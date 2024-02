Broren ble funnet drept og brent: – Grufullt

SORG: Det er to uker siden familien fikk beskjeden om at Ole Andreas Sønstvedt ble funnet død på en gård i Løten. Nå håper søsteren på svar på hva som har skjedd. Foto: Ørnulf Riisnæs

– Ole var veldig snill og hjelpsom. Han hadde alltid en morsom replikk på lur eller en historie å fortelle. Det er rart at det bare er bilder igjen, sier Therese, Ole Andreas Sønstvedts søster.

Av søskenflokken på fire, er det nå bare tre igjen. For to uker siden kom beskjeden om at de brente levningene som ble funnet på en gård i Løten stammet fra Thereses lillebror, Ole Andreas Sønstvedt.

– Her er alle søsknene samlet på konfirmasjonen min. Det er et koselig minne å ha. Nå er vi en flokk på bare tre igjen, sier Therese, mens hun viser frem et bilde fra oppveksten.

SØSKEN: Her er Ole Andreas Sønstvedt (i midten foran) sammen med søsknene på storesøsterens konfirmasjonsdag. Foto: Privat

Siste sikre livstegn fra Sønstvedt var nyttårsaften. Så ble det stille.

– Vi prøvde å få tak i ham, men det var ingen som kom gjennom. Vanligvis hvis du ringer ham, ringer han alltid tilbake. Men vi hørte aldri noe fra ham, sier Therese.

– Da ble vi veldig bekymret, og han ble meldt savnet. Vi skjønte at her er det noe som har skjedd.

– Grufull handling

Sønstvedts søster forteller at de ikke hadde merket noe uvanlig på broren den siste tiden før han ble savnet.



– Nei, ikke i det hele tatt. Det er det som gjør ting vanskelig. Han var en person som det var godt å like for veldig mange, sier hun.

Det har vært en tøff tid for familien etter at de fikk beskjeden om at det var Sønstvedts levninger som ble funnet på gården. At politiet har bekreftet at levningene også er brent, gjør det enda verre.

– Det er en grufull handling. Det er ikke bare at han er drept, men alt det andre i tillegg. Det er en enda større påkjenning, sier Therese.

Eieren av gården i Løten, en 42 år gammel kvinne som tidligere var kjæreste med Sønstvedt, er nå siktet for drap eller medvirkning til drap. Hun nekter straffskyld.



FUNNET DØD: Ole Andreas Sønstvedts levninger ble i januar funnet brent på en gård i Løten. Foto: Privat

Håper på svar

Fortsatt sitter familien igjen med en rekke ubesvarte spørsmål.

– Det er det som er verst. Alle de ubesvarte spørsmålene vi sitter med.

Søsteren har en klar oppfordring til alle som kan vite noe om hva som har skejdd:



– Vi vil gjerne at folk ringer og tipser politiet. Vi vil ha en oppklaring i saken, og vi vil vite hva som har skjedd og hvorfor, sier Therese.

Skiller seg ut

Krimforfatter og tidligere etterforskningsleder Jørn Lier Horst mener denne saken skiller seg ut fra andre drapssaker som har vært omtalt den siste tiden.

– Noen har her forsøkt å skjule liket eller kvitte seg med liket. Andre saker som har vært fremme i mediene i det siste har vært mer åpne, sier han.

KREVENDE: Jørn Lier Horst mener det er flere momenter ved saken som gjør politiets jakt på svar krevende. Foto: Ingvill Sunnby

Det gikk tolv dager fra siste sikre observasjon av Sønstvedt til han ble meldt savnet og etterforskningen kom i gang. Det kan gjøre politiets jobb krevende.

– Det er nok til at sporene kan bli kalde. Én ting er at åstedet bokstavelig talt snør ned, en annen ting er at vitner kan ta feil av dager og den slags, sier Horst.

Politiet bekreftet tidlig i etterforskningen at det i tillegg til levningene var funnet blod på gården som stammet fra Sønstvedt.

– Han har jo hatt tilhold her, så det er kanskje ikke unaturlig at det også finnes blod her, men om det blodet er funnet på gjenstander som kan være brukt under drapshandlingen, blir saken annerledes, sier Horst.

Nekter for å ha noe med drapet å gjøre

Den siktede kvinnens forsvarer, advokat Jens-Henrik Lien, sier at hun hele tiden har nektet straffskyld.

– Hun har gitt en forklaring som innebærer at hun ikke har befatning med drapet, sier forsvareren.

I tiden hun har vært fengslet har hun blitt gjort kjent med funnene av levninger som er gjort på gården hennes.

– Det kom som et sjokk for henne da hun fikk høre det. Det har hun ikke vært kjent med i det hele tatt, sier Lien.