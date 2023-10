Åpner etterforskning etter nye tips

SØPPELSEKKEN: I denne søppelsekken ble den lille, nyfødte jenta funnet. Saken er fremdeles et mysterium for politiet. Foto: Politiet

– Det har kommet tips etter at Åsted Norge startet arbeidet med denne dokumentar-serien. Jeg vil anta at noen sitter med en historie de gjerne skulle fått bearbeidet, sier Frank Sletten som er stasjonssjef ved Harstad politistasjon.

Han har gått gjennom politidokumentene fra 1994, og kjenner saken om det døde pikebarnet godt.

Politiet vet ikke hvem hun er, eller hvem som la henne i søppelsekken. Men funnet av jenta ble gjenstand for en stor politietterforskning i 1994.



Sletten har ikke mistet håpet om at saken kan bli løst.

GRAVSTEINEN: «Ukjent, men ikke for Gud» står det på gravsteinen til det ukjente pikebarnet. Foto: Espen Storsve

Trodde det var en dukke

KYSTSENTERET: I dag har kystsenteret i Skrolsvik fått nye eiere, men hovedhuset og soveromsfløyen står fremdeles. Foto: Espen Storsve

I mars 1994 var Senjehesten kystsenter i ferd med å åpne i Skrolsvik, på sørspissen av Senja. Kystsenteret skulle bli overnattingsplass, og by på kulturelle opplevelser for turister og de snaut 80 innbyggerne i bygda. Åpningsdatoen var satt til 18. mars.

Bare noen hundre meter nedenfor kystsenteret lå fjæra. På andre siden av Andfjorden kunne man skimte Harstad.

Dagen før åpningen av kystsenteret holdt noen anleggsarbeidere på å legge en kloakkledning ned i Andfjorden.

– Vi hadde matpause, og da vi hadde spist gikk jeg en runde bort i fjæra. Det var da jeg så sekken, minnes Jan Harald Pedersen, som var en av anleggsarbeiderne.

GLEMMER DET ALDRI: Jan Harald Pedersen sier han aldri kommer til å glemme synet som møtte han da han åpnet søppelsekken. Foto: Espen Storsve

I fjærekanten stod det en sort søppelsekk, teipet igjen med blått isolasjonsbånd.

– Så nysgjerrig som jeg er, måtte jeg se hva som var i den. Jeg hadde kniv på meg, så jeg skar vekk struten av sekken.

I sekken lå det blant annet et håndkle, svøpt rundt en kropp. Pedersen trodde først det var en kattunge noen hadde tatt livet av.

TEIPET IGJEN: Søppelsekken var teipet igjen med blått isolasjonsbånd. Foto: Politiet

Han løftet opp håndkleet, og ut rullet det et dødt, nyfødt barn. Navlestrengen var fremdeles intakt.

– Jeg trodde ikke mine egne øyne. Jeg tok på den med nevene, og da skjønte jeg at det ikke var en dukke, men et menneske.

Pedersen ble skrekkslagen, men fikk varslet ledelsen ved kystsenteret. Sammen fikk de dekket til den lille kroppen med en treplate og varslet politiet.

Blodet på rom 16

Politibetjentene Geir Hagen og Knut Grimsbo var en del av etterforskningsteamet i Harstad. De husker begge saken godt.

– Vi visste egentlig ikke hva vi stod ovenfor, vi måtte sette ned et team og diskutere hva vi skulle gjøre, forteller Hagen.

ETTERFORSKET SAKEN: Geir Hagen og Knut Grimsbo er begge pensjonerte politimenn. De husker saken om pikebarnet godt. Foto: Espen Storsve

I to dager gikk politiet fra dør til dør i Skrolsvik og gjennomførte rundspørringer. Alle som jobbet og hadde vært ved kystsenteret ble undersøkt.

Da politiet avhørte rengjøringspersonalet kom det frem interessant informasjon.

En kvinne fortalte at da hun hadde vasket rommene i soveromsfløyen, hadde hun observert blod.

FRA POLITIDOKUMENTENE: Vitne fortalte at det var ganske mye blod i vasken på rom 16. Hun synes dette var merkelig. Foto: Politiet

– Vi tenkte jo at det kunne være noe som virkelig hadde betydning for saken, sier Geir Hagen om kvinnens observasjon.

Men, da politiet kom til rom 16 for å gjøre tekniske undersøkelser, var det blitt vasket. Politiet fant noen rødbrune flekker på rommet, men funnene gav dem ikke nok til å konstatere at det var blod.

