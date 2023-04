En herlig feiring med lykkepromille, minimalt med oppkast og villet seksuell eksperimentering.

Kanskje går det også greit på eksamen.

Andre kommer til å få gonore, kaste opp i grøftekanten og bli utsatt for overgrep og voldtekt.

Rus og sex har potensiale for herlige opplevelser og forferdelige konsekvenser.

Det er ikke ting man bør lære seg ved prøving og feiling. Ta det heller fra meg.

Jeg var russ for snart 10 år siden, fikk skabb og kastet opp i grøftekanten, men sto på eksamen.

Nå jobber jeg som lege på Sex og samfunn og kommer til å møte flere av dere på kontoret den neste måneden. Her kommer noen råd hvis dere vil unngå det:



Dere er ikke så flinke til sex som dere tror



Misforstå meg rett, noen av dere har sikkert digg sex, det er ikke det jeg mener.

Men, det å tolke signaler, lyder og kroppsspråk, kommunisere godt og vite sikkert hva et samtykke er, er både komplisert og vanskelig, og ikke minst forskjellig fra person til person.

Det krever tid og øvelse å mestre, til en viss grad.

Halvparten av seksuelle overgrep mot barn under 18 år utføres av andre barn under 18 år.

Dette er ikke fordi det finnes en overrepresentasjon av sadistiske overgrepspersoner blant unge mennesker, det er fordi dere er uerfarne, usikre og fast bestemt på at dere skal kunne ting dere sjeldent har gjort før ekstremt godt.

Spør først. Ikke gjett deg frem til om den andre personen vil ligge med deg.

Er du brisen, med en rusa og ukjent partner i en mørk skog med høy musikk i bakgrunnen er det ganske vrient å tolke kroppsspråk som samtykke.

Spør først. Alt annet enn et entusiastisk JA på første forsøk er ikke et samtykke.

Fortsetter man uten, utsetter man noen for et overgrep. De fleste som utsettes for overgrep fryser til i situasjonen, kroppen stenger ned slik at å stritte imot eller stikke av blir umulig.

De fleste mennesker har gode intensjoner og mener godt med det meste av det de gjør, men det er ingen garanti for at det man faktisk gjør oppfattes som godt av andre.

Man vil ha digg sex med en annen person, ikke utsette andre for en alvorlig og traumatisk hendelse.

Med mindre man bruker ordene sine og spør om de involverte faktisk vil, kan det man tror er digg og samtykkende sex være å ubevisst og uønsket utsette andre for overgrep.

Det er lett å unngå. Spør.

Synes du det er kleint å spørre, er du kanskje ikke helt klar for sex.

Sex handler om mer enn penis i vagina.

Dette er kanskje ikke så overraskende for mange, mens andre rister på hodet og står fast på at en penis i en vagina er en sex, og man kan skrive opp en person til på liggelista.

Hvor naiv, moden og kunnskapsrik man er varierer fra person til person, også i russetiden.

Hva man synes er viktig her i verden likedan. Sex handler om å gjøre ting man synes er deilig med hverandre og hverandres underliv.

Men, for å finne ut av hva den andre synes er deilig må man kommunisere. Ingen liker sex på helt lik måte.

Ingen får orgasme på helt lik måte. Ingen viser nytelse, glede og lyst likt. Disse tingene finner man ut av ved å prate sammen. Det er sex.

Synes man kommunikasjonsdelen er klein, synes man sex er kleint. Kleine ting trenger man ikke gjøre hvis ikke man vil.

Vil man ikke ha sex, skal man ikke ha sex.

Gonoré er mer ubehagelig enn kondomer

Kondomet får ufortjent mye pes.

Denne lille gummidingsen de fleste av dere blåste opp og rullet over en banan på ungdomsskolen gir dere en ekstremt stor fordel når det kommer til sex.

Dette har jeg snakket om før, men budskapet har enda ikke nådd helt frem.

