Dagen før Jonas ble funnet drept, oppdaget hyttenaboen noe uvanlig: – Det er litt ekkelt

MANGLET: En hyttenabo oppdaget at noe manglet ved bommen på vegen inn til stedet der Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept. Foto: Espen Storsve

ÅSTED NORGE (TV 2): Allerede dagen før Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept, la en hyttenabo merke til at ikke alt var som det skulle ved hytteområdet.

Hytteområdet ved Vestre Bjonevatnet i Nes i Ådal beskrives som et fredfullt og idyllisk sted hvor hytteeierne finner roen.

17. august i år blir idyllen brutt. Jonas Aarseth Henriksen blir funnet død ved en bil i området og det blir slått drapsalarm.

– Det er uvirkelig. Jeg tenkte: «Skjer det her på stille, rolige Vestre Bjonevatnet?», sier en hyttenabo.

Hun opplever det hele som utrygt, og ønsker å være anonym.

Knappe to uker etter at Henriksen ble funnet drept, er fortsatt ingen pågrepet.

Låsen manglet

På ettermiddagen 16. august, dagen før Henriksen blir funnet drept, er hyttenaboen innom hytta for å sjekke at alt har gått bra under flommen.

Hytta ligger bare noen hundre meter unna stedet der Henriksen ble funnet drept.

Veien inn til hytteområdet er stengt med en bom. Hytteeiere og grunneiere er blant dem som har nøkkel til hengelåsen på bommen.

Når naboen kommer kjørende denne ettermiddagen, ser alt tilsynelatende normalt ut ved bommen. Så oppdager hun noe uvanlig.

– Bommen var lukket og så fra avstand låst ut. Da vi skulle låse opp, oppdaget vi at låsen var borte, sier hun.

Ingen som visste

Hun tar umiddelbart bilde av bommen og legger det ut på Facebook-siden til hytteforeningen for å høre om noen visste hva som hadde skjedd med låsen.

– Det var ingen som visste det, sier hun.

Det hender seg at bommen står ulåst, for eksempel hvis det er noen som skal ha arbeid utført på hyttene sine.

Men at låsen er helt borte, har ikke skjedd før.

– Jeg tenker det er litt ekkelt. Da vi var her, kan det ha vært et eller annet som skjedde ved hytta der. At det var noen der, sier hun.

I ettertid har hun forsøkt å tenke på om det var noe uvanlig videre bortover vegen denne dagen, men hun så ingenting.

I etterkant har informasjonen om den forsvunne låsen blitt gitt videre til politiet i håp om at det kan bidra til en oppklaring av saken.

– Jeg håper saken blir løst fort, sier hyttenaboen.

UTRYGT: Hyttenaboen opplever at det hele føles utrygt etter at Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept i hytteområdet. Foto: Espen Storsve

Gjennomgår beslag

Åsted Norge har vært i kontakt med politiet angående informasjonen om bommen, men de ønsker ikke å kommentere opplysningene på nåværende tidspunkt.

Under en pressekonferanse mandag betegner politiadvokat Tine Henriksen drapet som en komplisert sak og at etterforskningen kan ta tid.

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt.

– Vi har gjort over 75 vitneavhør, og gjennomgår blant annet flere beslag som er gjort i saken, sier Henriksen.