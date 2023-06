Vis at du er sjef, Mehl

Du har kanskje lagt merke til det? Hver gang justisminister Emilie Enger Mehl har snakket om PST-sjefen eller om sjefen for etterretningstjenesten, så bruker hun begreper som «sjef PST» eller «sjef etterretning». Hvorfor gjør hun det?



TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hvem snakker hun egentlig til? Hvem snakker hun på vegne av, er det embedsverket eller politietatene? Det er jo ikke sånn de snakker i Senterpartiet. En skal selvsagt ikke overdrive bruken av denne type begreper, men politiske ledere skal fremstå som selvstendige, ikke som en del av de etatene de er satt til å lede.

Justisminister Emilie Enger Mehl er øverste sjef for en beredskapsetat som sviktet på hennes vakt. Det hviler et tungt ansvar på henne for å gjenopprette sviktende tillit til politiet og ikke minst gjennomføre nødvendig endring av organisering og kultur i etater som er kjent for å ha sterke fagmiljøer, med til dels dårlig samarbeids- og endringsvilje.

11 mennesker ble skutt, to av dem drept, utenfor London pub og Per på hjørnet i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor. Det var klokt å sette ned et utvalg som gransket politiarbeidet før, under og etter terroren. Men rapporten er bare begynnelsen på ryddejobben.

Det øverste ansvaret har justisminister Emilie Enger Mehl. Hun har måttet tåle kritikk fra det skeive miljøet for å være tilbakeholden og distansert. Det gjør det ikke bedre at hun har nektet å beskrive terrorangrepet som et terrorangrep. Lenge omtalte hun den brutale terroren som «en hendelse». Hun nekter fortsatt på bruke begrepet terror om «hendelsen». Nå har hun begynt å snakke om at det fremstår som terror. Det er et lite skritt i riktig retning.

Politikere skal være forsiktig med å bruke begreper som kan foregripe domstolenes behandling av en sak. Når Pride-terroren kommer opp for retten vil straffeutmålingen påvirkes av om dette defineres som terror eller «bare» drap. Men det bør ikke hindre en justisminister i å kalle et sjokkerende brutalt terrorangrep for det det er, nemlig terror. Stortingets justispolitikere har lenge kalt det et terrorangrep. Politiet har for lengst siktet gjerningspersonen for terror. Men Mehl kalte det lenge en hendelse, både i intervjuer og i skriftlig svar til Stortinget. Jeg er ikke et fnugg i tvil om at hun her fulgte råd fra eget embedsverk. Her fremstår det som om det er juristen, ikke politikeren, som snakker.

Mehl er forsiktig i sin lederstil. Hun har gjentatte ganger fått kritikk for å ikke svare Stortinget eller for å svare unnvikende. Hun har flere ganger nektet å beklage politiets ulovlige ransakinger eller sviktene før og etter Pride-terroren, til tross for at politiet selv erkjenner feil og og beklager. Hun er dessuten en av de politikerne som er vanskeligst tilgjengelig for mediene.

– Rapporten avdekker at det var noe som sviktet og mye som gikk bra, sa hun til TV 2 Nyheter i Stortingets vandrehall etter redegjørelsen.

Rapporten konstaterte at terrorangrepet kunne vært unngått hvis politiet hadde gjort jobben sin. Den påpekte flere konkrete feil i forkant av terroren, som hver for seg kunne ha forhindret angrepet. Da er det freidig å fremheve at mye gikk bra og noe gikk galt.

Hvordan du fremstår er viktig. Både for å gjenreise tapt tillit og betrygge befolkningen, men også for å sende et klart signal til egne fagmiljøer og embedsverk om at du krever endring.

Det å bruke begreper som «sjef PST» i stedet for «PST-sjefen» er selvsagt en bagatell, men det bidrar til å forsterke et inntrykk av en statsråd som er veldig tett på de etatene hun er satt til å lede.



Det er en sjargong som etatene selv bruker når de kommuniserer internt og eksternt. Vi har hørt det før, når representanter fra embedsverk eller nødetatene bli intervjuet i ulike sammenhenger. De bruker begreper som er fremmed for andre. For eksempel kan et offer bli ivaretatt av «helse», altså av representanter fra helsevesenet.

Slike korte begreper er sikkert effektivt å bruke når det skal gis kjappe beskjeder over samband og så videre, men det fremstår fremmed og rart når en politisk leder bruker de samme begrepene når hun snakker til befolkningen. Det er en grunn til at hverken justis- eller forsvarsministeren bruker uniform. De er uavhengige politiske ledere. Troverdighet er viktig, både for å få til endring innad, men også for å bygge tillit utad.

Og ord betyr noe. Når du som justisminister i lang tid bruker begrepet «hendelse» om terroren, når du nekter å beklage overfor det skeive miljøet, når du fremhever at «mye» var bra med politiets arbeid i forkant av terrorangrepet, og på toppen av det snakker snakker politisjargong, så er det forståelig at representanter for det skeive miljøet ikke føler seg sett og tatt på alvor.

Ord betyr mye når du som politisk leder skal trøste og betrygge alle som føler redsel og frykt etter at terrordøden rammet vanlige folk på åpen gate i Oslo sentrum. Når du skal gjenreise tillit til at staten klarer å beskytte oss.

Vi trenger en justisminister som både er sjef over politiet og som viser at hun er sjef.