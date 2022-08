Vi trenger litt dramaqueens og muskelbunter

«Paradise»: Nytt konsept, eller den sjenerte og barnevennlige lillesøsteren til skandalefabrikken «Paradise Hotel»?

Når ble det en god idé å gjøre «Paradise» barnevennlig?

110 prosent

Nye Paradise har blitt kritisert for å være altfor kjedelig, og flere mener at konseptet har blitt «for politisk korrekt». Før sesongen kom på skjermen ble vi matet med oppslag om at Paradise Hotel skiftet navn og konsept, hvor fokuset var på inkluderende, mer samfunnsvennlig innhold.

De satte dermed strek over alt det mange, allerede siden Big Brothers norske debut i 2001, forbinder med denne typen reality.

Det første vi tenker på når vi snakker om programmer som «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach», er enkel underholdning med lettkledde, dumme, attraktive mennesker som lever sitt beste liv, med fyll og fanteri i tropiske omgivelser.

Vi tenker på den stereotypiske realitydeltakeren som er seg selv 110 prosent og gir langt over en sunn mengde faen, med skyhøy selvtillit og en forkjærlighet til å vise seg frem. Dramaqueens, muskelbunter, null grenser, ekstreme personligheter, you name it.

«Søppel-TV»

Det er kanskje ikke overraskende at responsen på det «nye» programmet var antiklimaktisk. Programmet heter (så godt som) det samme – hvor mange har vel ikke snakket om «Paradise», uten å måtte utdype at de mente det famøse skandalehotellet? Paradise, eller Paradise Hotel, er og har alltid vært en sterk merkevare, med klare assosiasjoner hos forbrukerne. Viaplay kan fjerne det som gjør pærra til pærra og forvente god respons, like mye som Apple kan gi ut en fancy kalkulator og kalle det en iPhone, uansett hvor mye sunnere det måtte være for forbrukerne.

REAGERER: Maria Moen Nordli mener Paradise har blitt kjedelig. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Var konseptet en smule utdatert? Kanskje. Er det inkluderende? Absolutt ikke. Skaper det sunne, trygge forbilder for norsk ungdom? Ikke nødvendigvis, men har folk reist til Mexico for å være mønsterungdom? Stort sett ikke. Likevel er det er jo så forbanna GØY! Og reality-TV omtales ikke som «søppel-TV» uten grunn; vi vet at det ikke er de beste og flotteste verdiene som blir fremstilt, men det er har definitivt underholdningsverdi.

Dessverre har sjangerbetegnelsen «søppel-TV» blødd over i allmenhetens oppfatning av deltakerne. Man ser ansvarsløse mennesker kose seg uten snev av skam, og tenker ikke på at TV-produksjonen vektlegger nettopp dette.

Generaliseringene jeg kom med over, nettopp om disse «dumme», selvopptatte, oppmerksomhetssyke menneskene, er dermed blitt holdninger som er dypt innarbeidet og akseptert blant oss. Det er så normalisert at deltakerne selv tror de har «bedt om det» når de mottar enorme mengder hat og trusler, bare fordi de har vært på TV.

Gjør sport i å latterliggjøre

I media fremmes realityprofiler ofte i lys av kontrovers og skandale; sladderpressen gjør sport i å latterliggjøre mennesker som er villige til å drite seg ut for vår underholdning – alt for å skape innhold klikkverdig nok for å overleve. Det finnes individer som har bygget gedigen offentlig plattform og selv blitt rikskjendis, nettopp på å gjøre narr av realitykjendiser. Dette under påskudd av å være en slags fornuftens stemme.

Det er flere som tjener stort på at realityprofiler er mennesker alle elsker å hate, selvfølgelig også TV-kanalene de kom fra. All omtale av deres realityprofiler under påskudd av at «all PR er god PR», er en gullgruve for TV-produksjonene. Høyt engasjement betyr høyt seertall, og høyt seertall betyr høy inntekt. Jo mer kontrovers og skandale deltakerne skaper, jo bedre.

Denne tankegangen tok en real U-sving, da det ble kjent at en deltaker fra svenske Paradise Hotel hadde begått seksuelle overgrep inne på hotellet, foran produksjonen. Det skulle bare mangle at Viaplay tok grep for å endre konseptet i ettertid. Dermed ender vi opp med en sesong hvor alt som kan anses som dårlig moral er vasket bort, der deltakerne promoteres gjennom hvor snille, flinke, smarte og glad i planter og dyr de er.

Vi trenger litt useriøs moro

I et forsøk på å beskytte seg mot backlash og dårlige assosiasjoner har altså Viaplay laget verdens snilleste realitysesong, og deltakerne er lei seg for manglende oppmerksomhet og lunken respons fra publikum. Det har garantert vært snille, flinke og smarte mennesker med på Paradise tidligere, men det er stort sett deres mest ekstreme og reaksjonsfremmende øyeblikk som har fått TV-tid.

Endringer til tross, Paradise er fortsatt den samme popularitetskonkurransen det alltid har vært; et sosialt spill der deltakerne skal få flest mulig til å like og stole på seg, for å kunne vinne en halv million kroner. Deltakere må fortsatt ta de samme upopulære valgene som før, de må svikte venner for å sikre plassen til noen man liker litt bedre, og fortsatt lyve og manipulere for å sikre sin egen, eller alliansens, plass i spillet.

Det er utrolig viktig med representasjon og et inkluderende media. Det er også veldig viktig å vise at det er kult å vise omtanke og være god mot andre, og jeg heier på alt innhold som fremmer gode verdier. Men vi trenger litt useriøs moro også!

Viaplay får fjær i hatten for et mer mangfoldig cast, men personlig kunne jeg ønske de hadde enda flere gærninger med sjokk- og skandalefaktor, som ikke var redde for å skape hverken kaos eller liv på skjermen.