

Sammen med flere andre beslag, blir økseskaftet nå nøye undersøkt med nye kriminaltekniske metoder. Teknologien som brukes i dag, er annerledes enn den som ble brukt for over 20 år siden. Furholt sier Cold Case sitt arbeid vil ta tid, og påpeker at dette er et puslespill med mange biter. Nye metoder og ny teknologi kan være det som gjør at den siste brikken faller på plass.

– Vi må se alt sammen i et nytt lys. Det er vår oppgave å ikke gi opp. Det er pårørende her som ikke har fått svar, sier Furholt.

Ukjente fingeravtrykk

I mars la Cold Case en plan sammen med seksjonen for rettsgenetikk ved Oslo universitetssykehus. De ble enige om hvilke beslag i den gamle drapssaken som skulle undersøkes på nytt.

VIL GI SVAR: Kriminaltekniker Lena Sundeng Furholt håper å kunne gi de pårørende svar i den fortsatt uoppklarte saken. Foto: Espen Storsve

Hjemme hos Marit Ødegaard ble det blant annet sikret flere fingeravtrykk, som fortsatt ikke er identifisert. Disse fingeravtrykkene ble sikret med en spesiell type folie politiet bruker. Foliene har aldri blitt undersøkt for noe annet enn det de er ment for – nemlig fingeravtrykk.

– Kanskje er det gjerningspersonen som har avsatt dette fingeravtrykket, sier Siv Aagaard, ved fingeravtrykksseksjonen på Kripos.

Om det stemmer, ønsker de å sjekke folien for flere ting enn bare selve fingeravtrykket.

– I dag er det mulig å finne DNA i støv fra personer som har oppholdt seg i rommet. Dette er forskning vi følger med interesse, forteller Aagaard.

LETER ETTER DNA: Økseksaftet fra åstedet er det mest sentrale beslaget kriminalteknikerne finstuderer på Oslo Universitetssykehus Foto: Espen Storsve

Aagaard tar frem en vattpinne og drypper tre dråper på den. Deretter gnir hun den på folien til tuppen blir svart av gammelt støv og fingeravtrykkspulver. Tuppen klippes av i et prøverør og sendes til analyse på Oslo universitetssykehus. Svarene kan komme først om lang tid.

– Det finnes lite forskning på feltet både nasjonalt og internasjonalt, men vi prøver å tenke litt utenfor boksen, og se om det kan være mulig å finne noe, sier Furholt.

Om de ikke skulle få frem nye resultater i nær fremtid, kan det være mulig senere. For Cold Case er det uansett lærdom.

TROR PÅ LØSNING: Etterforskningsleder i Cold Case, Ingrid Tveit, har troen på at et gjennombrudd kommer til å skje. Foto: Espen Storsve

– Teknologien rundt DNA utvikler seg veldig fort, sier Furholt.

Metoden for å finne DNA i støv er noe Kripos ønsker å undersøke om er en metode de kan bruke i straffesaker.

Cold Case: · En seksjon hos Kripos bestående av personer med kompetanse innen etterforsking, påtale, kriminalteknikk, analyse og psykologi. · Oppgaven deres er å bistå politidistriktene med etterforskingen av alvorlige, uløste saker. De går gjennom saker på nytt og vurderer om det er mulig å innhente nye opplysninger og/eller benytte nye metoder og ny teknologi, og om det er grunnlag for ytterligere etterforsking. · Sakene de jobber med dreier seg primært om uløste drapssaker, inkludert mistenkelige dødsfall og saker der savnede personer kan ha blitt drept.

Ørje-saken er en gammel sak, som er en utfordring med tanke på hvor godt DNA-et holder seg. Aagaard mener likevel at disse beslagene har blitt bevart såpass godt, at det er liten sjanse for kontaminering. På økseskaftet er det limrester som kriminalteknikerne håper uoppdagede spor kan ha festet seg.

Tror på gjennombrudd

Søndag 23. oktober 2000 ble 76 år gamle Marit Ødegaard funnet død av sin egen datter i hjemmet sitt på Ørje. Mange i bygda visste om pengerutinene hun hadde på bensinstasjonen hun drev. Kontantene tok hun meg seg i en pose, for så å telle hjemme. Det som trolig skulle vært et ran, ble et rovmord.

Etterforskningslederen i Cold Case, Ingrid Tveit, har troen på et gjennombrudd.

– Vi har ikke noe gjennombrudd ennå. Det får vi håpe kommer i løpet av våren. Vi er helt avhengige av tekniske bevis i denne saken, sier hun.

MANGLER BEVIS: Etterforsker Kay Lund-Pettersen er overbevist om at navnet til gjerningsmannen ligger i saksdokumentene. Foto: Ola Thingstad

Cold case har digitalisert og gjennomgått alle saksdokumentene, med håp om å oppdage noe nytt eller se sammenhenger som ikke er sett før. Øst politidistrikt, som opprinnelig etterforsket saken, har ønsket å få Cold Case til å se på den med nye øyne.

Politimannen Kay Lund-Pettersen var på åstedet kun timer etter at drapet skjedde. I dag er han etterforskningsleder ved Indre Østfold politistasjon. Det er mangelen på bevis som gjør at drapsmannen ikke er tatt, mener han.

– Jeg er helt overbevist om at navnet ligger i dokumentene. Vi har bare ikke nok til å sikte noen, sier Lund-Pettersen