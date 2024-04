Da barn og unge skulle komme med innspill til regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep, var det nettopp en bedre og mer helhetlig seksualitetsundervisning de etterlyste. Men da opptrappingsplanen ble lagt fram før jul, var seksualitet, kjønn og kjønnsidentitet sparsommelig omtalt, og det manglet tiltak som forplikter.



Dette er skuffende.

Regjeringen, med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i spissen, må gjøre et stort løft for en alderstilpasset, helhetlig seksualitetsundervisning.

Stort samfunnsproblem

Rapportert omfang av nesten alle former for seksuell vold blant barn og unge doblet seg fra 2015 til 2023, ifølge Ung Vold undersøkelsen.

Rundt én av fire ungdommer svarte at de hadde vært utsatt for minst én type seksuell vold i løpet av oppveksten. Uønsket beføling var oppgitt som den vanligste krenkelsen, men det var heller ikke uvanlig å ha opplevd overgrep som omfatter penetrering eller forsøk på dette.

I undersøkelsen kom det også fram at barn og unge med en annen seksuell orientering enn heterofil oppgir gjennomgående et høyere omfang av alle former for vold og overgrep enn sine jevnaldrende.

For å få bedre innblikk i overgrep- og voldsrelaterte oppveksterfaringer hos barn og unge som er skeive, har Likestillingssenteret kommet med rapporten «Dobbel Tabu», skrevet på oppdrag fra Redd Barna. Her forteller 13 unge voksne om en barne- og ungdomstid med mobbing, diskriminering, hatprat og vold.

De forteller om å få egne grenser presset og tråkket på, og at de ikke har fått egne erfaringer bekreftet verken hjemme eller på skolen.

Det å mangle ordene for å beskrive egne følelser og opplevelser, er noe som går igjen i nesten samtlige av informantenes fortellinger. De forteller også om en seksualitetsundervisning som i stedet for å inkludere, skapte en opplevelse av å være annerledes.

Nylig kom også Voldtektsutvalget med en rapport som gir Norge stryk i arbeidet med å bekjempe voldtekter. Utvalget «finner ikke tegn til» at myndighetene tar tak i det store omfanget av voldtekter, som også mange barn og unge utsettes for.

Alderstilpasset

Funnene fra alle de overnevnte rapportene står i skrikende kontrast til det faktum at alle barn har rett til en trygg oppvekst der de er beskyttet mot vold og seksuelle overgrep.

Gjennom å signere FNs barnekonvensjon har regjeringen en menneskerettslig plikt til å forebygge og bekjempe alle former for vold og overgrep mot barn og unge, og myndighetene skal legge til rette for alle nødvendige tiltak som sikrer dette.

En bedre helhetlig seksualitetsundervisning bør være et sted å starte.

For vi vet at økt kunnskap hos barn og unge er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge vold og overgrep.

Det kan gi dem de verktøyene de trenger for å respektere andres grenser, sette grenser for seg selv, og til å få hjelp dersom de skulle oppleve vold eller overgrep.

Men i dag vet vi at mange lærere kvier seg for å undervise om disse temaene, fordi de mangler kunnskap og verktøy, og at de derfor ikke underviser i tråd med forpliktelsene i læreverket.

Redd Barna mener Kunnskapsministeren må få med seg sine regjeringskollegaer på et skikkelig løft for en helhetlig seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningene og i lærernes videreutdanning. Denne må også være inkluderende for barn og unge som er skeive.

Barn og unge skal ikke måtte bli stående alene med sine erfaringer og spørsmål, men heller bli omgitt av trygge voksne som tør å ta praten.