«VM i kaos og urettferdighet»

Hva ønsker herrene? Frankrike eller Spania?

Spania er en god, gammel årgang. Tilført litt ungdommelig pågangsmot. To av verdens beste helt bakerst. De har noen mangler som gjør dem mer overkommelig enn før, men har tidligere vist seg å være en hard nøtt å knekke.

Frankrike er litt mindre modne, men kan vise til verdens beste - både nå og historisk. Individuelt er de helt fantastiske, og har tradisjoner for å kjempe i toppen. Men kan man få hull på mannen bakerst, så er det gode muligheter.

GRUPPEVINNER: Dika Mem og Frankrike slo Spania og møter dermed taperen av Norge og Tyskland i kvartfinale. Foto: JANEK SKARZYNSKI

Slik ser menyen ut for de norske håndballherrene før den siste hovedrundekampen mot Tyskland. Her er det fritt valg. Make your pick.

Norge og Tyskland er begge klare for kvartfinalene i VM. Nå er det bare spørsmål om hvem man skal møte.

Spania og Frankrike gjorde opp om gruppeseieren sin i går. Dermed skal Norge og Tyskland avgjøre hvem som skal møte hvem.

Nå blir ikke dette noe valg mellom indrefilet og levergryte. Her må man velge mellom pepperbiff eller biff med bernaise. Kvaliteten er omtrent den samme, det er hva man foretrekker som avgjør.

Situasjonen hadde nok vært annerledes dersom man var i Egypt og Danmarks situasjon, hvor valget står mellom Sverige og Ungarn. Heldigvis er det vinneren som sitter igjen med hovedgevinsten der. Men du kunne risikert det var motsatt. At to lag møtes og begge helst vil tape for å øke sine sjanser for å gå langt i mesterskapet.

Dette er noe Det internasjonale håndballforbundet (IHF) må gjøre noe med. For dette skjer i VM etter VM. Forutsetningene skal være like for alle i et VM. Det er det på ingen måte. Dette er VM i urettferdighet.

Kampene Norge - Tyskland og Spania - Frankrike burde vært spilt samtidig. Ikke bare burde de. Det skulle vært en selvfølge at de ble spilt samtidig.

I tillegg får Frankrike og Spania en dag ekstra hvile før kvartfinalene. Mot slutten av et mesterskap så kan det ha mer å si enn landslagssjef Jonas Wille vil innrømme offentlig.

Men urettferdigheten i turneringsoppsettet slutter ikke der.

For Sverige/Ungarn og Danmark/Egypt spiller sine kvartfinaler i Stockholm. Vertsnasjonen er trolig allerede på plass i hovedstaden etter å ha spilt sin siste kamp i hovedrunden i Göteborg søndag.

Onsdag spiller Norge sin kvartfinale i Gdansk. Dersom man har tapt for Tyskland og derfor møter Frankrike, så blir det pakking ut av rommet etter kvartfinalen for avreise til Stockholm torsdag. Fredag er det så semifinale mot et lag som da har vært på plass i den svenske hovedstaden i minst tre dager - og som har fått brukt torsdagen til restitusjon.

ALLE FORUTSETNINGER: Sverige og Glenn Solberg har fått alle fordeler i VM-oppsettet. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Det laget som vinner gruppen av Danmark og Egypt må dra til Stockholm for å spille kvartfinale mot Ungarn. Etter det blir det å komme seg på første fly til Gdansk for å spille semifinale mot enten Spania, Norge eller Tyskland. For så å dra tilbake til Stockholm for å spille finale.

Det er ingen som kan si at det er like konkurransevilkår for lagene. Alt er lagt til rette for Sverige, som kan slappe av mellom kampene, mens de andre lagene som kommer fra Polen har fått et turneringsoppsett fullt av utfordringer. Men dersom Sverige taper kvartfinalen sin, så endrer alt seg. Da åpner IHF for at de kan bytte om på hvilken semifinale som skal spilles i Stockholm. Da kan Danmark eller Egypt få ta over «fordelen» til Sverige. For det er selvsagt lettest for IHF å fylle Tele2 Arena med dansker dersom svenskene ryker ut, og money talks.

Først etter kvartfinalene vet vi altså om Norge skal spille i Gdansk eller Stockholm om de går til semifinale. Norge kan i praksis få vite om de skal dra til Stockholm eller ikke under tolv timer før flyet går. Det er ikke bare VM i urettferdighet, men også i kaos.

Jeg forstår at man ønsker å spre kampene over flere dager, men de lagene som skal møtes i sluttspillet bør spille samme dag. Så får man heller legge inn en hviledag eller to, slik at ulikhetene blir minst mulig. For nå er det ikke sikkert at det blir VMs beste lag som står igjen som vinnere til slutt.

Norge har alle forutsetninger mot seg. Man får minst hvile før kvartfinale, og må reise før en semifinale. Skulle man gå hele veien, så er det en mye større prestasjon enn mange skjønner. Men om det er en liten trøst, så vil Danmark eller Egypt få det enda verre om de går hele veien.

Dersom et mesterskap skal deles mellom to nasjoner, så burde det være to naboland. Og med kort avstand mellom kamparenaene.

Jeg tror verken Norge eller Tyskland har noe sterkt ønske om å tape kveldens kamp for å få møte Frankrike.

Thorir Hergeirsson har alltid vært opptatt av å «holde momentum», og jeg tror Wille også gjerne vil holde seiersrekken i gang hvis man kan. Men jeg ser likevel for meg at begge lag har en avslappet inngang til kampen. Resultatet er underordnet. Det viktigste blir å unngå skader og å la sentrale spillere få hvile en del, så får resultatet bli som det blir.

Kvartfinaler:

1. Frankrike - Nr 2: Norge/Tyskland, Gdansk

2. Nr 1: Norge/Tyskland - Spania, Gdansk

3. Sverige - Nr 2: Danmark/Egypt, Stockholm

4. Nr 1: Danmark/Egypt - Ungarn, Stockholm

Semifinaler:

Vinner kvartfinale 1 - Vinner kvartfinale 3, Stockholm

Vinner kvartfinale 2 - Vinner kvartfinale 4, Gdansk

Og finalen spilles i Stockholm.