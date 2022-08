Dette mener politiet du bør gjøre

I Fredrikstad er det flere kriminelle som bor i båt, og bruker den som en plattform for å drive kriminell virksomhet.

Noe av godset politiet kommer over er av lav verdi, og derfor ting som folk trolig ikke har brydd seg om å anmelde stjålet. Men politiet finner også gjenstander av høyere verdi, som de ikke klarer å finne eierne av.

Om eierne ikke har registrert eventuelle serienummer, understellsnummer, rammenummer eller kjennemerker er det lite politiet kan bidra med.

– Grå DBS el-sykkel holder liksom ikke, sier båtfører Morten Lie Wold i Øst politidistrikt.



Politiet råder derfor folk om å registrere eiendelene sine.

Også forsikringsselskapene anbefaler å registrere ting som har høy verdi, enten det er snakk om reell verdi eller affeksjonsverdi.

– Enkelte gjenstander er det verdt å bruke litt ekstra tid på. Blir du frastjålet ting som betyr mye for deg, burde du ha notert deg kjennemerker, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Se hans tips til hvordan du lettest gjør dette, nederst i saken.

Ikke å spore i registeret

Politiets sjøtjeneste har mange av de samme oppgavene som en politibil på land. I denne ukens Åsted Norge-sending, følger vi sjøtjenesten på besøk hos kjenninger av politiet.

– Det er jo tyvegods hele veien, sier Wold.

Han har nettopp besøkt en båt som har lagt til ved en privat eiendom uten tillatelse. På land like ved båten står det blant annet et surfebrett, en el-sykkel og en barnevogn. Wold søker opp tingene i politiets register, uten at det gir noen treff. Da er det vanskelig å bevise at det er stjålet.

– Jeg vet at surfing ikke er fritidsaktiviteten til de som bor i båten. Når jeg spør båteieren hvor gjenstandene kommer fra, så er jo alt kjøpt på FINN, ikke sant, sier Wold.

LETER ETTER EIERE: Morten Lie Wold søker etter det antatte tyvegodset i politiets register. Foto: Ørnulf Riisnæs

Lavere oppdagelsesrisiko på sjøen

I en havn finner politiet en båt som er meldt stjålet. Øst politidistrikt har mottatt flere titalls anmeldelser på stjålne båter så langt i år, og bruker ledig tid til å blant annet lete etter de.

– Oppdagelsesrisikoen er ikke like høy på sjøen som den er på land. Et stort problem er at det ikke er registreringsplikt på båter, så du kan fint ha en uregistrert båt. Det gjør at det er vanskeligere å spore for myndighetene om den er stjålet, sier Wold.

Politiet foretar en åstedsundersøkelse der de søker etter DNA på ølbokser som de finner i den stjålne båten. På den måten vil de kunne få opp treff enten nå, eller ved en senere anledning.

SØKER DNA: Politiet gjennomfører en åstedsundersøkelse i en stjålet båt før den returneres til eier. Foto: Ørnulf Riisnæs

Registrer eiendelene dine

Dersom man blir utsatt for tyveri fra båt, fritidsbolig eller hjem kan det være utfordrende å huske hva man eier. Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If kommer med et klart råd til deg med båt, men som også er lurt å gjøre hjemme i huset eller leiligheten.

– Ta mobiltelefonen og film rundt. Gå systematisk gjennom hvert rom, og åpne skuffer og skap for å filme hva du eier. Last opp filmen til en skytjeneste. Da har du tilgang på den selv om telefonen eller datamaskinen blir stjålet eller skulle bli skadet i brann.

Han legger til at alt for få bryr seg om serienummer.

– Nesten all forbrukerelektronikk har et unikt serienummer - ta vare på det.