RØDBRUNE FLEKKER: Politiet tok bilder av flekkene de fant på rom 16. Foto: Politiet

Gjestene som hadde tatt rommet i bruk i den aktuelle tidsperioden ble også undersøkt og sjekket ut av saken.

Finnes DNA-profil

Etter hvert ble hovedteorien til politiet at pikebarnet hadde kommet sjøveien. Søppelsekken kunne blitt dumpet i havet fra en båt, fra Harstad eller andre øyer rundt Skrolsvik.

Både vindretninger i tiden før barnet ble funnet og innholdet i søppelsekken underbygget dette.

Politiet fikk også tips fra mannskapet på hurtigbåten mellom Harstad og Skrolsvik om at de hadde observert det som trolig var den sorte søppelsekken i Andfjorden i tiden før funnet.

– Det har blitt gjort mye godt etterforskningsarbeid i innledende fase, sier stasjonssjef Frank Sletten.

MYSTERIE: Politistasjonssjef Frank Sletten sier saken om pikebarnet fortsatt står som er mysterium for politiet. Foto: Espen Storsve

På politistasjonen i Harstad har de nå opprettet en gruppe med etterforskere og påtalejurist, som skal følge opp tips som har kommet i etterkant av Åsted Norges søkelys på saken.

– Vi ønsker naturlig nok å komme så nært hendelsesforløpet som mulig, og da vil tips være et hjelpemiddel. Den står fortsatt som et mysterium for oss, akkurat denne saken, sier Sletten.

På Oslo universitetssykehus har de en delvis DNA-profil av barnet. DNAet har tidligere blitt sjekket opp mot flere konkrete kvinner.

I tillegg har politiet tatt vare på beslaget i saken. Det ligger i Tromsø. Politiet har mulighet til å ta nye prøver av beslaget, dersom det skulle bli aktuelt å åpne straffesaken.

BESLAGET: I Tromsø har politiet tatt vare på beslaget i saken. Her finnes blant annet gjenstandene som lå inni søppelsekken. Foto: Daniel Fosseng

“Ukjent, men ikke for Gud”

I dag ligger Pikebarnet gravlagt ved Trondenes kirke i Harstad.

Selv om det er 29 år siden barnet ble funnet og gravlagt, blir graven fortsatt regelmessig stelt.

– Innerst inne tror jeg folk vil la det være i ro, men noen vil jo vite mer. Det har jo skjedd noe straffbart, skulle man tro, sier Torill Bille.

STERKE MINNER: Torill Bille (t.h) husker begravelsen til den lille jenta godt. Her sammen med reporter Nini Bakke Kristiansen (t.v). Foto: Espen Storsve

I 1994 var Bille medlem i Trondenes menighetsråd. Hun var en av de som deltok i begravelsen til pikebarnet, etter oppfordring fra kirken.

– Det er noe av det sterkeste jeg har opplevd utenom min egen familie som er blitt ført til graven, forteller hun.

Torill husker begravelsen som om det skulle vært i går. Det er spesielt minne om den lille hvite kisten som ble båret opp til kirkegården som står tydelig for henne.

KISTEN: Minnet om den lille hvite kisten står sterkt hos de som deltok i begravelsen. Foto: Wemunn Aabø/Harstad Tidende/Sør-Trom Museum

Selv om Torill synes saken om pikebarnet er tragisk, tror hun det kan føles som en lettelse for de involverte å snakke ut om det som har hendt.

– Det må jo være godt å få snakke ut om det og få fred. Det er jo noen som kjenner til dette, og det må jo være et voldsomt press.

Ber mor ta kontakt

Om det har skjedd noe straffbart i saken eller ikke, vet man ikke. Obduksjonsrapporten konkluderte med at sannsynligheten for at barnet hadde levd en stund etter at det ble født var til stede, men sykdom eller naturlig død kunne ikke utelukkes.

Advokat og Åsted Norge-ekspert, Kristin Fagerheim Hammervik, har oppfordret de som vet noe om saken til å ta kontakt.

– Jeg har tenkt mye på denne mammaen. Hvis hun lever, tror jeg hun må ha det helt forferdelig. Hvis hun ser på, må hun gjerne ta kontakt med meg eller en annen bistandsadvokat, sier Hammervik som tilbyr både råd og veiledning.

Som bistandsadvokat har Hammervik taushetsplikt.

Både politiet og Åsted Norge-redaksjonen har mottatt flere konkrete tips som nå skal sjekkes av politiet.

Saken om Jenta i søppelsekken kan du se på Åsted Norge på TV 2 Play.