«Vinnerskallen er på'an igjen»

Det er vel ingen som har fått høre mer at han er ferdig på landslaget enn Kristian Bjørnsen de siste årene.

Vel begynner siddisen å dra litt på årene, men han er fortsatt Norges klart beste høyre kantspiller.

Men når en har vært vant med at Bjørnsen er sikkerheten selv fra kanten og har kjempet i toppen av toppscorerlistene i mesterskap etter mesterskap, så blir folk kravstore.

Selv etter EM i fjor var det folk som mente at han burde byttes ut. Da hadde han en uttellingsprosent på nesten 80 på skuddene sine. Det er langt over hva som kan forventes fra en kantspiller.

HAR DET DEILIG I DANMARK: Etter flere år i tyske Wetzlar, er Kristian Bjørnsen nå en del av storsatsingen i danske Aalborg. Foto: Annika Byrde

Han har ikke hatt noe stort VM så langt, men det er ingen grunn til å avskrive ham av den grunn. Og veldig mange overser den store jobben han gjør i Norges forsvar. Tiden der ytterste forsvarsspiller kunne stå med hoftefeste og slappe av er forbi. Nå må også kantspillerne bidra sterkt på defensiven, og der er Bjørnsen blant de aller beste.

Jeg ser ikke bort fra at når Norge trenger det som mest, så slår Aalborg-spilleren til med en kjempekamp også offensivt. Og vi får garantert se den gamle «Fyllingen-varianten» til ham og Harald Reinkind flere ganger i dette mesterskapet.

Det er den der Reinkind finter at han skal spille ballen i luften til Bjørnsen, for så å spille gjennom Bjørnsen som har løpt rundt sin forsvarsspiller. Alle har sett den før, men den går fortsatt.

For selv om han ser og høres ut som verdens snilleste gutt og for så vidt er det), så er Bjørnsen en av de største vinnerskallene jeg vet om. Han skal vinne alt - uansett.

Da han var Fyllingen-spiller, så var han ofte instruktør på håndballskoler. Der ble han gjerne med på oppvarmingsøvelser som «hauk og due» eller «tikken» (Det dere på Østlandet kaller «sisten»).

Men tro ikke at Bjørnsen lot sjuåringene vinne. Han løp mest og raskest av alle. Når han vant jublet han som om han hadde vunnet VM-finalen - foran alle ungene. For selv de minste seirene er viktig for ham.

Bjørnsen var ingen barnestjerne, heller ikke noen ungdomsstjerne. Han var en helt gjennomsnittlig ungdomsspiller.

Men han hadde treningsviljen og vinnerinstinktet. Han begynte å studere i Bergen og fikk lov til å bli med storebror Erik på trening med Fyllingen.

Takket være en fantastisk innstilling så utviklet han seg raskt til å bli en av de beste høyrevingene i eliteserien.

Og da målene begynte å renne inn, så fikk en bli kjent med en annen side hos ham. Den litt småcocky - eller «funnycocky» - siden.

For Fyllingen-spillerne fikk lov til å velge hvilken sang som skulle spilles hver gang de scoret på hjemmebane. Bjørnsen valgte Jan Eggums «På'an Igjen» - som er er bergensk uttrykk for at vi er i gang igjen.

Det er småmorsomt i utgangspunktet, men blir rett og slett overlegent når det er en spiller som fire sesonger på rad scorer over 130 mål og er topp fire på toppscorerlisten.

Tidenes toppscorere: Roger Kjendalen - 939

Håvard Tvedten - 809

Bjarte Myrhol -803

Sander Sagosen - 731

Øystein Havang - 718

Frank Løke - 646

Kristian Bjørnsen - 617

Kristian Kjelling - 615

Magnus Jøndal - 577

Frode Hagen - 574







I første kamp i hovedrunden i VM passerte han Kristian Kjelling på listen over mestscorende spillere for Norge. Med 617 mål for landslaget, er det bare seks mann foran ham på listen. Det er bare 29 mål opp til Frank Løke på sjetteplass. Jeg er ganske sikker på at det er kun landslagssjef Jonas Wille som kan stoppe ham fra å ta Løke. For Bjørnsen selv vil garantert høyest mulig på den listen.

Bjørnsen rundet nylig 34 år, så det er naturlig å begynne å se på arvtakere.

Jeg har enorm respekt for Kevin Gulliksen, som i en årrekke har vært tålmodig og akseptert rollen sin som backup for Bjørnsen.

Det er jo naturlig å tenke opprykk for Gulliksen når Bjørnsen en gang takker av, men det begynner å gro litt bak de to.

Mens høyrebacker har kommet på løpende bånd de siste årene, så har det vært langt mellom de virkelig store talentene ute på kanten.

Den som nok ligger nærmest i løypen er Aksel Horgen. Han har gjort sine saker bra i danske Bjerringbro-Silkeborg og skal nå være på vei til den tyske storklubben Flensborg-Handewitt.

En annen som har fått prøve seg i noen landskamper er Elverums Kasper Thorsen Lien. Alt tyder på at det blir Horgen og Lien som skal kjempe med Gulliksen om plassen når og hvis Bjørnsen gir seg på landslaget.

Noen år frem i tid vil nok også Ebbe Stankiewicz ha et ord med i laget om den plassen. 20-åringen har til tider imponert i svenske Ystad denne sesongen, og vil Wille sikre seg at Stankiewicz ikke velger Sverige slik som storesøster Thea, så bør han handle raskere enn Glenn Solberg.

Men nå er det Bjørnsens plass, og han har minimum tre kamper igjen i VM. Med ti mål i snitt, så er han foran Løke på toppscorerlisten før landslaget forlater Polen.