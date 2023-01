Jeg har allerede laget listen min over verdens 50 beste håndballspillere. Men du må ikke nødvendigvis være best for å være den største profilen, selv om det er aller best med en kombinasjon.

Se på Petter Northug, Zlatan Ibrahimovic. De skaper overskrifter og tiltrekker seg oppmerksomhet.

Både media og tilskuerne elsker dem. Langrennssporten har for eksempel ikke vært den samme etter at Northug la opp. Alle idretter trenger slike typer. Også håndballen.

Jeg har etterlyst litt rock'n roll og fyrverkeri i det norske landslaget. Rett og slett fordi jeg vil ha et norsk landslag som er aktuelle i media hele året – ikke bare når det er mesterskap i januar.

Jeg savner en Kristian Kjelling eller Håvard Tvedten på landslaget. Posterguttene som ble hentet til reklameoppdrag både med og uten klær på. Som hang på både gutte- og pikerom.

POSTERBOYS: Kristian Kjelling og Håvard Tvedten var kjendiser også blant dem som ikke fulgte med på håndball. Foto: Faksimile: Facebook

En kan si mye om Frank Løke, men han skapte blest rundt landslaget. Ikke alt var like positivt, men han var med på å gjøre herrehåndballen aktuell. Også da han dinglet i lysekronen etter et avsluttet mesterskap.

For vi er i en tid der håndballen sliter med å rekruttere gutter. Fotball er blitt en helårsidrett og stiller større og større krav i yngre alder, og e-sport drar flere og flere bort fra den fysiske idretten. Jeg har mange meninger om hva som bør gjøres og ikke, men jeg skal ikke gå i dybden på det nå.

Men vi trenger de som når ut til flere enn bare de som er håndballinteresserte. Vi trenger profiler som folk snakker om selv om man ikke løper hjem og slenger seg i sofaen hver gang det er en håndballkamp på tv.

VMs kuleste typer:

BOHEM: Dean Bombac er det nærmeste du kommer en god, gammel bohem på håndballbanen. Foto: Piotr Hawalej

Dean Bombac

Langhåret bohem som gjør som han vil på håndballbanen. Sloveneren passer ikke inn når det blir lagt bånd på ham. Han må ha sin kunstneriske frihet. Du vet aldri hva som skjer med Bombac. Som da han avgjorde sluttspillfinalen i Ungarn mellom Pick Szeged og Veszprem med et kunstverk av et innspill til linjespiller nesten fra midtbanen.

Gary Hines

En amerikaner på listen over VMs kuleste typer? Oh yes! For ingen hopper høyere enn 38-åringen fra Atlanta. Han har bodd en årrekke i Tyskland, hvor han spiller for Bad Neustadt på nivå 3. Men i Tyskland er han bedre kjent for sine opptredener i Ninja Warrior. Hadde han bare vært yngre og bedre i håndball, så ville han vært superstjerne.

BIG BAD WOLFF: Du tuller ikke ustraffet med Andreas Wolff. Foto: Stian Lysberg Solum

Andreas Wolff

«The Big Bad Wolff» er et begrep i tysk håndball. Andreas Wolff er stor, han ser farlig ut og han bruker alt til sin fordel. Med spektakulære redninger og sin brautende adferd er han en stor favoritt i hjemlandet.

JUNIOR: Francisco Costa er 17 år og allerede superstjerne.aa Foto: Håkon Mosvold Larsen

Francisco «Kiko» Costa

Når du herjer i internasjonal håndball når du bare er 16 år, så må du ha egne folk til å passe på deg når du mesterskapsdebuterer som 17-åring. «Kiko» er blitt et begrep i internasjonal håndball, og det er ingen begrensning for hvor god portugiseren kan bli.

BRØDRENE KARABATIC: Luka (t.v.) og Nikola Karabatic er begge blant verdens beste håndballspillere. Foto: Faksimile: Dieux du Stade,

Nikola Karabatic

Han er tidenes beste håndballspiller. Det er det ingen tvil om. Ingen har vunnet mer enn Nikola Karabatic. Han har rett og slett vunnet alt - både med klubb og landslag. En leder av de helt store. Selv om det er mange år siden han var på sitt beste, så er han fortsatt viktig i den franske landslagstroppen. Har aldri vært redd for å stikke seg frem - verken på eller utenfor banen. Har vært involvert i kontroverser både her og der.

STOR NOK: Luc Steinsmm Foto: Piotr Hawalej

Luc Steins

Alle elsker Luc Steins. Når du er 172 centimeter høy, men leker deg med spillere som er både 30 og 40 centimeter høyere enn deg. Da viser du til så mange håndballspillere at det er håp selv om veksten deres stoppet før de ble 190 centimeter.

HELT SJEF: Jim Gottfridsson ble en levende legende under fjorårets EM. Foto: TT NEWS AGENCY

Jim Gottfridsson

En av verdens aller beste håndballspillere, men ikke den mest karismatiske på banen. Etter timeouten hans i EM-finalen i fjor, så vokste han til en av Sveriges virkelig store idrettsprofiler.

« 19 sekunder! Vi ska fan bli Europamästare! Nu kör vi tysk höger, dansk vänster. Kom brett. Om jag inte släpper den. För HELA DITT JÄVLA LIV, håll han i ryggen, så får du den mellan benen»

En leder med stor L.

HERJER: Alex Dujsjebajev er kanskje håndballens største matchvinner. Foto: JANEK SKARZYNSKI

Alex Dujsjebajev

Det er ikke ofte håndballen når opp på forsidene i de store sportsavisene i Spania. Men når Marca drar frem balonmano fra glemselens slør, så er det som oftest med Alex Dujsjebajev i hovedrollen. Det finnes ikke større vinnerskalle på en håndballbane. Er det jevnt så kan motstander sette både to og tre spillere på ham, men han ofrer alt og får stort sett ballen i mål likevel.

REDNINGSMANN: Andreas Palicka er en mann for de store anledninger. Foto: ADAM IHSE

Andreas Palicka

Hva kan man si? Han har en halvsvak sesong med Paris Saint-Germain og man snakker om at hans tid som førstemålvakt for Sverige kanskje er forbi. Men når det er mesterskap, så står Palicka frem. Var den store helten på veien til finalen i EM i fjor, og er i ferd med å få samme status i år. Ikke den største målvakten, men kompenserer med enorm eksplosivitet og kan gjøre de sykeste redninger. Folkehelt i Sverige og bidrar til å holde rekrutteringen til den tradisjonsrike målvaktsskolen godt i gang.

KUL TYPE: Dika Mem er ikke bare verdens beste håndballspiller, han er en av de kuleste også. Foto: KACPER PEMPEL

Dika Mem

Verdens beste håndballspiller. En usedvanlig kul type, som bytter frisyrer hele tiden. Har en eksplosivitet og spenst som gjør at du bare må se på ham spille. Han scorer spektakulære mål som guttunger drar rett i hallen for å prøve å kopiere.

IKON: Mikkel Hansen er blitt et håndballikon i Danmark. Foto: TT NEWS AGENCY

Mikkel Hansen

Ingen over - ingen ved siden. Ingen har betydd like mye for håndballen i Danmark som Mikkel Hansen. Du trenger ikke å være håndballinteressert for å kjenne igjen den danske superstjernen. Med langt flagrende hår og pannebånd, så ser han ut som en bohem. Men han er selve symbolet på Danmarks storhetstid og trolig den viktigste årsaken til danskenes rekruttering av gutter til håndballen. I Danmark vet alle hvem Mikkel Hansen er. Også her til lands vet de fleste hvem dansken med pannebåndet er.