De seksuelt overførbare infeksjonene er det fint å slippe unna, tro meg. Jeg unner ingen skabb i russetiden.

Dessverre handler smitte av skabb mer om flaks og uflaks enn kondomkompetanse.

Skabbparasitten lever dessverre under huden steder kondomet ikke dekker.

Men, kondom gir deg solid beskyttelse mot både klamydia, gonoré og en hel del andre greier dere egentlig ikke trenger å tenke så mye på.

Herpes beskytter det kanskje mot, men det har de aller fleste av oss fra før av uansett.

Herpessårene som plager noen av oss jevnlig, klarer man fint å håndtere med god og tilgjengelig behandling.

I tillegg gir kondomet muligheten til å spørre om samtykke. Har man fått et entusiastisk JA til spørsmål om man skal bruke kondom, har man vel også fått samtykke til å bruke kondomet?

Ellers kan man stille et lite oppfølgingsspørsmål om hva den skal brukes til.

Får man derimot et svar om at kondom er ubehagelig, at det ikke passer eller at man aldri har brukt det før, burde man i hvert fall bruke kondom.

De som nekter å bruke kondom er det lurt å unngå å ha sex med.

Les dere opp på rusmidlene

Dere har fått advarsler, moralprekener og pekefingre om rus før. Kanskje vil myter om gateway drugs og hjernen som stekt egg gå inn hos noen, men faktum er at mange vil ruse seg uansett.

Da er det enkelte ting dere bør vite om.

Det første er at dere er atten år og har røde bukser. Ingen selger de bra greiene til dere.

Selv om dere tror dere tar kokain, er det ikke alltid det.

Amfetamin, bakepulver eller fentanyl kan være blandet inn, noe som gir en helt annet opplevelse.

Rusmidlet dere vil kjøpe er ikke nødvendigvis de dere får, så test alltid innholdsstoff og renhet før inntak.

Rusmidler endrer måten man tenker, føler og opplever verden på. Det er poenget.

Dette gjør at valgene man tar, knyttet til sex, samtykke og kondombruk påvirkes.

Alkohol gir deg høy selvtillit og dårlig konsekvenstenkning, en rus som assosieres med vold, overgrep og fravær av kondom.

Heldigvis står promillen alkohol på beholderen, så man vet noe av hva man kan forvente.

Forskjellige rusmidler har forskjellig virkningsmåte og gir helt forskjellige opplevelser.

Skal du ta et rusmiddel, les deg opp på hva du kan forvente av effekter og mulige bivirkninger og forsikre deg om at det er noe for deg.

Blir du sjokkert over å høre at man ikke ser rosa elefanter etter å ha røyket en joint, er du kanskje ikke klar for cannabis.

Synes du sentralstimulerende effektene av kokain appellerer, men vil helst unngå kolapikk, ikke ta kokain.

Vet du ikke hva kolapikk er, ikke ta kokain.

Synes du det er ubehagelig å bli svimmel, snøvlete og ekstremt selvsikker, unngå alkohol.

MDMA gjør deg rolig, kosete og åpen, og kan gi en hangover som gjør deg deprimert i 2-3 dager.

Er det lurt i russetiden, eller vil du heller spare det til backpacking om noen måneder?

Hold dere uansett til ett rusmiddel om dagen.

De påvirker hverandre, sjeldent sånn man vil.

Sex og rus kan være gøy.

For å få til det, bør man ha god nok kunnskap til å ta valg som er riktige for seg selv og sine ønsker.

Dette er ikke ting man kan vinge.

Om valgene dine er å unngå alt som har med rusmidler å gjøre, om du vil ha så mye som mulig sex med så mange som mulig, eller om du vil drikke deg drita hver dag frem til 17. mai, javel.

Så lenge du er trygg på at du vil og at de andre involverte også har lyst, er valgene dine.

Døren til mitt kontor på Sex og samfunn står uansett åpent.

